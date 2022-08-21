الرئيسيةرياضة"مبابي" يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي بصناعة "ميسي" (فيديو)
رياضة

“مبابي” يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي بصناعة “ميسي” (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مبابي يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي watanserb.com
مبابي يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي
- Advertisement -

وطن- سجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، الرقم القياسي بعد إحرازه أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، بعد تمريرة رائعة من الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

مبابي وتسجيل أسرع هدف في الدوري الفرنسي

لم تمضِ 8 ثواني فقط على بداية مباراة باريس سان جيرمان أمام ليل، لينجح الفرنسي مبابي، بتسجيل أسرع هدف في الدوري الفرنسي، بعد تمريرة ساحرة في العمق من قبل الأرجنتيني ميسي.

كما لم يكتفِ “كيليان مبابي” بتسجيل هذا الرقم القياسي الفريد من نوعه في تاريخ الدوري الممتاز، ليحرز الهاتريك هدفين آخرين في الدقيقة ال66 وال87.

وسجّل الجوهرة الأرجنتينية “ميسي” هدفاً في المباراة في الدقيقة ال27، وكذلك البرازيلي نيمار فقد سجّل هدفين في الدقيقة ال43 وال52. كما أحرز المغربي المتألق “أشرف حكيمي هدفاً” في الدقيقة ال39 داخل شباك مرمى الخصم ليل.

وحقّق باريس سان جيرمان الفوز العريض والكبير على نظيره ليل، بسباعية ثمينةٍ مقابل هدف وحيد في المباراة.

مباراة باريس سان جيرمان وليل

وشهدت المباراة انفتاح شهية الأهداف من قبل سلاح ثلاثي هجوم النادي الباريسي في المباراة، بعد حالة التوتر التي ظهرت عليهم في المباراة الماضية أمام مونبلييه بين مبابي ونيمار، رغم فوزهم في ذلك اللقاء بنتيجة عريضة.

وكان فريق باريس سان جيرمان الأكثر استحوذاً على الكرة داخل أرضية الملعب، أمام منافسه صاحب الأرض ليل، التي وصلت إلى نسبة 52%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبة استحواذه إلى 48%.

كما تساوى عدد تسديدات باريس سان جيرمان مع منافسه ليل، طيلة مجريات دقائق المباراة، برصيد 16 تسديدة.

وسيواجَه النادي الباريسي بطل الدوري الفرنسي الموسم المنصرم، أمام نظيره موناكو، الأحد، في افتتاح منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدّر حامل اللقب باريس سان جيرمان صدارة جدول الترتيب للدوري الممتاز. برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن الوصيف لنس ومارسيليا المتساويان بنفس النقاط برصيد 7 نقاط لهذا الموسم.

المصدروطن + بي أن سبورت + صفحة باريس سان جيرمان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

مدرب باريس سان جيرمان يُورّط ميسي وراموس في أزمة مبابي مع نيمار

رياضة

لاعبو باريس سان جيرمان ممنوعون من شُرب الشاي لهذا السبب

رياضة

والدة مبابي تُعلق على أزمة نجلها مع نيمار.. وهذا ما صرّحت به

رياضة

“الصلح خير”.. جلسة بين مبابي ونيمار برعاية باريس سان جيرمان

رياضة

نيمار يُعلن الحرب على مبابي بعد هذا التصرف (فيديو)

رياضة

باريس سان جيرمان يواصل التوهج بعد فوزه العريض على مونبلييه (فيديو)

رياضة

هدف روعة على طريقة ميسي في الدوري المصري (فيديو)

رياضة

ميسي برشلونة يعود إلى التألق مع باريس سان جيرمان (شاهد)

رياضة

ميسي يُنقذ طفل من رجال الأمن من أجل التقاط السيلفي معه (فيديو)

الهدهد

شاهد.. نجم “سان جيرمان” إدريسا غاي يزور المسجد الأقصى ويعلق: “هنا السيطرة لله وحده”

رياضة

هدف خرافي لنيمار وروعة ميسي في نهائي السوبر الفرنسي (شاهد)

رياضة

نيمار يصدم باريس سان جيرمان بقراره!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

ترتيب الدوري الألماني 2022 بعد فوز بايرن ميونخ العريض على بوخوم

مصر: لحظات فزع فريق الكورال والحاضرين بعد اندلاع حريق بإحدى الكنائس

صحيفة إسبانية تثير الجدل حول صحة محمد السادس وطلاقه ووريث عرشه الذي لم ينضج بعد!

راغب علامة وميسم الربيعي.. فضيحة الصور تتفاقم ونقابة الموسيقيين في لبنان تتدخل!

مباحثات “السيسي” و”ابن زايد”.. تذليل عقبات الاستثمار الإماراتي وشراء مبنى وزارة الخارجية!

مسلحون موالون للجيش المصري ينفذون إعدامات خارج نطاق القانون في سيناء (لقطات مفزعة)

داعية عُماني يناشد بتسهيل اجراءات الزواج من أجنبيات ويثير غضب العُمانيات.. لماذا؟!

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 22 أغسطس 2022

السودان.. سعر الدولار في البنوك يلحق بالسوق السوداء اليوم الاثنين 22 أغسطس2022

برشلونة يكتسح “ريال سوسيداد” في مباراة تألّق “ليفاندوفسكي” (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا