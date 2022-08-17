ما هو صافي ثروة إيلون ماسك بعد أن كشف عن نيته لشراء مانشستر يونايتد؟

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وطن– عاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والمصنف كأغنى رجل في العالم إلى دائرة الضوء بعد نشره تغريدة عبر حسابه على تويتر تحدث فيها عن رغبته في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي تملكه عائلة غليزر الأميركية.

لكنه كشف في وقت لاحق في تويتر أنها مجرد مزحة.

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة ميترو البريطانية أنه عندما يصدر رائد الأعمال التكنولوجي مثل هذه الأخبار، أو يقترح أنه بصدد القيام بعملية شراء كبيرة، فإن الكثير يتساءل عن صافي ثروته.

كم تبلغ ثروة إيلون ماسك؟

بصفته الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” (Tesla) وأحد مؤسسي موقع باي بال، تقدر فوربس صافي ثروة إيلون ماسك بنحو 270 مليار دولار (223 مليار جنيه إسترليني) اعتبارًا من أغسطس 2022.

هذا يعني أنه يمكنه بسهولة شراء نادي مانشستر يونايتد. الذي تبلغ قيمته حوالي 4.6 مليار دولار (3.7 مليار جنيه إسترليني) اعتبارًا من مايو، وفقًا لمجلة فوربس.

كما ذكرت المجلة أن ثروة ماسك شهدت نموًا كبيرًا على مدار العامين الماضيين. حيث احتل المركز الثاني في عام 2021 بعدما كان في المرتبة 31 في قائمة أغنى أثرياء العالم لعام 2020.

كما أشارت المجلة إلى أنه تفوق على مؤسس أمازون، جيف بيزوس، الذي بلغت ثروته، اعتبارًا من أبريل، 171 مليار دولار (حوالي 141 مليار جنيه إسترليني).

احتل برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم شركة لويس فيتون، المركز الثالث في قائمة المليارديرات.

فيما احتل مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس المركز الرابع في القائمة، بصافي ثروته (في ذلك الوقت) بلغ 129 مليار دولار (106 مليار جنيه إسترليني).

من أين تأتي ثروة ماسك؟

تقول مجلة فوربس إن ماسك يمتلك حوالي 25٪ من شركة تسلا، لكنه تعهد بأكثر من نصف حصته كضمان للقروض. ساهم كثيرًا في تمويلها في أيامها الأولى، وشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2008.

شهدت شركة تسلا، التي تركز على السيارات الكهربائية، ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها. حيث أصبح الناس أكثر اهتمامًا بالطاقة المتجددة وهي الآن تساوي أكثر من فورد وتويوتا وفولكس فاجن وهيونداي.

تقدر قيمة شركته الصاروخية سبيس إكس بـ 127 مليار دولار (104 مليار جنيه إسترليني)، وحصلت على تمويل ضخم بعد إبرام عقد تجاري مع وكالة ناسا.

كان ماسك الرئيس التنفيذي لشركة بايبال عندما انطلقت لأول مرة. ومنذ ذلك الحين أسس العديد من الشركات الأخرى، بما في ذلك Open AI و Zip2 Neuralink و The Boring Company.