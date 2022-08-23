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ما حدث لمُدرسة تونسية وطفلها في عرض البحر رفقة 15 مهاجرا يفجع التونسيين

وطن
كتب وطن
حادث غرق في تونس watanserb.com
حادث غرق في تونس
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وطن– أثارت حادثة غرق مركب هجرة غير شرعية – راح ضحيتها 15 مهاجرا تونسيا- موجة من الغضب على صفحات التواصل الإجتماعي في تونس.

ورغم أن الهجرة غير الشرعية من السواحل التونسية في إتجاه السواحل الإيطالية ليست بالحدث الكبير أو الذي يثير الانتباه في تونس نظرا لتواتره، إلا أن ما زاد من تفاعل الكثيرين على هذه الحادثة بالذات هو أن أحد الضحايا، أستاذة تعليم ثانوي غرقت في عرض البحر رفقة إبنها البالغ فقط 4 سنوات.

إلى ذلك فقد انتهت محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة ( أو مايعرف في تونس بالحَرقة ) عبر سواحل “المنستير” بمأساة تمثلت في غرق مركب على متنه أكثر من 15 شخصا.

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وتم إنقاذ شابين فقط منهم ووفاة البقية، ومن بين الضحايا أستاذة تعليم ثانوي من المنستير ومعها إبنها البالغ أربع سنوات فقط.

و بالعودة على تفاصيل الحادثة كان مركب المهاجرين المعني قد انطلق، نقلا عن العديد من الصفحات التونسية، يوم الأحد الماضي من سواحل مدينة المنستير في اتجاه السواحل الإيطالية مع ما يزيد عن 15 مهاجرا.

وأغضب خبر غرق الأم – أستاذة التعليم الثانوي- وإبنها البالغ من العمر 4 سنوات الكثيرين، الذين رأو في ذلك نوعا من المأساة التي صارت تطرق مسامع التونسيين بشكل متواتر كل صيف تقريبا.

حيث تفاعل رواد مواقع التوصل الاجتماعي ومنهم “منعم النصراوي” الذي كتب على حسابه الشخصي عبر موقع فيسبوك يقول:”أن تغامر أُم بنفسها وطفلها لترحل من البلاد أو تموت مع إبنها في البحر فإن هذه تراجيديا تنادي ضمير الوطن وتلخص مأساته منذ سنوات.”

مضيفا أن “هذا الوطن الذي أصبحت أمواج البحر والغربة والمجهول بديلا عنه وملاذ ليس أسوأ منه سوى الجحيم.. وما أمرّ أن يتساوى الوطن مع الجحيم في شعور ملايين مواطنيه إلى درجة إسترخاص الحياة هربا منه”
“لك الله يا وطني”.

كذلك عبر نزار- مواطن تونسي- عبر حسابه على منصة تويتر عن غضبه على إثر هذه الحادثة وكتب عن ذلك: “قد من الأجدر لو انها سافرت إلى أوروبا عبر الطائرة، خاصة وأنها أستاذة وهو ما يمكنها فعله بسهولة.”

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في حين كان رد فعل ” أم يسر”- مواطنة تونسية- على هذه الحادثة مختلفا حيث غردت تقول بأن “من يهاجرون بطريقة غير شرعية يظنون أنهم سوف يجدون في فرنسا أو غيرها الحياة الوردية التي يحلمون بها”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
وطن
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