الأحد, أغسطس 21, 2022
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لقطات توثق لحظة اختراق نيزك الغلاف الجوي السعودي (صور وفيديو)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
اختراق نيزك watanserb.com
نيزك اخترق الغلاف الجوي في سماء مدينة حائل السعودية
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وطن – تداول نشطاء على موقع تويتر، لقطات توثق ظاهرة نادرة، تتمثل في اختراق نيزك الغلاف الجوي في سماء مدينة حائل السعودية وتمت مشاهدته من عدة مناطق بالمملكة.

ووثقت تلك اللقطات، مرور النيزك في سماء المملكة، حيث كانت أغلب المنشورات تتساءل عن تفسير لما وصفوه بأنه “مرور جسم بضوء ساطع بالسماء”.

ونشر الفلكي السعودي ملهم هندي صورا ومقاطع فيديو لتلك الظاهرة، وقال: “أكثر مقطع وضوحا وهو متداول على نيزك حائل.. تم تصويره من القصيم جهة الغرب”.

وأضاف: “تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء السعودية، تمت مشاهدته من حائل والقصيم وقد تصلنا شهادات من مناطق أخرى”.

وتابع: “أضاء النيزك الأرجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر أدخنه في مساره في السماء.. تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح أنه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي”.

وكتبت “انتصار الطالب”: “لقد كنت من ضمن الأشخاص المحظوظين الذين شاهدوا النيزك. ظهر النيزك في سماء #سكاكا_الجوف تقريبًا الساعة الواحدة والنصف مرتفعًا قليلًا عن الأفق متجهًا من الشرق إلى الجنوب وكان يتلألأ باللون الأبيض البراق وقبل اختفائه توهج ذيله باللون الأزرق والأخضر.”.

ما هو النيزك؟

والنيزك جسيم يوجد في النظام الشمسي ويتكون من حطام الصخور وقد يكون في حجم حبيبات الرمل الصغيرة أو في حجم صخرة كبيرة.

المسار المرئي للنيزك الذي يدخل الغلاف الجوي الخاص بكوكب الأرض (أو بأي جسم آخر) يعرف باسم الشهاب، والاسم الشائع له هو “الشهاب الساقط”.

أما إذا وصل النيزك إلى سطح الأرض، فإنه في هذه الحالة يعرف باسم الحجر النيزكي، وهناك العديد من الشهب التي تعد جزءًا من زخات الشهب.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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