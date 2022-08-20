الرئيسيةالهدهدمن هو رجل الأعمال العُماني الذي وجه بتحريك سفينة محملة بالمواد الغذائية...
الهدهد

من هو رجل الأعمال العُماني الذي وجه بتحريك سفينة محملة بالمواد الغذائية للصومال؟

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سفينة لإغاثة الصومال watanserb.com
سفينة لإغاثة الصومال
- Advertisement -

وطن- في إطار الحملة التي يقودها لإغاثة الصومال التي تتعرض لموجة جفاف قوية، كشف الرحالة الكويتي محمد الميموني عن تلقيه طلبا من رجل أعمال عماني لتحريك سفينة إغاثية من سلطنة عمان إلى الصومال.

وقال “الميموني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر رصدتها “وطن”تلقيت طلب من رجل اعمال عُماني بتحريك سفينة عمانية عاجلة تحمل مواد غذائية إغاثية من سلطنة عُمان للصومال”.
وأوضح أنه “جاري التنسيق مع القنوات الرسمية لاستقبالها وتوزيعها”.

وتوقع مغردون أن يكون رجل الأعمال العماني سهيل بهوان المخيني، الذي يوصف برجل العطاء والخير هو من أعلن عن إرسال السفينة الإغاثية.

ويقود الرحالة الكويتي محمد الميموني منذ أيام حملة لإغاثة الصومال، حيث اعلن اليوم السبت عن الاقتراب من جمع مليون دينار كويتي أي ما يعادل أكثر من 3 مليون دولار.

وأكد “الميموني” في تغريدة له بأن الحملة رسميه بإشراف وزارتي الخارجية والشؤون الكويتية، مطالبا الجميع بالتبرع.

الأمم المتحدة تحذر من كارثة في الصومال

يأتي ذلك في وقت حذر فيه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية من أن الوقت ينفد بالنسبة للناس في الصومال، ورجّح وفاة الأطفال المصابين بسوء التغذية أولا إذا لم يتم العمل سريعا على تجنّب الكارثة.

وأعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، في وقت سابق من يوم الجمعة أن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF) قرر ضخّ 10 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة للجفاف في الصومال الذي “يحدّق في الهاوية” نظرا لأن البلاد تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما.
وتم الإعلان عن مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي لأول مرة منذ عام 2017، مع وجود 213 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة، ويعاني نصف السكان – 7.8 مليون شخص – من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

موجة الجفاف تتسبب في نزوح أكثر من مليون شخص

وتسبب الجفاف في نزوح أكثر من مليون شخص في الصومال منذ عام 2021، ويُقدّر أن 1.5 مليون طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء تغذية حاد. ومن بينهم 386,400 سيحتاجون إلى علاج غذائي طارئ للبقاء على قيد الحياة.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس: “الوقت ينفد بالنسبة للناس في الصومال. إذا لم ننهض بقوة الآن فسوف ينفد، ومن المرجح أن يموت الأطفال المصابون بسوء التغذية أولا.”

رسميا.. إعلان المجاعة في الصومال وحسن شيخ محمود يستغيث

 

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 20 أغسطس 2022.. انخفاض جديد

الهدهد

خليفة المعمري.. وسم يشعل “تويتر” في سلطنة عمان عقب تداول فيديوهات شاذة.. ما القصة؟

الهدهد

سلطنة عُمان تصدم إسرائيل بهذا القرار الحاسم!

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022.. انخفاض جديد

الهدهد

الكويت.. قرار يهدد وظائف أكثر من 700 ألف مصري والتنفيذ مطلع سبتمبر

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022.. انخفاض محدود

الهدهد

أنباء عن تدهور صحة أمير الكويت ودعوات الشفاء تنهال عليه من الكويتيين

الهدهد

تداولُ فيديو لشاب يُشهر إسلامَه في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين

اقتصاد

دول عربية بينها السعودية وعمان تفتح أبوابها أمام استثمارات الطاقة الإسرائيلية

الهدهد

شواذ جنسياً يتجمعون يومياً في صلالة العمانية.. وتعليق ناري من خليل البلوشي (فيديو)

الهدهد

تعليق مثير من رجل أعمال إماراتي على رفع “فيتش” تصنيف سلطنة عمان إلى BB

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

كاسيميرو يُودع ريال مدريد بكلماتٍ مؤثرة والأخير يطرح البديل (صور)

دراسة: العلاقة الحميمة تزيد من الانتاجية والرفاهية في العمل

عادل إمام توعد هذه الممثلة خلف الكواليس: “هقطعك بوس”! (فيديو)

سعر الدولار في السودان في منتصف تعاملات البنوك اليوم السبت.. انخفاض جديد يربك السوق!

صحيفة إسبانية تشمت بحرائق الجزائر.. دفعت ثمناً باهظاً لرفضها قَبول مساعدة إسبانية!

مدرب باريس سان جيرمان يُورّط ميسي وراموس في أزمة مبابي مع نيمار

طفلة تونسية تستنفر السلطات بسبب ما حدث لجثتها بعد وفاتها بلدغة عقرب!

بعد تسريب فيديوهات غير طبيعية لها.. رئيسة وزراء تجري اختباراً للمخدرات (شاهد)

الكشف عن هوية قاتل الطفلة السورية جوى استانبولي ودوافع جريمته!

فيديو انتحار شاب مصري خلال البث المباشر على “فيسبوك”.. “حبيشة” اتهمه بتصوير زوجته!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا