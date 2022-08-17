أكبر فنانة سورية سناً.. كيف توفيت أنطوانيت نجيب؟

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وطن– توفيت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ92 عاماً، بعد رحلة طويلة من العطاء الفني خلال العقود الماضية.

وعكات صحية

ونعت نقابة الفنانين في سوريا، الراحلة أنطوانيت نجيب، عبر صفحتها على “فيسبوك”، وكتبت: ” فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي اليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة انطوانيت نجيب. ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية”.

وأشارت وسائل إعلام سورية، إلى أن سبب وفاة أنطوانيت نجيب، هو تعرضها لعدة وعكات صحية خلال الفترة الماضية.

كما أن الفنانة الراحلة كانت تخضع لجلسة غسيل كلى مرة واحدة كل أسبوع وبشكل دائم.

أكبر ممثلة سورية

وتعد أنطوانيت نجيب أكبر ممثلة سورية. فهي من مواليد فبراير عام 1930 بمدينة درعا السورية.

عرفت عن طريق مشاركتها بالعديد من المسرحيات الهامة، وكانت بدايتها السينمائية عام 1973 بفيلمي “شقة الحب” و”امرأة حائرة”، ومن أشهر أدوارها التلفزيونية مسلسل “صح النوم”.

وفي عام 1976، شاركت أنطوانيت نجيب في فيلم الحب الحرام، وغابت بعدها عن الشاشة وابتعدت عن التمثيل لمدة ستة سنوات. عادت بعدها عام 1982، للعمل وظهرت في مسلسل السعد وعد.

وشهدت الفترة اللاحقة لهذا العمل قلة في الأعمال. فبين عامي 1983و 1986، لم تظهر الفنانة الراحلة إلا في عملين وحيدين وهما “جلوة راكان” و”راعي الأوله”.

ابتعدت أنطوانيت نجيب مرة أخرى عن الشاشة حتى عام 1992. ثم عادت للظهور في مسلسل “الشريد” بالإضافة للسهرة التلفزيونية تراب الزريعة.

وفي عامي 1995 و1996، كثفت مشاركاتها التلفزيونية الدرامية. حيث ظهرت في مسلسلات شيمة، الخطوات الصعبة، الجوارح، كنا أصدقاء، القصاص، أخوة التراب، أيام الغضب والمحكوم.

وقد شاركت العام الماضي قبل تعرضها لوعكة صحية كبيرة، بفيلم “فيك أب”، كضيفة شرف.

وعلى صعيد حياتها الشخصية، تزوجت انطوانيت عام 1962 من الفنان يوسف شويري حتى وفاته في 2005.