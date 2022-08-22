“مايركبش بسكلتة”.. رد جديد من محمد رمضان على الفيديو الإباحي (فيديو)

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وطن- طرح الفنان المصري محمد رمضان، أغنية جديدة بعنوان “ما يركبش بسكتله”، رداً على الفيديو الإباحي المنسوب له.

وظهر محمد رمضان في الكليب عاري الصدر، برفقة أبناءه، واستعرض سياراته الفارهة في أكثر من لقطة.

مجرد رد

وأكد محمد رمضان أن الأغنية رد بالفعل على الفيديو حين نشر فيديو لتفاعل أحد الجماهير مع الأغنية عبر حسابه على فيسبوك.وعلق قائلا: “ده كان مجرد رد بس الحمد لله بقت أغنية. ماركبش بسكلتة موجودة دلوقتي في كل حتة”.

وكان ناشطون وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت فيديو إباحياً، لشاب يمارس العلاقة الحميمية مع شاب آخر. وزعموا أن هذا الشاب هو الفنان رمضان، الإشاعة التي نفاها الفنان شكلاً وموضوعاً وتوعد بملاحقة مروجي هذا المقطع المزعوم.

وأثارت الأغنية جدلاً واسعاً بسبب كلماتها المليئة بالإيحاءات الجنسية

ألفاظ خارجة

وهاجم الناقد الفني أحمد السماحي، كليب رمضان، واصفاً إياه بأنه فاحش ومليء بالتردي والانحدار والسفالة بألفاظ خارجة.

وأضاف أحمد السماحي في تصريح لصحيفة “الفن” أن هذه الأغنية هي إسقاط لما تردد عن محمد رمضان في الآونة الأخيرة من تصرفات أساءت لسمعته وأنه دائما ما يسيء للفن عامة وللغناء خاصة.

وتابع: “هذه النوعيات من الكليبات مخربة لعقول الشباب الصغار وخطرا على الأجيال الحالية ومضيعة لموهبة رمضان الحقيقية في التمثيل بتصرفات حمقاء”.

سلوك مشين

وأشار السماحي إلى أن ظهور رمضان بملابس عارية في الكليب، ليثبت أنه “نمبر وان” في التفاهة والسلوك المشين.

كما أكد السماحي أن كلمات “مايركبش بسكلته” مسروقة من أغنيات عديدة لشيرين عبد الوهاب وسعد لمجرد. منوهاً أن جملته “تعرف تعمل كدا” تشبه جملة أحمد حلمي في أغنية “الحركة دي”.

وأردف: “استمرار ترسيخ رمضان لجملة “نمبر وان” تجعله يصدق نفسه. مع أن الملايين التي يحققها من الكليبات ما هي إلا ملايين مزيفة”.

ما يركبش

وكان رمضان قد خرج عن صمته، وردّ على الفيديو الإباحي المتداوَل لشخص يمارس الشذوذ الجنسي مع آخر، وقيل إنه يعود له.

وقال: ”انتصاراً لجمهوري وانتصاراً لديني، وانتصاراً لبلدي وانتصاراً لاسمي، وانتصاراً للجيش اللي خدمت فيه.. فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة، مش عشان حاجة لكن عشان خلاني أدخل أشوف الفيديو الصعب ده.. الله يقرفك يا شيخ“.

وختم بالقول: ”جمهوري الغالي محمد رمضان يركب برايفت جيت، يركب لامبورجيني، يركب فيراري، لكن ما يركبش”.