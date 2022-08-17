الأربعاء, أغسطس 17, 2022
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ما هو صافي ثروة إيلون ماسك بعد أن كشف عن نيته لشراء مانشستر يونايتد؟

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ما هو صافي ثروة إيلون ماسك بعد أن كشف عن نيته لشراء مانشستر يونايتد؟ watanserb.com
إيلون ماسك
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وطن– عاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والمصنف كأغنى رجل في العالم إلى دائرة الضوء بعد نشره تغريدة عبر حسابه على تويتر تحدث فيها عن رغبته في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي تملكه عائلة غليزر الأميركية.

لكنه كشف في وقت لاحق في تويتر أنها مجرد مزحة.

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة ميترو البريطانية أنه عندما يصدر رائد الأعمال التكنولوجي مثل هذه الأخبار، أو يقترح أنه بصدد القيام بعملية شراء كبيرة، فإن الكثير يتساءل عن صافي ثروته.

كم تبلغ ثروة إيلون ماسك؟

بصفته الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” (Tesla) وأحد مؤسسي موقع باي بال، تقدر فوربس صافي ثروة إيلون ماسك بنحو 270 مليار دولار (223 مليار جنيه إسترليني) اعتبارًا من أغسطس 2022.

Elon Musk sells $7B in Tesla shares ahead of Twitter fight

هذا يعني أنه يمكنه بسهولة شراء نادي مانشستر يونايتد. الذي تبلغ قيمته حوالي 4.6 مليار دولار (3.7 مليار جنيه إسترليني) اعتبارًا من مايو، وفقًا لمجلة فوربس.

كما ذكرت المجلة أن ثروة ماسك شهدت نموًا كبيرًا على مدار العامين الماضيين. حيث احتل المركز الثاني في عام 2021 بعدما كان في المرتبة 31 في قائمة أغنى أثرياء العالم لعام 2020.

كما أشارت المجلة إلى أنه تفوق على مؤسس أمازون، جيف بيزوس،  الذي بلغت ثروته، اعتبارًا من أبريل، 171 مليار دولار (حوالي 141 مليار جنيه إسترليني).

جيف بيزوس

احتل برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم شركة لويس فيتون، المركز الثالث في قائمة المليارديرات.

برنارد أرنو

فيما احتل مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس المركز الرابع في القائمة، بصافي ثروته (في ذلك الوقت) بلغ 129 مليار دولار (106 مليار جنيه إسترليني).

بيل غيتس

من أين تأتي ثروة ماسك؟

تقول مجلة فوربس إن ماسك يمتلك حوالي 25٪ من شركة تسلا، لكنه تعهد بأكثر من نصف حصته كضمان للقروض. ساهم كثيرًا في تمويلها في أيامها الأولى، وشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2008.

شهدت شركة تسلا، التي تركز على السيارات الكهربائية، ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها. حيث أصبح الناس أكثر اهتمامًا بالطاقة المتجددة وهي الآن تساوي أكثر من فورد وتويوتا وفولكس فاجن وهيونداي.

تقدر قيمة شركته الصاروخية سبيس إكس بـ 127 مليار دولار (104 مليار جنيه إسترليني)، وحصلت على تمويل ضخم بعد إبرام عقد تجاري مع وكالة ناسا.

كان ماسك الرئيس التنفيذي لشركة بايبال عندما انطلقت لأول مرة. ومنذ ذلك الحين أسس العديد من الشركات الأخرى، بما في ذلك Open AI و Zip2 Neuralink و The Boring Company.

المصدرصحيفة ميترو البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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