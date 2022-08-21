“مبابي” يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي بصناعة “ميسي” (فيديو)

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وطن- سجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، الرقم القياسي بعد إحرازه أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، بعد تمريرة رائعة من الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

مبابي وتسجيل أسرع هدف في الدوري الفرنسي

لم تمضِ 8 ثواني فقط على بداية مباراة باريس سان جيرمان أمام ليل، لينجح الفرنسي مبابي، بتسجيل أسرع هدف في الدوري الفرنسي، بعد تمريرة ساحرة في العمق من قبل الأرجنتيني ميسي.

كما لم يكتفِ “كيليان مبابي” بتسجيل هذا الرقم القياسي الفريد من نوعه في تاريخ الدوري الممتاز، ليحرز الهاتريك هدفين آخرين في الدقيقة ال66 وال87.

ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذا الهدف، الطريقة طُبقت سابقًا كثيرًا.

لكن حين يكون الاسيست من ميسي والهدف من مبابي يكون لها طعم آخر.pic.twitter.com/vqZRHHe5TZ — حسين وهبي Hussein Wehbe (@hsenwehbe) August 21, 2022

وسجّل الجوهرة الأرجنتينية “ميسي” هدفاً في المباراة في الدقيقة ال27، وكذلك البرازيلي نيمار فقد سجّل هدفين في الدقيقة ال43 وال52. كما أحرز المغربي المتألق “أشرف حكيمي هدفاً” في الدقيقة ال39 داخل شباك مرمى الخصم ليل.

Leo Messi has registered more assists than any other player in Europe top 5 leagues this year: 12. 👟 pic.twitter.com/Vu59rtWfS7 — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) August 22, 2022

وحقّق باريس سان جيرمان الفوز العريض والكبير على نظيره ليل، بسباعية ثمينةٍ مقابل هدف وحيد في المباراة.

مباراة باريس سان جيرمان وليل

وشهدت المباراة انفتاح شهية الأهداف من قبل سلاح ثلاثي هجوم النادي الباريسي في المباراة، بعد حالة التوتر التي ظهرت عليهم في المباراة الماضية أمام مونبلييه بين مبابي ونيمار، رغم فوزهم في ذلك اللقاء بنتيجة عريضة.

وكان فريق باريس سان جيرمان الأكثر استحوذاً على الكرة داخل أرضية الملعب، أمام منافسه صاحب الأرض ليل، التي وصلت إلى نسبة 52%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبة استحواذه إلى 48%.

كما تساوى عدد تسديدات باريس سان جيرمان مع منافسه ليل، طيلة مجريات دقائق المباراة، برصيد 16 تسديدة.

وسيواجَه النادي الباريسي بطل الدوري الفرنسي الموسم المنصرم، أمام نظيره موناكو، الأحد، في افتتاح منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدّر حامل اللقب باريس سان جيرمان صدارة جدول الترتيب للدوري الممتاز. برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن الوصيف لنس ومارسيليا المتساويان بنفس النقاط برصيد 7 نقاط لهذا الموسم.