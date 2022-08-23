خريطة للمغرب تستنفر السلطات وتفجر غضب المغاربة.. ماذا وجد فيها؟

وطن- أثار سياح أجانب ظهروا في مدينة “طنجة” المغربية، وهم يحملون شارات تحمل خريطة المغرب مبتورة، حفيظة المغاربة.

وأشارت وسائل إعلام مغربية أن أزيد من 20 سائحا معظمهم أسبان قادمون من مدينة مراكش مع إحدى وكالة السفر، ظهروا أثناء جولة سياحية، الأحد، في المدينة القديمة وهم يحملون حقائب ظهر جلدية تحمل خارطة المغرب مبتورة عن الأقاليم الجنوبية، ما أدى إلى تدخل المصالح الأمنية المختصة.

حصلوا عليها من سيدة مغربية بإسبانيا

وبحسب ما نقل موقع “آشكاين” عن مصادره، أن السائحين المذكورين أكدوا للسلطات أن أمر الخريطة كان خطأً غير مقصود، وأنهم لا يحاولون الترويج لأي بروباغاندا مُعادية للمغرب.

وأبلغوا السلطات أنهم تلقوا الشارات المذكورة من طرف سيدة مغربية بإسبانيا قبل قدومهم للمغرب، حيث يرجح أن الأمر خطأ مطبعي لم يرد به الترويج لأي أطروحة معادية للوطن.

قضية كافح لأجلها المغاربة

وأثارت هذه الواقعة استياء الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي وعبروا عن رفضهم القاطع لهذا التصرف المسيء والمستفز لمشاعر المواطنين المغاربة. معتبرين أن الصحراء هي قضية كافح لأجلها المغاربة.

حيث علق “حسن وطني”:”يجب البحث ممع هؤلاء السياح عن كيفية دخولهم إلى التراب المغربي وهم يتجولون بأزياء تظهر خريطة المغرب مبتورة.”

وتابع متسائلا:”وأين قاموا بارتداء هذه الأزياء هل بالفندق الذي يقيمون فيه أم بالشارع.. وأين هي الشرطة السياحية من هذا كله؟”

وأردف :” يجب البقظة والحزم مع مثل هذه الأمور التي تمس كما قال-بوحدتنا الترابية “.

الخريطة هي المعتمدة في الأمم المتحدة

وعلق “محمد الفنجري” أن هذه الخريطة هي المعتمدة في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وهي نفس الخريطة التي وضعها المغرب في ملف انضمامه إلى الإتحاد الإفريقي.

وتابع: “هؤلاء أجانب وليسوا مجبرين على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.”

فردت عليه” نجوى الهواري” بالقول: “لا يحق لهم التجول فوق الأراضي المغربية وهم لا يعترفون بوحدته الترابية”.

وقال “كرم” بنبرة تهكم: “أصلا خريطة المغرب تغيرت لسنين عديدة ببن التقلص والتمدد، والارض يورثها الله لمن يشاء من عباده”.

أصلا خريطة المغرب تغيرت لسنين عديدة ببن التقلص والتمدد، والارض يورثها الله لمن يشاء من عباده — Karam 𐤊𐤓𐤌 🐺🔧 (@Karamzixer) August 16, 2022

النزاع على الصحراء الغربية

ويعد النزاع على الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في القارة الإفريقية والعالم، إذ يعود للعام 1975.

وتصرّ الرباط على أن الإقليم جزء من أراضيها، وتقبل بمنحه حكما ذاتيا ضمن السيادة المغربية، في حين تصرّ جبهة البوليساريو -التي تدعمها الجزائر- على إقامة استفتاء لتقرير مصير المنطقة، يخيَّر فيه سكانها بين الانفصال أو الانضمام إلى المملكة المغربية.

بايدن ينشر ثم يحذف

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد نشر على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” في أغسطس 2021 تغريدة تتعلق بلقاح كورونا ومساهمة بلاده فيه وتضمنت صورة تظهر خريطة المغرب مبتورة تتضمن خطا فاصلاً بين المغرب وأقليمه الجنوبي ثم لم يلبث أن حذفها.

مرسوم اعتراف بسيادة المغرب

وشكلت تغريدة بايدن الكثير سلسلة من الغموض و التساؤلات حول الموقف الأمريكي من مغربية الصحراء، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أيام قليلة قبل نهاية ولايته، توقيع مرسوم اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية واقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اعتمدت، خريطة رسمية جديدة للمملكة تضم أقاليم الصحراء المغربية، تفعيلا لقرار الرئيس السابق دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.