تعرّفْ معنا على أفضل السيارات الكهربائية لعام 2022 (صور)

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وطن– عام 2022 هو عام كبير للسيارات الكهربائية حيث يبدو أنها موجودة في كل مكان تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك جميع شركات صناعة السيارات الكبرى نوعًا من السيارات الكهربائية، معروضةً للبيع أو في طريقها إلى ذلك.

كما أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية كرايسلر في معرض CES 2022 أنّها ستصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2028. وستقوم شركة جنرال موتورز بالشيء نفسه بحلول عام 2035.

سواء كنت تريد جولة سريعة في المدن أو سيارة كهربائية عالية الأداء، فإليك أفضل السيارات الكهربائية لعام 2022، حسب موقع tomsguide.

كيا EV6

السعر: من 40900 دولار

نطاق القيادة: 310 أميال

من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة: 5.2 ثانية

قد لا تكون سيارة كيا EV6 أسرع سيارة كهربائية، ولكنها تحتوي على شيء آخر يتمناه معظم الأشخاص وهو 310 أميال من النطاق الكهربائي المصنّف من وكالة حماية البيئة.

علاوةً على ذلك، قامت شركة كيا بتجهيز EV6 بمظهر خارجي أنيق. وشحنٍ سريع للغاية بقدرة 350 كيلو وات وتصميم داخلي ذكي مليء بميزات عالية التقنية. ويشمل ذلك شاشة عرض علوية للواقع المعزز وقدرات حمولة للمركبة.

نيسان ليف 2022

السعر: من 27400 دولار

نطاق القيادة: 226 ميلاً

من 0 إلى 60: 7.4 ثانية

بالرغم من أنها ليست السيارة الكهربائية الأكثر روعة في السوق، إلا أن نيسان ليف هي السيارة المثالية للأشخاص الذين يريدون تجربة السيارات الكهربائية. أو الذين لا يريدون ببساطة إنفاق الكثير من المال.

كما توفِّر نيسان ليف تصميمًا داخليًا فسيحًا مع الكثير من خيارات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك برنامج ProPilot والذي يجعل قيادتك أكثر متعة و “ePedal” الذي يوفر وضع قيادة بدواسة واحدة لمن يريد ذلك.

تسلا موديل Y

السعر: 62990 دولاراً

المدى: 330 ميلاً

من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة: 3.5 ثانيةً

بأدائها القوي، تمنحك سيارة تسلا موديل Y ما يصل إلى 330 ميلاً من المدى، وسرعة قصوى تصل الى 241 كلم بالساعة، وتسارع من 0 الى 60 بالساعة في 3.5 ثواني.

تسلا موديل 3

السعر: 43990 دولاراً

المدى: 358 ميلاً

من 0 إلى 60 ميل في الساعة: 3.1 ثانية

ما تزال Tesla Model 3 واحدة من أفضل السيارات الكهربائية في السوق الشاملة.

يمكن للطراز 3 أن يصل إلى 262 ميلاً بشحنة واحدة (مع البطارية القياسية)، وعلى الرغم من أن هذه السيارة أكثر صلابة وسمنة من طراز Tesla’s Model S، إلا أنها تقارب نصف السعر.

بوليستار 2

السعر: من 45900 دولار

المدى: 270 ميلاً

من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة: 4.6 ثانية

بوليستار هي شركة سيارات صينية سويدية مملوكة لشركة فولفو وهي سيارة بخمسة أبواب مع مزيج رائع من المظهر والأمان.

توفر Polestar 2 أداء محرك مزدوج، إلى جانب نطاق وكالة حماية البيئة (EPA) يبلغ 270 ميلاً لكل شحنة ووقت من 0 إلى 60 بين 4.6 و 7 ثوانٍ.

تتضمن Polestar أيضًا نظامًا ترفيهيًا يعتمد على نظام التشغيل Android Automotive، جنبًا إلى جنب مع المصابيح الأمامية ذاتية التنظيف ونظام الصوت Harmon Kardon ونظام مساعدة السائق Pilot من فولفو.

هيونداي أيونك 5

السعر: من 39700 دولار

المدى: 300 ميل

من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة: 5.2 ثانية

إذا كنت تبحث عن سيارة كهربائية جيدة من جميع النواحي، فإن Hyundai IONIQ 5 هي الخيار الأمثل. توفر هذه السيارة الكثير من المساحة لك ولعائلتك وأي شيء قد تحتاج إلى نقله، ويبلغ مدى القيادة 300 ميل.

فورد موستانج ماك-إي

السعر: 56200 دولار

المدى: 300 ميل

من 0 إلى 60 ميل في الساعة: 6.1 ثانية

ما تزال فورد موستانج ماك-إي أول سيارة كهربائية بالكامل تصنعها فورد. تحتوي هذه السيارة على شاشة تعمل باللمس مقاس 15.5 بوصة، ودعم CarPlay و Android Auto، وتصميم داخلي فاخر من شأنه أن يجعل الجميع سعداء.