فيديو زوجة عادل الميلودي الصادم يضعها بأزمة وتطور جديد بقضيتها

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وطن- في تطور جديد بقضية “إيمان” زوجة الفنان المغربي عادل الميلودي، أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن السلطات القضائية في البلاد قررت تأجيل النظر في قضية زوجة المغني الشعبي المغربي إلى شهر سبتمبر المقبل.

محاكمة زوجة عادل الميلودي

وبحسب موقع “ساعة 24″ المغربي، فقد قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية إيمان زوجة المغني الشعبي الميلودي، إلى غاية أول سبتمبر المقبل.

إعتداء زوجة الفنان #المغربي المثير للجدل #عادل_الميلودي على رجال الشرطه ومحاولتها منعهم من القاء القبض عليه بسبب قيادته للسياره باستهتار ورعونه وتعريض حياة الناس للخطر وكاد ان يدهس رجل شرطه تحيه لرجل الشرطه المغربي على تطبيقه القانون على الجميع

دون تمييز 👏 pic.twitter.com/x32HmlPWgG — Ɱг /̸ Ƒг𝗶ԃαყ (@kuwaity_2030) August 4, 2022

وكانت زوجة الميلودي وجه لها تهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم”.

ويشار إلى أنه في أوائل أغسطس الجاري، تم القبض على زوجة عادل الميلودي ونجله، بعد اشتباكهما مع عدد رجال الأمن عقب توقيفهما في القنيطرة على إحدى الطرق.

وكانت إيمان زوجة الميلودي اشتكبت مع عناصر الأمن واعتدت عليهم أثناء محاولتهم إيقاف نجلها لارتكابه مخالفة سير.

فيديو زوجة عادل الميلودي

وأفادت ولاية أمن القنيطرة آنذاك بأن التوقيف جاء بعد وصول إشعار للشرطة من قبل المواطنين، حول قيام شخص على متن سيارة مرقمة بالخارج بالقيادة بشكل خطير معرضا سلامة المارة والسائقين للخطر.

زوجة عادل الميلودي تتعدى على رجال الامن بعد إعتقال إبنها pic.twitter.com/sAEMYJFfGi — AtlasAbInfo (@atlasab) August 4, 2022

ووقتها ضجت مواقع التواصل في المغرب، بفيديو ظهرت به إحدى السيدات وهي تصرخ بسيل من الشتائم وتعتدي بالضرب على أفراد الشرطة. والذين كانوا قد أوقفوا سيارة ابنها في الطريق العام بعد تجاوزه سرعة القيادة وتعريضه حياة المارة لخطر الإصابة والموت.

ليتضح بعد ذلك أن هذه السيدة هي إيمان، زوجة عادل الميلودي.

وبينما تم الإفراج عن نجل عادل الميلودي بكفالة، فإنه يواجه أيضا مع والدته تهم “الشغب في الطريق العام والاعتداء بالشتائم والضرب على الأجهزة الأمنية المغربية.. وعدم احترام قوانين السير ما عرض المارة لمخاطر كبيرة.”

وجدير بالذكر أن “الميلودي” هو مغن مغربي اشتهر بصوته في الغناء الشعبي.

وبدأ عادل حياته المهنية عام 1999. وبرزت شهرته بشكل أكبر عام 2066 بعد تقديمه ألبوم “مون بلاد” الذي حاز شهرة واسعة بين المغاربة.