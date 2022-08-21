لقطات توثق لحظة اختراق نيزك الغلاف الجوي السعودي (صور وفيديو)

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وطن – تداول نشطاء على موقع تويتر، لقطات توثق ظاهرة نادرة، تتمثل في اختراق نيزك الغلاف الجوي في سماء مدينة حائل السعودية وتمت مشاهدته من عدة مناطق بالمملكة.

ووثقت تلك اللقطات، مرور النيزك في سماء المملكة، حيث كانت أغلب المنشورات تتساءل عن تفسير لما وصفوه بأنه “مرور جسم بضوء ساطع بالسماء”.

تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء السعودية تمن مشاهدته من حائل اضاء النيزك الارجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر ادخنه في مساره في السماء pic.twitter.com/cmrDS4e9Hq — عبدالرحمن سليم ابن شويلع🇸🇦 (@d_hom055) August 21, 2022

ونشر الفلكي السعودي ملهم هندي صورا ومقاطع فيديو لتلك الظاهرة، وقال: “أكثر مقطع وضوحا وهو متداول على نيزك حائل.. تم تصويره من القصيم جهة الغرب”.

وأضاف: “تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء السعودية، تمت مشاهدته من حائل والقصيم وقد تصلنا شهادات من مناطق أخرى”.

تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء #السعودية تمن مشاهدته من #حائل و #القصيم

وقد تصلنا شهادات من مناطق اخرى اضاء النيزك الارجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر ادخنه في مساره في السماء تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح انه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي #نيزك_حائل pic.twitter.com/eOW4ThBmXo — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) August 20, 2022

وتابع: “أضاء النيزك الأرجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر أدخنه في مساره في السماء.. تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح أنه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي”.

وكتبت “انتصار الطالب”: “لقد كنت من ضمن الأشخاص المحظوظين الذين شاهدوا النيزك. ظهر النيزك في سماء #سكاكا_الجوف تقريبًا الساعة الواحدة والنصف مرتفعًا قليلًا عن الأفق متجهًا من الشرق إلى الجنوب وكان يتلألأ باللون الأبيض البراق وقبل اختفائه توهج ذيله باللون الأزرق والأخضر.”.

لقد كنت من ضمن الأشخاص المحظوظين الذين شاهدوا النيزك.

ظهر النيزك في سماء #سكاكا_الجوف تقريبًا الساعة الواحدة والنصف مرتفعًا قليلًا عن الأفق متجهًا من الشرق إلى الجنوب وكان يتلألأ باللون الأبيض البراق وقبل اختفائه توهج ذيله باللون الأزرق والأخضر.#نيزك#سكاكا #نيزك_حائل — انتصار الطالب (@intessaar) August 21, 2022

ما هو النيزك؟

والنيزك جسيم يوجد في النظام الشمسي ويتكون من حطام الصخور وقد يكون في حجم حبيبات الرمل الصغيرة أو في حجم صخرة كبيرة.

المسار المرئي للنيزك الذي يدخل الغلاف الجوي الخاص بكوكب الأرض (أو بأي جسم آخر) يعرف باسم الشهاب، والاسم الشائع له هو “الشهاب الساقط”.

أما إذا وصل النيزك إلى سطح الأرض، فإنه في هذه الحالة يعرف باسم الحجر النيزكي، وهناك العديد من الشهب التي تعد جزءًا من زخات الشهب.