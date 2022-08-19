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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022.. ارتفاع جديد

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الدولار في السودان اليوم watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن- شهد سـعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022، في البنوك ارتفاعا جديدا.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم 570 جنيهاً للشراء، و574.3 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجّل سعر اليورو اليوم الجمعة في السودان ارتفاعاً بسيطاً ليصل إلى 578.38 جنيهاً للشراء، و582.72 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الجمعة بنسبة كبيرة ليسجّل 684.84 جنيهاً للشراء، و689.98 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.92 جنيهاً للشراء و152.06 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 155.04 جنيهاً للشراء، و156.20 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.54 جنيهاً للشراء، و156.71 جنيهاً للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم الجمعة 1478.30 جنيهاً للشراء، و1489.39 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني اليوم الجمعة 1509.68 جنيهاً للشراء، و1521.006 جنيهاً للبيع.

تراجُع معدل التضخم في السودان

وتراجَع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 148.88 % في يونيو الماضي من 192.21 % في مايو، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء.

تدهوُر الاقتصاد

وتدهوَر اقتصاد السودان في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش “عبدالفتاح البرهان” في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة العملة السودانية إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضاً من شُحٍّ حادّ في العملة الصعبة.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات كبيرة بعد التدهور الذي طال جميع القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم عمر البشير التي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019. وأثّرت تلك الأزمات على معظم الشرائح السكانية.

وشرع السودان خلال الفترة التي أعقبت سقوط البشير في الانفتاح نحو المجتمع الدولي بعد شطْب اسمه من قائمة الإرهاب، وحصوله على تعهدات بشطب جزء كبير من ديونه البالغة 66 مليار دولار، ووعود بمساعدات تُقدَّر بنحو 3 مليارات دولار، لكنّ المجتمع الدولي أوقف كل تلك التعهدات بعد التطورات السياسية الأخيرة.

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2022.. الإسترليني يقلب الموازين!

المصدررصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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