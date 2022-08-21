سعر فستان الملكة رانيا في حفل خطوبة نجلها يصدم الفتيات!

- Advertisement -

وطن– لم يقتصر بحث الجماهير العربية، على كل ما يخصّ السعودية “رجوة خالد آل سيف”، وكل تفاصيل حياتها منذ إعلان خطوبتها من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله ملك الأردن، فقط.

فستان الملكة رانيا

بل كانت الملكة رانيا العبدالله ، محط اهتمام أيضاً، وفستانها الذي ارتدته في حفل خطوبة ابنها، جعل الفتيات يسارعن للبحث عن سعره وعلامته التجارية.

وكعادتها في كل مناسبة، بدت الملكة رانيا أنيقة جداً بفستان أسود محتشم، مع ياقة عالية وأكمام طويلة. واتسم ببعض التطريزات البسيطة عند منطقة الصدر.

وفردت الملكة شعرها بتموجات ناعمة لينسدل بنعومة على كتفيها.

وبعد البحث، تبين أن فستان الملكة رانيا في خطوبة نجلها، يحمل توقيع أندرو جي أن Andrew GN ويبلغ ثمنه حوالي 2173 جنيه استرليني (2500 دولار)، كما يذكر على الموقع الخاص بالعلامة.

فستان رجوة خالد

أما رجوة خالد آل سيف، فكانت إطلالتها بفستان باللون الأزرق من Costarellos تميز بأكمام منتفخة وهو تصميم كلاسيكي يشبه كثيراً في تصميمه الفساتين التي ترتديها كيت ميدلتون.

واتضح أن الفستان الأزرق الفاتح الذي ظهرت به “آل سيف”، يعود لدار الأزياء “Costarellos”.

وسعر هذا الفستان الذي اتسم تصميمه بصيحة “البليسية” التي تتصدر أحدث صيحات الموضة. هو 4005 ريال سعودي.بحسب ما ظهر على موقع دار الأزياء.

وهو سعر ربما يكون صادماً للكثيرين، حيث إنه سعر زهيد جداً.مقارنة بسعر الخاتم الذي كانت ترتديه، والذي يُقدَّر سعرُه بـ100 ألف يورو.

وسلّطت العديدُ من المجلات الفنية الضوء على التفاصيل الدقيقة لملابس وإكسسوارات خطيبة ولي العهد. محاولينَ تحديدَ سعر الملابس والمجوهرات التي ظهرت بها في حفل الخطوبة.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الجوهرة، استشارت صحيفة “الكونفيدينشيال” الإسبانية الصائغ “إدواردو نافارو”، الذي أخبر أنها “قطعة فريدة”. قائلاً: “إنه ألماسة على شكل كمثرى، ومحاطة بأحجار أخرى من الألماس المصقول بالزمرد، وتنتهي بالذهب الأبيض”.

وأوضح الصائغ “إدواردو نافارو”، أنه نظرًا لحجم الألماس وعدد القيراطات. خاصة الألماسة الرئيسية، فإننا نجد أنفسنا أمام خاتم، قد يصل سعره إلى حوالي 100000 يورو”.