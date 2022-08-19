سلمى الشهاب تفضح ما فعلوه بها في السجن بالسعودية

- Advertisement -

وطن – كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أنّ طالبة الدكتوراه السعودية سلمى الشهاب التي حكم عليها بالسجن 34 عاما في المملكة؛ بسبب تغريدات على تويتر، تعرضها لسوء معاملة ومضايقات أثناء احتجازها.

واعتقلت الشهاب التي تدرس الدكتوراه بمنحة من جامعة الأميرة نورة السعودية في مجال طب الأسنان في إنكلترا عندما كانت في إجازة في السعودية في كانون الثاني/يناير 2021.

وأفادت صديقة للناشطة السعودية أن سلمى الشهاب كانت على علم بأن أشخاصاً ابلغوا السلطات عن نشاطها قبل سفرها لبلدها، لكنها لم تأخذ الأمر على “محمل الجد”.بحسب “بي بي سي عربي”

وذكرت سلمى الشهاب البالغة من العمر 34 عاما أن 5 رجال على الأقل اعتدوا عليها “مرارا وتكرارا” لكونها تنتمي للأقلية الشيعية في المملكة.

وقالت الشهاب دون تقديم مزيد من التفاصيل، إن ظروف احتجازها ومعاملتها تمثل “إهانة صريحة وانتهاك لكرامة الإنسان”.

“سلمى الشهاب ربما تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي”

وبحسب الصحيفة، فإن سلمى الشهاب، هي أم لطفلين، وحكم عليها في البداية بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “جريمة” استخدام موقع إنترنت “لإثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن”.

لكن محكمة الاستئناف أصدرت حكما جديدا، الاثنين، بالسجن لمدة 34 عاما يليها حظر سفر لمدة 34 عاما أيضا – بعد أن طلب المدعي العام من المحكمة النظر في جرائم مزعومة أخرى.

وجاءت تصريحات الشهاب خلال بيانها إلى المحكمة والذي حصلت عليه صحيفة “الغارديان” من قبل مبادرة الحرية، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة وتدافع عن السجناء المحتجزين ظلما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

🚨 NEW: Saudi women’s rights activist Salma al-Shehab faced abuse, threats & sectarian harassment, court documents reviewed by @thefreedomi show. The details highlight an escalating crackdown on dissent, just one month after @POTUS's trip to #SaudiArabia.https://t.co/Ul8kFEHKn2 — The Freedom Initiative (@thefreedomi) August 18, 2022

ويتضمن البيان عدة مزاعم بانتهاكات حقوقية بموجب القانون السعودي.

ويشير إلى أن الشهاب ربما تكون قد تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي. لكنه لا يقدم أي مزاعم صريحة من هذا القبيل.كما نقل موقع “الحرة” في ترجمته عن “الغارديان”

واستشهدت الشهاب بانتهاكات القانون السعودي التي تمنع “الأذى النفسي أو العقلي” والتعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

الحبس الانفرادي 13 يوما والحرمان من الزيارة

وبحسب البيان، فإن الشهاب تدعي أنها احتجزت بالحبس الانفرادي لمدة 13 يوما وحرمت من الزيارات والمكالمات الهاتفية مع عائلتها. كما هددها أحد المحققين بـ “إلغاء” دراستها.

وقالت الشهاب إن محققا أراد أن يدرج في بيانها أنها كانت عضوة في جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السعودية كمنظمة إرهابية.

وتساءلت في البيان “كيف يمكن للمحقق أن يسمح لنفسه بفرصة إضافة آرائه الشخصية؟”.

كما دعت الشهاب المحكمة للنظر في “طريقة التحقيق” التي استُخدمت ضدها والتي تضمنت “ممارسات فاسدة” أدت إلى “إفادات مخالفة للإرادة الحرة للموقوفين وهو أمر مكفول قانونا”.

وزعمت أيضا أنها لم تُسمح لها بمقابلة محام بعد اعتقالها الأولي في يناير 2021 واحتُجزت بشكل غير قانوني لمدة 285 يومًا قبل إحالتها إلى المحكمة.

وبموجب القانون السعودي، كان يجب إطلاق سراحها بعد 180 يوما.

وزعمت محكمة الإرهاب الخاصة التي حوكمت فيها أن الشهاب دعمت “الفكر الإرهابي” بسبب استخدامها لموقع تويتر. بما في ذلك متابعتها لحسابات بعض المعارضين.

“الشهاب” تنفي ..

في المقابل، نفت الشهاب بشدة أن تكون متابعتها لبعض الحسابات على تويتر يعني أنها متعاطفة مع قضيتهم.

كما نفت التهمة القائلة بأن متابعة الأفراد على تويتر تشبه تقديم “المساعدة” لهم. وقالت إنها لا تتبنى أي أيديولوجية عنيفة أو إرهابية.

وأضافت: “قد يكون متابعتهم بدافع الفضول أو لمعرفة ما يقولونه أو لحماية أنفسنا من خداعهم من خلال التعرف عليهم”.

وتابعت: “أستنكر كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب والعنصرية. يتضح هذا في مشاركاتي ويتجلى بشكل أكبر في أنني أستخدم اسمي الحقيقي وأضع صورًا لأولادي”.