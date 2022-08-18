الكويت.. قرار يهدد وظائف أكثر من 700 ألف مصري والتنفيذ مطلع سبتمبر

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وطن- في سعيها لتوطين الوظائف أعلنت الكويت عن قرار بالاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد منذ بداية الشهر المقبل، في خطة تمتد لـ 3 مراحل زمنية. الأمر الذي قد يهدد بعودة 771 ألف مصري إلى بلادهم، وهم العمالة الأجنبية الأكبر في البلاد.

إنهاء عقود غير الكويتيين

وفي هذا السياق أشارت الدكتورة “رنا الفارس” وزيرة البلدية بالكويت في بيان تداولته صحف ومواقع كويتية ومصرية، أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع سبتمبر المقبل، بإنهاء عقود 33 % من غير الكويتيين بفترة إنذار.

على أن تبدأ المرحلة الثانية مطلع فبراير من العام المقبل بإنهاء عمل 33 % من الوافدين، ويتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار اعتبارا من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.

مهن واستثناءات

ولفتت “الفارس” إلى أنه يوجد بعض الاستثناءات التي تتمثل في الموظف غير الكويتي لأم كويتية، أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يضم الإستثناء غير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وموظفي الخدمات، و50 % من موظفي إدارة الجنائز. إضافة إلى إيقاف تعيين ونقل غير الكويتيين بالبلدية.

ومن أبرز المهن التي تم الإعلان عن حظرها، مدير الموارد البشرية، ومدير التوظيف، ومدير شؤون الموظفين، ومدير العلاقات العامة، ومدير الاتصالات الخارجية.

بالإضافة إلى وظائف مشرف أمن وحارس أمن، ومرشد اجتماعي ومرشد سياحي وصراف، وسائقي الحافلات والسيارات العمومية والإسعاف ومركبات الإطفاء.

قوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين

وطالبت وزيرة البلدية الكويتية، بتزويدها بقوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم في موعد أقصاه أسبوع.

مشددة على إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات.

ردود أفعال الكويتيين

وتفاعل كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع القرار الذي اعتبروا أنه جاء متأخراً.

وعلق “محمد زيد القريان”أن هذا الكلام تم ترديده من قبل د. الفارس وغيرها من الوزراء.”

والله يادكتوره رنا الفارس هالكلام عجزنا نسمعه منك ومن الوزراء من اول ما استلمتي وزيره وانتي تقولين هالكلام بسكم حجي الشعب يبي فعل والشي الثاني الحين اشوف كل الوزراء في الحكومة الجديده للأحسن ماعدي وزير الخارجية ماسمعنا منه تطوير في وزارته سفاراتنا كلها وافدين تحرك سو شي قول تكفا pic.twitter.com/NbrufEmA4U — محمد زيد القريان🇰🇼 (@mohalquryan) August 18, 2022

وأضاف مخاطباً الفارس:”من أول ما استلمتي وزيره وانتي تقولين هالكلام بسكم حجي الشعب يبي فعل”.

وقال “خالد العدواني” متحدثاً عن وزيرة البلدية: “أنتي في منصب يحتاج إلى طريقين إما البطش بالفساد أو الاستقالة، وإما العمل بالاستنفار بجميع المحافظات وتفعيل المخالفات والقرارات والتعاميم والتوعية الإرشادية التحذيرية بجميع اللغات”.

وعقب عوض شقير: “رنا الفارس في 2020 أنهت خدمات 400 وافد في الاشغال.. وفي 2021 أنهت خدمات الوافدين في الاسكان.. وفي 2022 انهت خدمات الوافدين في البلدية.”

واستدرك بنبرة ساخرة:”المفروض تستلم مسؤولية التركيبة السكانية وسوق العمل”.

رنا الفارس في 2020 انهت خدمات 400 وافد في الاشغال وفي 2021 انهت خدمات الوافدين في الاسكان

وفي 2022

انهت خدمات الوافدين في البلدية المفروض تستلم مسؤولية التركيبة السكانية وسوق العمل #رنا_الفارس #الاصلاح_الشامل pic.twitter.com/df42tHfZVD — عوض شقير (@alshqarain) August 18, 2022

فيما رأت “جابرة” ضرورة أن يكون هناك نسبة وتناسب فالإحلال لا يعني –كما قالت- فقد الخبرات الوافدة والإخلال بتوازن العمل الحكومي.”

اتمنى في نسبة وتناسب ، الاحلال لا يعني افقد الخبرات الوافدة واخل بتوازن العمل الحكومي. — جابرة (@jabra_2011) August 18, 2022

وعبر “الشهابي” عن اعتقاده بأن الوزيرة “رنا الفارس” في حال احتضار توقعوا أي لحظه تغادر كرسيها لا مأسوف عليها، حسب وصفه.

رنا الفارس في حال احتضار توقعوا اي لحظه تغادر كرسيها

لا مأسوف عليها — alshihabi (@alshihae) August 13, 2022

وعقب “محمد محمود عاشور” يفترض أن تكون خطة الوزيرة رنا الفارس لتكويت البلدية واضحة لكي لايتم الالتفاف عليها بعقود شركات تعمل بداخل البلدية.

خطة الوزيرة رنا الفارس لتكويت البلدية يفترض تكون واضحه لكي لايتم الالتفاف عليها بعقود شركات تعمل بداخل البلدية pic.twitter.com/XoXSuEwXeU — محمد محمود عاشور🖊 (@ashoorq8) August 18, 2022

العمالة المصرية في المرتبة الأولى

وكانت دراسة إحصائية لسوق العمل صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، أظهرت أن العمالة المصرية احتلت المرتبة الأولى في سوق العمل بالكويت.

وبإجمالي يصل إلى 456.6 ألف عامل وعاملة، بنسبة 24% من إجمالي العاملين في الدولة البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة بجميع القطاعات، ما عدا القطاع العائلي.

الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية: – العمالة المصرية تستمر في المرتبة الاولى باجمالي عدد العمالة في سوق العمل الكويتي بقطاعيه العام والخاص بواقع 451 ألفا – ثم العمالة الهندية 437 الفا و116 عاملا – حلت العمالة الكويتية ثالثا بواقع 430 الفا و128 عاملاً pic.twitter.com/AkPhWlEjJ5 — المواطن نيوز (@almwatinnews) June 15, 2022

وذكرت صحيفة “السياسة” الكويتية أنه استنادا إلى إحصائية سوق العمل الحديثة، حتى سبتمبر 2021، حلت العمالة الهندية ثانية بإجمالي 451.3 ألف، بنسبة 23.7%، تلتها العمالة الكويتية بـ 424.1 ألف بنسبة 22.3%.