فيديو مسرّب لدخول محمد بن سلمان الكعبة.. شاهد كيف حماهُ مئات الجنود المدججين بالأسلحة!

- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرّب يرصد الإجراءات الأمنية المشددة داخل الحرم المكي عقب قدوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمشاركة في غسيل الكعبة المشرفة أول أمس، الثلاثاء.

ووفقاً للفيديو المسرّب الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر صحن المطاف خالياً من المعتمرين والمصلين، في حين أحاطت قوات أمنية مدججة بالسلاح الكعبة المشرفة في ثلاثة صفوف، وهو ما يعكس رعب “ابن سلمان” وخشيته من الاغتيال.

#محمد_بن_سلمان دخل الكعبة خائفاً مرعوباً مدججاً بالسلاح فهو يعرف جيدا بأن الشعب لا يريده ولا يعترف به pic.twitter.com/8giuYno5eA — ابن مجتهد (@IbnMujtahidd) August 17, 2022

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد شارك في غـسل الكـعبة المشرّفة نيابةً عن والده الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي تصفه تقارير كثيرة بأنه معزول عن العالم بشكل متعمَّد من قِبل ابنه.

ووصل ولي العهد إلى المسجد الحرام، يرافقه الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، وكان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

ووفقاً لوسائل إعلام سعودية، فقد طاف “ابن سلمان” حول الكعبة المشرفة وأدى ركعتي الطواف فور وصوله إلى المسجد الحرام، ثم توجّه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث شارك في غسلها، ثم أدى ركعتي السنة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتشرف بغسل الكعبة المشرفة. – pic.twitter.com/0ZlOFzYvzh — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 16, 2022

وكانت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، قد أشارت في أكتوبر/تشرين أول 2018 إلى أنّ فضيحة قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي “الشنيع” في قنصلية بلاده بإسطنبول، هزّت بيت الأسرة الحاكمة بالمملكة، كاشفةً أنّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يخشى الاغتيال، ويقضي الليالي نائماً في يخته الفخم.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها أنّ تعيين بن سلمان ولياً للعهد، كسر سلسلة من الخلافة حيث كان عرش السعودية ينتقل من الأخ إلى الأخ، وجاء ذلك على حساب ابن عمه الأمير محمد بن نايف، الذي ما يزال رهن الإقامة الجبرية، وتم تجميد حساباته المصرفية.

“غضب متزايد”

وفي الوقت ذاته، أصبح ولي العهد على علم بـ”الغضب المتزايد” ضده في الديوان الملكي، بحسب الصحيفة.

وكشفت “ذي تايمز”، أنّ بن سلمان يخشى من عملية اغتيال، ويُقال إنّه يقضي لياليه نائماً في يخته الفخم (طوله 440 قدماً) والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، ويرسو خارج جدة، مشيرة إلى أنّ هذا “القصر العائم”، الذي اشتراه أثناء فرضه إجراءات تقشفية، “يمكن أن يكون بمثابة كوة هروب، في حال تصاعد المعارضة ضده”.

ابن سلمان يعيش عزلة داخلية

من جانبه، كشف حساب “العهد الجديد” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر” مؤخراً، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يعيش حالة عزلة داخلية على غرار العزلة الدولية.

وأوضح “العهد الجديد” أن “هوس” تعرُّض محمد بن سلمان للاغتيال مسيطر عليه، لدرجة أنه لا يتناول حتى “القهوة” إلا من الموثقين والمقربين جداً منه.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ”علاوة على العزلة الدولية التي يعيشها ابن سلمان. وتحاشي رؤساء الدول استقباله والتواصل معه، هو أيضاً يعيش عزلة داخلية فرضها عليه خوفه من الاغتيال. فهو لا يحضر مناسبات آل سعود ولا مجالسهم (على عكس إخوته)، حتى القهوة يخاف أن يشربها إذا أعدها أحد من غير المقربين منه”.

علاوة على العزلة الدولية التي يعيشها ابن سلمان، وتحاشي رؤساء الدول استقباله والتواصل معه، هو أيضاً يعيش عزلة داخلية فرضها عليه خوفه من الاغتيال، فهو لا يحضر مناسبات آل سعود ولا مجالسهم (على عكس إخوته)، حتى القهوة يخاف أن يشربها إذا أعدها أحد من غير المقربين منه. — العهد الجديد (@Ahdjadid) February 11, 2022

ابن سلمان يخشى اغتياله من داخل القصر

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة “ميدل إيست آي” قد ذكرت في أكتوبر/تشرين أول 2020 أن مخاوف ابن سلمان نابعة من داخل القصر. وليس من أبناء شعبه أو دول مجاورة.

وأشارت في هذا السياق إلى أن تاريخ العائلة الحاكمة في السعودية حافل بصراعات تؤججها اعتداءات على مساحات النفوذ والتقاليد المتوارثة.

وفي مقال نشرته للكاتبة السعودية مضاوي الرشيد، شددت الكاتبة على أن محمد بن سلمان يخشى أن يُقتل داخل القصر. أكثر مما يخشى أن يُقتل على يد الشعب ناهيك عن أن يخشى القتل على يد إيران أو قطر.

وأكدت على أن السيناريو الأسوأ بالنسبة له هو أن يصبح الملك الذي دمر الإجماع داخل العائلة الحاكمة وأهان زمرة من الأمراء المنافسين له.

كما أوضحت أن لدى محمد بن سلمان من الأسباب الكثير مما يجعله يخشى القتل على يد أحد من أقاربه، بدلاً من القتل لأنه تخلى عن القضية الفلسطينية، أو لأنه يطبع العلاقات مع “إسرائيل”. حيث إنه منذ أن جاء محمد بن سلمان إلى السلطة في عام 2017 وهو يمارس سياسة اعتقال كل من يخشى أن ينافسه من الأمراء.

وأكدت على أنه ما زال محمد بن سلمان قاصراً عن التصالح مع عائلته وتأمين العرش لنفسه، وذلك في خضم انعدام الأمن المتفشي داخل المملكة.

واختتمت مقالتها بالقول: “لن يستمع ولي العهد أبداً إلى مطالبهم. ولكن أفراد عائلته قد ينفد صبرهم عندما يصبح ملكاً في نهاية المطاف”.