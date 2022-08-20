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رياضة

من هو بهاء فيصل صاحب الأعلى أجراً في كرة القدم الأردنية؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
بهاء فيصل صاحب أعلى أجر في كرة القدم الأردنية watanserb.com
بهاء فيصل صاحب أعلى أجر في كرة القدم الأردنية
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وطن – كشف شقيق اللاعب الأردني بهاء فيصل أبو سيف 27 عاماً، المحترف في صفوف نادي الشمال القطري عن قيمة عقده السنوي، بعد نجاحه في الصعود مع الفريق إلى دوري نجوم قطر الممتاز.

وقال طارق أبو سيف، شقيق اللاعب بهاء فيصل المحترف بالخارج، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك، ” بفضل الله وحتى في غيابه ما زال يحفتظ بأعلى قيمة عقد سنويّ للاعب الأردني المحترف في الخارج”.

راتب بهاء فيصل

وأردف شقيق اللاعب فيصل، ” ليس من باب الزهو أو التكبر والعياذ بالله، فكل ذلك ما كان إلا بفضل الله وتوفيقه. لكن من باب تصحيح المعلومات المغلوطة عن أخي، من قبل العديد من الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

كما وأردف، ” اللاعب بهاء فيصل يتقاضى راتب سنوي مع نادي الشمال القطري 700 ألف دولار. حيث أن راتبه تم تعديله من 550 إلى 700 ألف دولار بعد صعود الفريق إلى دوري المحترفين الممتاز”.

إصابة اللاعب فيصل

واستكمل، ” الأرقام أصبحت معيار في السيرة الذاتية لأي لاعب محترف سواء في تحقيق البطولات والألقاب الفردية أو الجماعية، أو حتى الأرقام المتعلقة بالقيمة السوقية للاعب”.

وختم شقيق اللاعب الأردني فيصل حديثه، ” مع كافة الأمنيات بالتوفيق والإبداع للاعبينا الأردنيين المحترفين في الخارج، والعودة القوية والقريبة جداً لأخي بهاء”.

وكان نجم الكرة الأردنية والوحدات السابق بهاء فيصل، قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب الأردن (النشامى) في بطولة كأس العرب التي أقيمت في دولة قطر عام 2021.

من هو بهاء فيصل؟!

بهاء فيصل أبو سيف، لاعب كرة قدم أردني محترف، من مواليد شهر مايو/ آيار عام 1997، مشهور بلقب ( بيبو).

كما وبدأ اللاعب الأردني فيصل مسيرته الكروية مع نادي الوحدات في عام 2013، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي الكويت على سبيل الإعارة عام 2018. قبل أن يتعاقد معه نادي الشمال القطري في صيف عام 2019.

وينتهي عقد بهاء فيصل مع نادي الشمال القطري في صيف عام 2023، بعد تجديد عقده مع النادي القطري أواخر العام الماضي لمدة موسمين كاملين.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق الشمال القطري يحتل ثالث جدول ترتيب دوري نجوم قطر. برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق العربي القطري لهذا الموسم.

المصدروطن + كوورة + صفحة طارق أبو سيف
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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