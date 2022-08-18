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الكويت.. قرار يهدد وظائف أكثر من 700 ألف مصري والتنفيذ مطلع سبتمبر

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
إنهاء عقود غير الكويتيين watanserb.com
إنهاء عقود غير الكويتيين
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وطن- في سعيها لتوطين الوظائف أعلنت الكويت عن قرار بالاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد منذ بداية الشهر المقبل، في خطة تمتد لـ 3 مراحل زمنية. الأمر الذي قد يهدد بعودة 771 ألف مصري إلى بلادهم، وهم العمالة الأجنبية الأكبر في البلاد.

إنهاء عقود غير الكويتيين

وفي هذا السياق أشارت الدكتورة “رنا الفارس” وزيرة البلدية بالكويت في بيان تداولته صحف ومواقع كويتية ومصرية، أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع سبتمبر المقبل، بإنهاء عقود 33 % من غير الكويتيين بفترة إنذار.

على أن تبدأ المرحلة الثانية مطلع فبراير من العام المقبل بإنهاء عمل 33 % من الوافدين، ويتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار اعتبارا من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.

مهن واستثناءات

ولفتت “الفارس” إلى أنه يوجد بعض الاستثناءات التي تتمثل في الموظف غير الكويتي لأم كويتية، أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يضم الإستثناء غير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وموظفي الخدمات، و50 % من موظفي إدارة الجنائز. إضافة إلى إيقاف تعيين ونقل غير الكويتيين بالبلدية.

ومن أبرز المهن التي تم الإعلان عن حظرها، مدير الموارد البشرية، ومدير التوظيف، ومدير شؤون الموظفين، ومدير العلاقات العامة، ومدير الاتصالات الخارجية.

بالإضافة إلى وظائف مشرف أمن وحارس أمن، ومرشد اجتماعي ومرشد سياحي وصراف، وسائقي الحافلات والسيارات العمومية والإسعاف ومركبات الإطفاء.

قوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين

وطالبت وزيرة البلدية الكويتية، بتزويدها بقوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم في موعد أقصاه أسبوع.

مشددة على إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات.

ردود أفعال الكويتيين

وتفاعل كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع القرار الذي اعتبروا أنه جاء متأخراً.

وعلق “محمد زيد القريان”أن هذا الكلام تم ترديده من قبل د. الفارس وغيرها من الوزراء.”

وأضاف مخاطباً الفارس:”من أول ما استلمتي وزيره وانتي تقولين هالكلام بسكم حجي الشعب يبي فعل”.

وقال “خالد العدواني” متحدثاً عن وزيرة البلدية: “أنتي في منصب يحتاج إلى طريقين إما البطش بالفساد أو الاستقالة، وإما العمل بالاستنفار بجميع المحافظات وتفعيل المخالفات والقرارات والتعاميم والتوعية الإرشادية التحذيرية بجميع اللغات”.

وعقب عوض شقير: “رنا الفارس في 2020 أنهت خدمات 400 وافد في الاشغال.. وفي 2021 أنهت خدمات الوافدين في الاسكان.. وفي 2022 انهت خدمات الوافدين في البلدية.”

واستدرك بنبرة ساخرة:”المفروض تستلم مسؤولية التركيبة السكانية وسوق العمل”.

فيما رأت “جابرة” ضرورة أن يكون هناك نسبة وتناسب فالإحلال لا يعني –كما قالت- فقد الخبرات الوافدة والإخلال بتوازن العمل الحكومي.”

وعبر “الشهابي” عن اعتقاده بأن الوزيرة “رنا الفارس” في حال احتضار توقعوا أي لحظه تغادر كرسيها لا مأسوف عليها، حسب وصفه.

وعقب “محمد محمود عاشور” يفترض أن تكون خطة الوزيرة رنا الفارس لتكويت البلدية واضحة لكي لايتم الالتفاف عليها بعقود شركات تعمل بداخل البلدية.

العمالة المصرية في المرتبة الأولى

وكانت دراسة إحصائية لسوق العمل صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، أظهرت أن العمالة المصرية احتلت المرتبة الأولى في سوق العمل بالكويت.

وبإجمالي يصل إلى 456.6 ألف عامل وعاملة، بنسبة 24% من إجمالي العاملين في الدولة البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة بجميع القطاعات، ما عدا القطاع العائلي.

وذكرت صحيفة “السياسة” الكويتية أنه استنادا إلى إحصائية سوق العمل الحديثة، حتى سبتمبر 2021، حلت العمالة الهندية ثانية بإجمالي 451.3 ألف، بنسبة 23.7%، تلتها العمالة الكويتية بـ 424.1 ألف بنسبة 22.3%.

قرار كويتي بعد استحواذ المصريين على وظائف الكويت الكبيرة والحساسة

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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