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حياتنا

فيديو زوجة عادل الميلودي الصادم يضعها بأزمة وتطور جديد بقضيتها

باسل النجار
كتب باسل النجار
زوجة عادل الميلودي watanserb.com
زوجة عادل الميلودي
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وطن- في تطور جديد بقضية “إيمان” زوجة الفنان المغربي عادل الميلودي، أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن السلطات القضائية في البلاد قررت تأجيل النظر في قضية زوجة المغني الشعبي المغربي إلى شهر سبتمبر المقبل.

محاكمة زوجة عادل الميلودي

وبحسب موقع “ساعة 24″ المغربي، فقد قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية إيمان زوجة المغني الشعبي الميلودي، إلى غاية أول سبتمبر المقبل.

وكانت زوجة الميلودي وجه لها تهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم”.

ويشار إلى أنه في أوائل أغسطس الجاري، تم القبض على زوجة عادل الميلودي ونجله، بعد اشتباكهما مع عدد رجال الأمن عقب توقيفهما في القنيطرة على إحدى الطرق.

وكانت إيمان زوجة الميلودي اشتكبت مع عناصر الأمن واعتدت عليهم أثناء محاولتهم إيقاف نجلها لارتكابه مخالفة سير.

فيديو زوجة عادل الميلودي

وأفادت ولاية أمن القنيطرة آنذاك بأن التوقيف جاء بعد وصول إشعار للشرطة من قبل المواطنين، حول قيام شخص على متن سيارة مرقمة بالخارج بالقيادة بشكل خطير معرضا سلامة المارة والسائقين للخطر.

ووقتها ضجت مواقع التواصل في المغرب، بفيديو ظهرت به إحدى السيدات وهي تصرخ بسيل من الشتائم وتعتدي بالضرب على أفراد الشرطة. والذين كانوا قد أوقفوا سيارة ابنها في الطريق العام بعد تجاوزه سرعة القيادة وتعريضه حياة المارة لخطر الإصابة والموت.

ليتضح بعد ذلك أن هذه السيدة هي إيمان، زوجة عادل الميلودي.

وبينما تم الإفراج عن نجل عادل الميلودي بكفالة، فإنه يواجه أيضا مع والدته تهم “الشغب في الطريق العام والاعتداء بالشتائم والضرب على الأجهزة الأمنية المغربية.. وعدم احترام قوانين السير ما عرض المارة لمخاطر كبيرة.”

وجدير بالذكر أن “الميلودي” هو مغن مغربي اشتهر بصوته في الغناء الشعبي.

وبدأ عادل حياته المهنية عام 1999. وبرزت شهرته بشكل أكبر عام 2066 بعد تقديمه ألبوم “مون بلاد” الذي حاز شهرة واسعة بين المغاربة.

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المصدرساعة 24 ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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