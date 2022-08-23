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خريطة للمغرب تستنفر السلطات وتفجر غضب المغاربة.. ماذا وجد فيها؟

بواسطة
خالد الأحمد
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خريطة المغرب watanserb.com
خريطة المغرب

وطن- أثار سياح أجانب ظهروا في مدينة “طنجة” المغربية، وهم يحملون شارات تحمل خريطة المغرب مبتورة، حفيظة المغاربة.

وأشارت وسائل إعلام مغربية أن أزيد من 20 سائحا معظمهم أسبان قادمون من مدينة مراكش مع إحدى وكالة السفر، ظهروا أثناء جولة سياحية، الأحد، في المدينة القديمة وهم يحملون حقائب ظهر جلدية تحمل خارطة المغرب مبتورة عن الأقاليم الجنوبية، ما أدى إلى تدخل المصالح الأمنية المختصة.

حصلوا عليها من سيدة مغربية بإسبانيا

وبحسب ما نقل موقع “آشكاين” عن مصادره، أن السائحين المذكورين أكدوا للسلطات أن أمر الخريطة كان خطأً غير مقصود، وأنهم لا يحاولون الترويج لأي بروباغاندا مُعادية للمغرب.

سيدة مغربية بإسبانيا

وأبلغوا السلطات أنهم تلقوا الشارات المذكورة من طرف سيدة مغربية بإسبانيا قبل قدومهم للمغرب، حيث يرجح أن الأمر خطأ مطبعي لم يرد به الترويج لأي أطروحة معادية للوطن.

سُيّاح إسبان يتجولـون بخريطة مَبْـتورة للمغرب في شوارع طنجة و الأمن يتدخل (صورة)

قضية كافح لأجلها المغاربة

وأثارت هذه الواقعة استياء الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي وعبروا عن رفضهم القاطع لهذا التصرف المسيء والمستفز لمشاعر المواطنين المغاربة. معتبرين أن الصحراء هي قضية كافح لأجلها المغاربة.

حيث علق “حسن وطني”:”يجب البحث ممع هؤلاء السياح عن كيفية دخولهم إلى التراب المغربي وهم يتجولون بأزياء تظهر خريطة المغرب مبتورة.”

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وتابع متسائلا:”وأين قاموا بارتداء هذه الأزياء هل بالفندق الذي يقيمون فيه أم بالشارع.. وأين هي الشرطة السياحية من هذا كله؟”

وأردف :” يجب البقظة والحزم مع مثل هذه الأمور التي تمس كما قال-بوحدتنا الترابية “.

الخريطة هي المعتمدة في الأمم المتحدة

وعلق “محمد الفنجري” أن هذه الخريطة هي المعتمدة في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وهي نفس الخريطة التي وضعها المغرب في ملف انضمامه إلى الإتحاد الإفريقي.

وتابع: “هؤلاء أجانب وليسوا مجبرين على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.”

فردت عليه” نجوى الهواري” بالقول: “لا يحق لهم التجول فوق الأراضي المغربية وهم لا يعترفون بوحدته الترابية”.

وقال “كرم” بنبرة تهكم: “أصلا خريطة المغرب تغيرت لسنين عديدة ببن التقلص والتمدد، والارض يورثها الله لمن يشاء من عباده”.

النزاع على الصحراء الغربية

ويعد النزاع على الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في القارة الإفريقية والعالم، إذ يعود للعام 1975.

وتصرّ الرباط على أن الإقليم جزء من أراضيها، وتقبل بمنحه حكما ذاتيا ضمن السيادة المغربية، في حين تصرّ جبهة البوليساريو -التي تدعمها الجزائر- على إقامة استفتاء لتقرير مصير المنطقة، يخيَّر فيه سكانها بين الانفصال أو الانضمام إلى المملكة المغربية.

بايدن ينشر ثم يحذف

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد نشر على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” في أغسطس 2021 تغريدة تتعلق بلقاح كورونا ومساهمة بلاده فيه وتضمنت صورة تظهر خريطة المغرب مبتورة تتضمن خطا فاصلاً بين المغرب وأقليمه الجنوبي ثم لم يلبث أن حذفها.

مرسوم اعتراف بسيادة المغرب

وشكلت تغريدة بايدن الكثير سلسلة من الغموض و التساؤلات حول الموقف الأمريكي من مغربية الصحراء، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أيام قليلة قبل نهاية ولايته، توقيع مرسوم اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية واقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اعتمدت، خريطة رسمية جديدة للمملكة تضم أقاليم الصحراء المغربية، تفعيلا لقرار الرئيس السابق دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.

مصدرتوتير ، آشكاين ،رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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