من هو بهاء فيصل صاحب الأعلى أجراً في كرة القدم الأردنية؟!

- Advertisement -

وطن – كشف شقيق اللاعب الأردني بهاء فيصل أبو سيف 27 عاماً، المحترف في صفوف نادي الشمال القطري عن قيمة عقده السنوي، بعد نجاحه في الصعود مع الفريق إلى دوري نجوم قطر الممتاز.

وقال طارق أبو سيف، شقيق اللاعب بهاء فيصل المحترف بالخارج، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك، ” بفضل الله وحتى في غيابه ما زال يحفتظ بأعلى قيمة عقد سنويّ للاعب الأردني المحترف في الخارج”.

راتب بهاء فيصل

وأردف شقيق اللاعب فيصل، ” ليس من باب الزهو أو التكبر والعياذ بالله، فكل ذلك ما كان إلا بفضل الله وتوفيقه. لكن من باب تصحيح المعلومات المغلوطة عن أخي، من قبل العديد من الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

كما وأردف، ” اللاعب بهاء فيصل يتقاضى راتب سنوي مع نادي الشمال القطري 700 ألف دولار. حيث أن راتبه تم تعديله من 550 إلى 700 ألف دولار بعد صعود الفريق إلى دوري المحترفين الممتاز”.

نادي #الشمال يؤكد أنه لم يفسخ التعاقد مع الأردني بهاء فيصل موضحا أن اللاعب يكمل علاجه في الفترة الحالية pic.twitter.com/fAsOMZm2c5 — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 21, 2022

إصابة اللاعب فيصل

واستكمل، ” الأرقام أصبحت معيار في السيرة الذاتية لأي لاعب محترف سواء في تحقيق البطولات والألقاب الفردية أو الجماعية، أو حتى الأرقام المتعلقة بالقيمة السوقية للاعب”.

وختم شقيق اللاعب الأردني فيصل حديثه، ” مع كافة الأمنيات بالتوفيق والإبداع للاعبينا الأردنيين المحترفين في الخارج، والعودة القوية والقريبة جداً لأخي بهاء”.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 نادي الشمال يعلن في بيان رسمي عدم إنهاء التعاقد مع المهاجم الأردني بهاء فيصل. – اللاعب يكمل علاجه في الفترة الحالية، ومايزال في المرحلة النهائية من التأهيل. – اللاعب اختار عدم استعجال العودة للملاعب خاصة في ظل ضغط المباريات والذي قد يؤثر عليه. pic.twitter.com/sHo6kzsITc — عبدالعزيز بن عمر 📷 (@3zozing) July 21, 2022

وكان نجم الكرة الأردنية والوحدات السابق بهاء فيصل، قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب الأردن (النشامى) في بطولة كأس العرب التي أقيمت في دولة قطر عام 2021.

من هو بهاء فيصل؟!

بهاء فيصل أبو سيف، لاعب كرة قدم أردني محترف، من مواليد شهر مايو/ آيار عام 1997، مشهور بلقب ( بيبو).

كما وبدأ اللاعب الأردني فيصل مسيرته الكروية مع نادي الوحدات في عام 2013، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي الكويت على سبيل الإعارة عام 2018. قبل أن يتعاقد معه نادي الشمال القطري في صيف عام 2019.

وينتهي عقد بهاء فيصل مع نادي الشمال القطري في صيف عام 2023، بعد تجديد عقده مع النادي القطري أواخر العام الماضي لمدة موسمين كاملين.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق الشمال القطري يحتل ثالث جدول ترتيب دوري نجوم قطر. برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق العربي القطري لهذا الموسم.