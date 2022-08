سلمى الشهاب تفضح ما فعلوه بها في السجن بالسعودية

وطن – كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أنّ طالبة الدكتوراه السعودية سلمى الشهاب التي حكم عليها بالسجن 34 عاما في المملكة؛ بسبب تغريدات على تويتر، تعرضها لسوء معاملة ومضايقات أثناء احتجازها.

واعتقلت الشهاب التي تدرس الدكتوراه بمنحة من جامعة الأميرة نورة السعودية في مجال طب الأسنان في إنكلترا عندما كانت في إجازة في السعودية في كانون الثاني/يناير 2021.

وأفادت صديقة للناشطة السعودية أن سلمى الشهاب كانت على علم بأن أشخاصاً ابلغوا السلطات عن نشاطها قبل سفرها لبلدها، لكنها لم تأخذ الأمر على “محمل الجد”.بحسب “بي بي سي عربي”

وذكرت سلمى الشهاب البالغة من العمر 34 عاما أن 5 رجال على الأقل اعتدوا عليها “مرارا وتكرارا” لكونها تنتمي للأقلية الشيعية في المملكة.

وقالت الشهاب دون تقديم مزيد من التفاصيل، إن ظروف احتجازها ومعاملتها تمثل “إهانة صريحة وانتهاك لكرامة الإنسان”.

وبحسب الصحيفة، فإن سلمى الشهاب، هي أم لطفلين، وحكم عليها في البداية بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “جريمة” استخدام موقع إنترنت “لإثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن”.

لكن محكمة الاستئناف أصدرت حكما جديدا، الاثنين، بالسجن لمدة 34 عاما يليها حظر سفر لمدة 34 عاما أيضا – بعد أن طلب المدعي العام من المحكمة النظر في جرائم مزعومة أخرى.

وجاءت تصريحات الشهاب خلال بيانها إلى المحكمة والذي حصلت عليه صحيفة “الغارديان” من قبل مبادرة الحرية، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة وتدافع عن السجناء المحتجزين ظلما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

🚨 NEW: Saudi women’s rights activist Salma al-Shehab faced abuse, threats & sectarian harassment, court documents reviewed by @thefreedomi show.

The details highlight an escalating crackdown on dissent, just one month after @POTUS's trip to #SaudiArabia.https://t.co/Ul8kFEHKn2

— The Freedom Initiative (@thefreedomi) August 18, 2022