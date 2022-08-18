الرئيسيةالهدهدفيديو غريب لسيدة تدفن زوجها وهو حي وتصلي عليه والسبب أغرب!
الهدهد

فيديو غريب لسيدة تدفن زوجها وهو حي وتصلي عليه والسبب أغرب!

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
سيدة تدفن زوجها وهو حي watanserb.com
سيدة تدفن زوجها وهو حي
- Advertisement -

وطن- تلقت الشرطة التركية بلاغاً عن سيدة تقوم بدفن شخص بالتراب في مبنى قيد الإنشاء، في منطقة “إسنلر” التركية، ما استنفر قوات الأمن التركية التي هرعت إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الأمر.

كانت تصلي أثناء دفنه

ولدى حضور الشرطة إلى المكان المشار إليه، تبين أن السيدة دفنت زوجها بالتراب “لتفريغ الشحنات الكهربائية” بعد أن تعرض لصدمة كهربائية شديدة، وأن الرجل ما زال على قيد الحياة.

وأشار موقع “mynet” التركي إلى أن المدعوة “فكرية شاهين” وزوجها “صفي شاهين”، دخلا موقع البناء بشكل غير قانوني في حي “إسنلر”.

حيث قامت المرأة بدفن زوجها فجأة وقامت بالصلاة عليه وكأنه ميت.

ليشتبه حارس البناء الذي شاهد هذا الموقف بالأمر، ويبلغ الشرطة التي وصلت على الفور إلى مكان الحادث.

وبعد التحقيق مع الزوجة علم أنها قامت بهذا الأمر لتفريغ “شحنات كهربائية” في جسد زوجها، بهذه الطريقة التي قرأت عنها فتم الإفراج عن الزوجين دون أي إجراء ليعودا إلى منزلهما.

دفنته في التراب وصلت عليه

ونشر وكالة الأنباء التركية “DHA” مقطع فيديو مصوراً من هاتف محمول تم تصويره من مكان مرتفع. ويظهر المرأة وهي تقوم بإهالة التراب على زوجها بالقرب من أحواض لزراعة الأشجار.

وتبدو المرأة في مشهد تال وهي تؤدي الصلاة عليه. ثم يبدو عدد من عناصر الشرطة على طريق عام قريب من المكان وتقترب منهم.

ويظهر أيضا حارس المبنى وهو يشرح كيف رأى ما حدث وأبلغ الشرطة.

فيما يظهر مشهد من الفيديو، الزوج وهو مستلق وقد غمر جسده ووجهه بالتراب دون أن يرى منه سوى قدميه وجانب من يديه ورأسه.

الشحنة الكهربائية

الشحنة الكهربائية هي خاصية فيزيائية مرتبطة بالمادة، والتي تجعلها تحت قوة عند وضعها في مجال كهرومغناطيسي.

وهناك بحسب الموسوعات العلمية نوعان من الشحنات الكهربائية وهي: الشحنة الموجبة والشحنة السالبة (غالباً ما تكون محمولة على البروتونات والإلكترونات على الترتيب). الشحنات المتشابهة تتنافر، والشحنات المختلفة تتجاذب.

بينما يساعد الرمل على تفريغ الشحنات الكهربائية الزائدة التي تؤثر على الجسم، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية مما يمنع ظهور الدوالي وتورّم الأوردة.

ثناء وسخرية

ولقي الخبر الطريف تفاعلاً كبيراً من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بين من أثنى على السيدة ومن تعامل مع ما قامت به بسخرية.

حيث علقت “ياسمين”: “ما دام الأمر علاج فلو أنها حفرت أكثر في التراب لكي يتعافى الزوج في إشارة إلى دفنه والتخلص منه.”

بينما علق “قصي حوران الفارس”: “يا أخي شعب ما ينقدر عليه وفرت كشفية دكتور أشعة وطاقة”.

بروفة معنوية

وعقب أحمد العبد الله، بأن الخالة تقوم بإجراء بروفة وتجهز لزوجها معنوياً”.

وقال “ميلاف عبدو” بنبرة تهكم:” بس ما تكون كانت ناويه تموتو بحجة تفريغ الشحنات والجماعه لحقوه”.

وعبر أحمد فلاح عن اعتقاده بأن الزوجة ربما تكون مهندسة كهرباء وتجري تأريض لزوجها الشحنات بالملح والفحم بالحفرة.”

وعقب “بهاء عبدالرزاق شاوردي” :”الله يجيرنا من الأعظم لسه فوق الموت عصة قبر”.

يمنية تقتل زوجها وتدفنه في حظيرة أبقار.. ما القصة؟

المصدرmynet ،وكالة الأنباء التركية DHA ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

خفايا وأبعاد عودة العلاقات بين إسرائيل وتركيا

الهدهد

فيديو صادم لعراقية تهرول عارية في الشارع بعد طعْنها سورياً بتركيا

الهدهد

هكذا تمّ إنقاذ آلاف السوريين من تفجير إرهابي في تركيا باللحظات الأخيرة

الهدهد

كلب يعض “ميرال أكشنار” السياسية الرافضة لتواجد السوريين في تركيا

الهدهد

مجتهد: تركيا اتجهت للتطبيع مع بشار الأسد بعد وعود سعودية وإماراتية

فيديو

فيديو وصف بـ”الفضيحة” .. سائحتان تخلعان ملابسهما وتقضيان حاجتهما أمام المارة في تركيا!

الهدهد

7 أتراك يقتلون شاباً سورياً وزوجة الضحية تكشف تفاصيل المأساة (فيديو)

اقتصاد

وظائف في أنطاليا .. والراتب 15 ألف ليرة تركية

حياتنا

الخطوط الجوية التركية تعلن عن عرض خاص ومغري جداً لركابها .. اعرف تفاصيله

اقتصاد

التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوى له في 24 عاما

الهدهد

فيديو كارثي صوره سوري لزوجته “خلسة” في تركيا والشرطة تستنفر

الهدهد

استهداف إسرائيليين في اسطنبول.. إيران دفعت 35 ألف دولار لعملائها مقابل عملية الاغتيال

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا