فيديو غريب لسيدة تدفن زوجها وهو حي وتصلي عليه والسبب أغرب!

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وطن- تلقت الشرطة التركية بلاغاً عن سيدة تقوم بدفن شخص بالتراب في مبنى قيد الإنشاء، في منطقة “إسنلر” التركية، ما استنفر قوات الأمن التركية التي هرعت إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الأمر.

كانت تصلي أثناء دفنه

ولدى حضور الشرطة إلى المكان المشار إليه، تبين أن السيدة دفنت زوجها بالتراب “لتفريغ الشحنات الكهربائية” بعد أن تعرض لصدمة كهربائية شديدة، وأن الرجل ما زال على قيد الحياة.

وأشار موقع “mynet” التركي إلى أن المدعوة “فكرية شاهين” وزوجها “صفي شاهين”، دخلا موقع البناء بشكل غير قانوني في حي “إسنلر”.

حيث قامت المرأة بدفن زوجها فجأة وقامت بالصلاة عليه وكأنه ميت.

ليشتبه حارس البناء الذي شاهد هذا الموقف بالأمر، ويبلغ الشرطة التي وصلت على الفور إلى مكان الحادث.

وبعد التحقيق مع الزوجة علم أنها قامت بهذا الأمر لتفريغ “شحنات كهربائية” في جسد زوجها، بهذه الطريقة التي قرأت عنها فتم الإفراج عن الزوجين دون أي إجراء ليعودا إلى منزلهما.

دفنته في التراب وصلت عليه

ونشر وكالة الأنباء التركية “DHA” مقطع فيديو مصوراً من هاتف محمول تم تصويره من مكان مرتفع. ويظهر المرأة وهي تقوم بإهالة التراب على زوجها بالقرب من أحواض لزراعة الأشجار.

وتبدو المرأة في مشهد تال وهي تؤدي الصلاة عليه. ثم يبدو عدد من عناصر الشرطة على طريق عام قريب من المكان وتقترب منهم.

ويظهر أيضا حارس المبنى وهو يشرح كيف رأى ما حدث وأبلغ الشرطة.

فيما يظهر مشهد من الفيديو، الزوج وهو مستلق وقد غمر جسده ووجهه بالتراب دون أن يرى منه سوى قدميه وجانب من يديه ورأسه.

الشحنة الكهربائية

الشحنة الكهربائية هي خاصية فيزيائية مرتبطة بالمادة، والتي تجعلها تحت قوة عند وضعها في مجال كهرومغناطيسي.

وهناك بحسب الموسوعات العلمية نوعان من الشحنات الكهربائية وهي: الشحنة الموجبة والشحنة السالبة (غالباً ما تكون محمولة على البروتونات والإلكترونات على الترتيب). الشحنات المتشابهة تتنافر، والشحنات المختلفة تتجاذب.

بينما يساعد الرمل على تفريغ الشحنات الكهربائية الزائدة التي تؤثر على الجسم، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية مما يمنع ظهور الدوالي وتورّم الأوردة.

ثناء وسخرية

ولقي الخبر الطريف تفاعلاً كبيراً من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بين من أثنى على السيدة ومن تعامل مع ما قامت به بسخرية.

حيث علقت “ياسمين”: “ما دام الأمر علاج فلو أنها حفرت أكثر في التراب لكي يتعافى الزوج في إشارة إلى دفنه والتخلص منه.”

بينما علق “قصي حوران الفارس”: “يا أخي شعب ما ينقدر عليه وفرت كشفية دكتور أشعة وطاقة”.

بروفة معنوية

وعقب أحمد العبد الله، بأن الخالة تقوم بإجراء بروفة وتجهز لزوجها معنوياً”.

وقال “ميلاف عبدو” بنبرة تهكم:” بس ما تكون كانت ناويه تموتو بحجة تفريغ الشحنات والجماعه لحقوه”.

وعبر أحمد فلاح عن اعتقاده بأن الزوجة ربما تكون مهندسة كهرباء وتجري تأريض لزوجها الشحنات بالملح والفحم بالحفرة.”

وعقب “بهاء عبدالرزاق شاوردي” :”الله يجيرنا من الأعظم لسه فوق الموت عصة قبر”.