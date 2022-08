“مبابي” يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي بصناعة “ميسي” (فيديو)

وطن- سجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، الرقم القياسي بعد إحرازه أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، بعد تمريرة رائعة من الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

لم تمضِ 8 ثواني فقط على بداية مباراة باريس سان جيرمان أمام ليل، لينجح الفرنسي مبابي، بتسجيل أسرع هدف في الدوري الفرنسي، بعد تمريرة ساحرة في العمق من قبل الأرجنتيني ميسي.

كما لم يكتفِ “كيليان مبابي” بتسجيل هذا الرقم القياسي الفريد من نوعه في تاريخ الدوري الممتاز، ليحرز الهاتريك هدفين آخرين في الدقيقة ال66 وال87.

وسجّل الجوهرة الأرجنتينية “ميسي” هدفاً في المباراة في الدقيقة ال27، وكذلك البرازيلي نيمار فقد سجّل هدفين في الدقيقة ال43 وال52. كما أحرز المغربي المتألق “أشرف حكيمي هدفاً” في الدقيقة ال39 داخل شباك مرمى الخصم ليل.

Leo Messi has registered more assists than any other player in Europe top 5 leagues this year: 12. 👟 pic.twitter.com/Vu59rtWfS7

— Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) August 22, 2022