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الهدهد

أول تعليق رسمي من السعودية على ذبح مواطنها في تونس

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
watanserb.com
السفارة السعودية في تونس تعلق على حادثة مقتل مواطن سعودي في بنزرت التونسية
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وطن – أصدرت السفارة السعودية في تونس، بيانا علقت فيه على أنباء مقتل مواطن سعودي في مدينة بنزرت (شمال البلاد).

وقال بيان السفارة، إن المملكة تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل المواطن السعودي، مؤكدة متابعتها تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع الجهات المعنية في تونس.

وأضافت السفارة أنّ مقتل المواطن تم على يد شقيق زوجته التونسية، مشيرة إلى متابعتها مجريات القضية المنظورة أمام القضاء في تونس.

وبحسب البيان، فقد استكملت السفارة كل الإجراءات اللازمة مع السلطات التونسية لنقل جثمان القتيل إلى المملكة.

ووقعت الجريمة يوم 10 أغسطس الجاري، عندما أقدم تونسي على “ذبح المواطن السعودي أمام المارة.

وآنذاك، أفاد مصدر أمني تونسي، بأنّ القاتل شاب تونسي عمره 40 عاما، وتعقب الضحية حتى تمكن منه وذبحه أمام المارة على مدخل مدينة “العتيقة”، بدافع الشرف.

وفي اليوم التالي، تكشفت المزيد من المعلومات بشأن الجريمة، حيث قيل إن القتيل مواطن سعودي مقيم في قطر، وتعرف على فتاة تونسية في السعودية وتزوجا عرفيا وكان يلتقيها سرا في تونس حيث وقعت الجريمة.

وقالت وسائل إعلام تونسية، إن أصدقاء الجاني حرضوه على قتل المواطن السعودي بعد إخباره أن شقيقته تمارس علاقة جنسية مع أجنبي، وذكرت أيضا أن القاتل عسكري تونسي متقاعد.

كما تردد أيضا عن أن القتيل كان قد تزوج شقيقة القاتل عرفيا، وأنهما تزوجا عرفيا وكان يلتقيها سرا في تونس حيث وقعت الجريمة.

وكانت تكهنات قد أثيرت عن أن القتيل يحمل الجنسية القطرية، إلا أن سفارة الدوحة لدى تونس نفت هذا الأمر.

وقال بيان للسفارة: “تنفي سفارة دولة قطر لدى الجمهورية التونسية، ما تداولته وسائل إعلام عن أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية”.

كما تقدمت سفارة قطر بعزائها لأسرة الضحية وذويه، وفق البيان.

وتمكنت قوات الأمن التونسية من إلقاء القبض على الشاب القاتل، فور حدوث الجريمة وتم ضبطه واصطحابه لمركز الشرطة وبدء التحقيق معه.

وأمرت النيابة العامة في تونس برفع الجثة ونقلها للمستشفى لأجل لتشريحها، وتم التحفظ على الشاب التونسي القاتل ذمة التحقيقات لحين إحالته للنيابة العامة.

وانتشر مقطع فيديو، يوثق جريمة ذبح السائح في تونس ببنزرت، وأظهر جثة القتيل على الأرض غارقا في دمائه، فيما شوهدت عناصر الشرطة وهي تطوق المكان وتجمع الأدلة وتعاين الجثة.

المصدروطن - رصد تويتر + فيسبوك
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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