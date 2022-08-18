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رجوة خالد آل سيف.. مفاجأة عن علاقة خطيبة الأمير الحسين بالملك سلمان بن عبدالعزيز!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
رجوة خالد آل سيف watanserb.com
الأمير الأردني الحسين بن عبدالله وخطيبته رجوة خالد آل سيف ووالدها
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وطن – مع إعلان الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير “الحسين” على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، تصدر اسم العروس محركات البحث لمعرفة تفاصيل جديدة عنها.

وبالرغم من التفاصيل التي تم نشرها عنها، إلا ان مغردون أشاروا إلى علاقة قرابة تربط عائلة العروس بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد أحد المغردين خلال النقاشات على موقع التدوين المصغر “تويتر” حول هوية العروس وعائلتها، بأنهم “أخوال” الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال المغرد “سليمان عبدالرحمن” في توضيح علاقة العائلة بالملك سلمان قائلا: “رجوة أبوها خالد بن مساعد من سدير وزوجته عزة بنت نايف السديري من سدير(خوال الملك)”.

كما أوضح بأن والد العروس “خالد بن مساعد هو رئيس مجلس إدارة أكبر شركة مقاولات هندسية بالسعودية (شركة السيف للمقاولات الهندسية)، مشيرا إلى أن ابنته “العروس” خريجة هندسة معمارية من الولايات المتحدة الامريكية.

من هي عائلة آل سيف؟

وعائلة “آل سيف” تعود في الأساس إلى قبيلة “سبيع”، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

وكان الديوان الملكي الأردني لفت إلى أنه جرت قراءة الفاتحة بخطوبة الأمير الحسين على رجوة خالد، في منزل والدها بالعاصمة السعودية الرياض.

والدة الملك سلمان

ومن المعلوم للجميع أن والدة الملك سلمان بن عبد العزيز هي حصة بنت أحمد بن محمد السديري، إحدى زوجات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية وأول ملك للبلاد.

وهي والدة من يطلق عليهم السديريون السبعة ومنهم كل من الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود والملك الحالي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

الأمراء السديريون

أما باقي الأمراء السديريون فهم الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز، والأمير الراحل عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير الراحل نايف بن عبد العزيز، والأمير الراحل تركي الثاني بن عبد العزيز، والأمير المعتقل حاليا أحمد بن عبد العزيز.

محمد بن سلمان يهنىء بخطوبة الأمير الحسين

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، فجر اليوم الخميس أن الأمير محمد بن سلمان، أجرى اتصالا هاتفيا بملك الأردن هنأه خلاله بمناسبة خطوبة نجله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ”سائلا الله لهما التوفيق والحياة السعيدة“.

كما أجرى ولي العهد السعودي، اتصالا هاتفيا بالأمير الحسين، هنأه خلاله بمناسبة خطوبته، وعبر له عن ”صادق الدعوات بالتوفيق والحياة السعيدة“، بحسب ”واس“.

الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة ولي العهد الأمير الحسين

وكان الديوان الملكي الأردني، قد أعلن مساء الأربعاء، خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة ولي العهد الأمير الحسين على الآنسة رجوة بن خالد آل سيف

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد تمت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، والأمراء الحسن بن طلال، وهاشم بن عبدالله الثاني، وعلي بن الحسين، وهاشم بن الحسين، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

ولم يكشف بيان الديوان الملكي الأردني عن جنسية الآنسة رجوة، غير أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أنها سعودية الجنسية.

وولدت خطيبة ولي العهد الأردني، رجوة خالد آل سيف، في العاصمة السعودية الرياض، في 28 نيسان/ أبريل 1994، وهي الشقيقة الصغرى لأخوتها فيصل ونايف ودانا.

تلقت رجوة آل سيف، دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، قبل أن تكمل دراساتها العليا في كلية الهندسة المعمارية بجامعة ”سيراكيوز“ في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن هذا هو ثاني ارتباط ملكي أردني بالأسر السعودية في السنوات الأخيرة، بعد زواج الأمير هاشم بن الحسين من الشابة السعودية فهدة محمد أبو نيان عام 2006.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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