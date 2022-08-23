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التقطها تلسكوب جيمس ويب..ناسا تنشر صورة مذهلة لكوكب المشتري

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
التقطتها تلسكوب جيمس ويب..ناسا تنشر صورة مذهلة لكوكب المشتري watanserb.com
تم التقاط صور الكوكب بواسطة كاميرا الأشعة تحت الحمراء التي يحملها التلسكوب جيمس ويب
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وطنالتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي الجديد والتابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورة جديدة لكوكب المشتري. وهي صورة غير مسبوقة ستعطي العلماء المزيد من الأدلة حول ما يحدث داخل هذا الكوكب،  حسب ما أكدته الوكالة في بيان.

تم التقاط هذه الصورة في 27 يوليو، وتم تحسينها رقميًا من قبل العلماء مع صور أخرى للمشتري لخلق صورة واحدة لإبراز ميزات معينة، حسب موقع “ndtv“.

مناظر غير مسبوقة!

تظهر الصور التي التقطها تلسكوب جيمس ويب حلقات باهتة حول الكوكب، بالإضافة إلى مناظر غير مسبوقة للشفق القطبي فوق القطبين الشمالي والجنوبي لكوكب المشتري.

وفي هذا السياق، قالت إيمكي دي باتر، عالمة الفلك بجامعة كاليفورنيا في بيركلي:”لم نتوقع أن يكون الأمر جيدًا بهذا الشكل.”

وأضافت “رائع حقًّا أن نتمكن من رؤية تفاصيل عن كوكب المشتري مع حلقاته وأقماره الصغيرة وحتى المجرات في صورة واحدة.”

تلسكوب جيمس ويب

تم التقاط صور الكوكب بواسطة كاميرا الأشعة تحت الحمراء التي يحملها التلسكوب جيمس ويب أو NIRCam. والتي تحتوي على ثلاثة مرشحات متخصصة للأشعة تحت الحمراء تعرض تفاصيل الكوكب.

وبخصوص الشفق القطبي، قالت ناسا في بيانها أنه يمتد إلى ارتفاعات عالية فوق القطبين الشمالي والجنوبي لكوكب المشتري.

ولمعالجة مجموعة الصور المتنوعة، استخدمت العديد من الفلاتر للمساعدة في إبراز أجزاء معينة من كوكب المشتري. فالشفق القطبي في القطب الشمالي والجنوبي يتألق في فلتر أكثر احمرارًا.

بينما أضيء الضباب حول تلك المناطق نفسها بواسطة لون أصفر وأخضر. كما يساعد اللون الأزرق على إظهار الضوء المنعكس عن السحابة الرئيسية.

وفي الأخير، قالت ناسا إن إحدى الصور ذات المجال الواسع التي التقطها التلسكوب كانت مثيرة بشكل خاص حيث تظهر الحلقات الباهتة حول الكوكب بالإضافة إلى قمرين صغيرين – أمالثيا وأدراستيا – على خلفية متلألئة من المجرات.
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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