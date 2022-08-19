رجوة آل سيف.. رد سعودي رسمي على تعيين خطيبة الأمير الحسين سفيرة للمملكة في الأردن!

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وطن – عقب انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، نفت مصادر سعودية رسمية صحة الانباء المتداولة حول رجوة بنت خالد آل سيف، خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، للسعودي في الأردن.

وقالت المصادر التي تحدثت لموقع “عمون” إن ما تم تداوله بالخصوص عاٍر عن الصحة، مشيرًا إلى أن الرابط الذي يتم تداوله نقلا عن وسيلة اعلام عربية مفبرك ولم يصدر عنها شيء بالخصوص.

وكان تم تداول رابط على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي معلومات عارية عن الصحة حول تعيين الانسة رجوة سفيرة للمملكة العربية السعودية في الأردن.

خبر مزيف نشرته وكالة إماراتية

وكانت شبكة “ياسي” الإماراتية الإخبارية قد نشرت خبرا يزعم صدور أمر ملكي يقضي بتعيين رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية بمرتبة وزير.

وقامت الشبكة بتزوير مرسوم ملكي سعودي نسبته للملك سلمان، قالت فيه:

“بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 386) بتاريخ 21/ 7/ 1442ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414ه.

أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: تعين رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”.

واختتمت الشبكة تزويرها بأن المرسوم صادر من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكانت الملكة الأردنية رانيا العبد الله قد باركت لنجلها الخطوبة، في حين أكد الديوان الملكي أنه جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، في العاصمة السعودية الرياض.

محمد بن سلمان يهنىء الأمير الحسين بخطوبته

من جهته، هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الملك الأردني بمناسبة خطوبة الأمير الحسين، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

من هي رجوة بنت خالد آل سيف؟!

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية معلومات عن الفتاة المخطوبة، التي من المنتظر بالتالي أن تكون الملكة المستقبلية.

وجاء أنها ولدت في 28 نيسان/ أبريل 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا.

ودرست حتى الثانوية في السعودية، وانتقلت إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” في نيويورك.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، بحسب الصحف المحلية.