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الهدهد

فيديو مرعب لمواطن سعودي ينجو من صاعقة بأعجوبة يشعل مواقع التواصل

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مواطن سعودي ينجو من صاعقة watanserb.com
مواطن سعودي ينجو من صاعقة
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير يوثق لحظة نجاة مواطن سعودي بأعجوبة من صاعقة رعدية ضربت سطح المبنى الذي كان يعتليه، في محافظة ضمد بمنطقة جازان السعودية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الرجل وهو يبعد أمتارا قليلا عن الصاعقة التي ضربت سطح المبنى الذي كان يعتليه.

وكان طفلٌ سعودي قد لقي مصرعَه إثر صاعقة رعدية أصابته أثناء وجوده في مزرعة ذويه، خلال الأمطار التي شهدتها محافظة صبيا، في وقت سابق الجمعة..بحسب موقع “سبق” المحلي.

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وتعد حادثة وفاة الصبي هي الثانية باليوم نفسه، إذ توفِّي شاب في قرية الخوارية بصاعقة رعدية، ولحقَه الطفل في قرية العدايا، وهما القريتان التابعتان للمحافظة ذاتها.

وشهدت منطقة جازان أمطاراً غزيرة إلى متوسطة، شملت محافظات سعودية عدة، وجرت على إثرها العديد من السيول.

وقال الدفاع المدني السعودي: إن” مدني المدينة المنوّرة” أخلى ركاب حافلتَيْن؛ بسبب الأمطار، ولا إصابات.

أمطار غزيرة على جازان

واليوم الإثنين، شهدت منطقة جازان هطول أمطار غزيرة، شملت مدينة جيزان ومحافظات: فرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وبيش والدرب والحُرّث والدائر بني مالك والرّيث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها، وفق موقع “سبق”.

فريق من المهندسين يباشر أعماله لتفقد الانهيارات الناتجة عن الامطار بجازان
وفي سياق متصل، باشر فريق فني من المهندسين الجيولوجيين والمختصين من مركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أعمالهم في جبال فيفا بمنطقة جازان بـ (الشخوص)، وتحديداً في مواقع الانهيارات الصخرية التي تسبّبت فيها الأمطار التي هطلت مساء الخميس، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه تمّ تسجيل البيانات والمعلومات الجيولوجية والجيوهندسية الحقلية وتسجيل المشاهدات والأضرار من جرّاء الأمطار بالمنطقة المتضررة، وجارٍ العمل لرفع التقرير الفني للجهات ذات العلاقة بعد أن يتم استعراض الأسباب ووضع الحلول والتوصيات الفنية لدرء مخاطر الانهيارات الجبلية.

ويجرى بعض الحلول الهندسية الأولية من قِبل المختصين، كإزالة الكتل الصخرية المعلقة أو التدعيم بمسامير التثبيت، والرش الخرساني والحوائط الاستنادية للحد من هذه المخاطر وحماية المواقع من الانهيارات الجبلية المستمرة.

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المصدرسبق” ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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