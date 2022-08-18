لاعبو باريس سان جيرمان ممنوعون من شُرب الشاي لهذا السبب

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وطن – فرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قراراً صارماً على الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملائه في النادي الباريسي من تناول الشايّ المثلج والمشروبات الغازية من الآن فصاعداً.

وقالت صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية، بأن المدرب كريستوف غالتيه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، ومديره الرياضي الجديد لويس كامبوس. يحاولان ضبط الفريق الباريسي وإصلاحه من الداخل على الصعيد البدني والنفسي.

قرار صارم على لاعبي باريس سان جيرمان

وأوضحت الصحيفة، بأن النادي الفرنسي استعان بخبير تغذية يداوم بشكل يوميّ مع الفريق، حيث كان أولى قراراته الصارمة بمنع كافة اللاعبين من تناول الشاي المثلج والمشروبات الغازية.

كما وأردفت، ” هذه المشروبات لا تناسب اللاعبين الذي يريدون التنافس في مستويات كبيرة، التي لم يلتفت لها المدرب الأرجنتيني السابق ماوريسيو بوكيتينو أو حتى مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو”.

🚨 Le Parisien | لويس كامبوس تعاقد مع اختصاصي تغذية خبير لرعاية فريق باريس سان جيرمان قراره الأول: إزالة الكوكا كولا والشاي المثلج من وجبات الطعام. ❌🥤 — الـبـروف (@El_prof_7) August 17, 2022

وختمت، ” أخصائي التغذية يجتمع مرتين بشكل يومي مع لاعبي باريس سان جيرمان، على هامش تناولهم وجبة الإفطار والغذاء. من أجل التأكييد على بعض التعليمات والنصائح الموجه للاعبين”.

دوري أبطال أوروبا

ويعول نادي باريس سان جيرمان ( البي أس جي) المملوك لدولة قطر، في تحقيق هدفهم بعد جلبهم العديد من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، مثل البرازيلي نيمار، والأرجنتيني ليونيل ميسي، الفرنسي كيليان مبابي والإسباني سيرخيو راموس وغيرهم، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ولم يقتصر الأمر على استعانة إدارة النادي الباريسي بخبير تغذية على الدوام وفرض التعليمات والقرارات الصارمة على اللاعبين، بل استعانة من قبل مع خبير نفسي. عقب صدمة خروجهم من دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني الموسم المنصرم.

ويواصل فريق باريس سان جيرمان سكة الانتصارات في الدوري الفرنسي، للحفاظ على لقبه ال10 في تاريخ مسيرته، بعد تحقيقه الفوز على كليرمون ومونبيلييه خلال الأسبوعين الماضيين.

📺 أقوى لحظات الفوز الأول هذا الموسم 🆚 مونبلييه(5-2) ! 🔴🔵#PSGMHSC

pic.twitter.com/h0kmeY1iuQ — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 15, 2022

كما ويستعد النادي الباريسي من مواجهة نظيره ليل خارج ميدانه هذه المرة، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي بشكل مؤقت. برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف مارسيليا برصيد 4 نقاط للموسم الجاري.