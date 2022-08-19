مجلة “كار آند درايفر” تصنف هيونداي أيونيك 5 كأفضل سيارة كهربائية لهذا العام

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وطن– حازت سيارة هيونداي Ioniq 5 على جائزة أفضل سيارة كهربائية لهذا العام من قبل المحررين في مجلة “كار آند درايفر“.



وأشاد المحررون بأداء هيونداي، التي تستمد الطاقة من محركين تأتي بقوة 320 حصان. وبقدرتها الخارقة على الشحن السريع إضافة الى سعرها المعقول نسبيًا.

يبدأ سعر سيارة هيونداي أيونيك 5 من 41،245 دولارًا وتحتوي على محرك قادر على توليد قوة 168 حصانًا ومدى سير يصل إلى 220 ميل.



مميزاتها

في هذا السياق، يقول توني كيروجا، رئيس تحرير المجلة، أن أكثر ما يلفت الإنتباه في Ioniq 5 هو تصميمها.

يشبه الشكل العام لسيارة هيونداي أيونيك 5 سيارة دفع رباعي منخفضة وقد تم اختيارها على أسس الجودة، وتصميمها الأنيق والحاد، وفقا لما أورده موقع CNN.

كما توفر السيارة عامل سحب يبلغ فقط 0.29، ما مما يعني أنه أقل ديناميكية هوائية من طراز Tesla Model 3.

وقال كويروجا إن النظام الكهربائي سريع الشحن في السيارة بقدرة 800 فولت وتقنياتها التي تساعد سائق ساهمت في تسهيل عملية الاستخدام والتصرف داخلها.

كما كانت ايضا من بين العوامل التي ساعدت في تصنيفها كأفضل سيارة كهربائية لهذا العام.

وأضاف أن المحررون بالمجلة اعتقدوا أن Ioniq 5 كانت في الواقع أكثر متعة في القيادة من سيارة موستانج. مؤكدا كويروجا أن”متعة القيادة” لهذه السيارة تصدرت الترتيب. فضلا عن مدى جودتها وأدائها.

منافسة شرسة

كانت سيارة Ioniq 5 تتنافس أيضًا مع Lucid Air، التي فازت بجائزة MotorTrend لهذا العام. و Rivian R1T التي فازت بجائزة MotorTrend Truck لهذا العام.

ولقد تفوقت عليهم هيونداي، نظرا لسعرها وقيمتها.

تبلغ قيمة سيارة Lucid Air التي تم اختبارها أكثر من 140 ألف دولار. فيما تبلغ تكلفة سيارة ريفيان 93 ألف دولار.

كانت تتنافس Ioniq 5 أيضًا مع سيارة Kia EV6. على الرغم من أنهما تعملان كشركتين منفصلتين في الولايات المتحدة، فإن كيا وهيونداي هما شركتان وثيقتي الصلة على المستوى العالمي. حيث تمتلك الشركة الأم لشركة هيونداي حصة مسيطرة في كيا.