مانشستر سيتي يتعاقد مع الجوهرة الإسبانية سيرجيو غوميز (فيديو)

وطن – أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، التعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو غوميز صاحب ال21 عاماً، القادم من صفوف نادي أندرلخت البلجيكي هذا الصيف.

وقال نادي مانشستر سيتي في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، جاء فيها: ” يسرنا الإعلان عن ضم سيرجيو غوميز إلى فريقنا لمدة 4 سنوات قادمة”.

وكان الإسباني غوميز قد خضع للكشف الطبي خلال الأيام القليلة الماضية. حيث أنه سيحمل قميص رقم (21)، الذي ارتداه الثنائي دافيد سيلفا وفيران توريس قبل رحيلهما عن النادي الأزرق السماوي.

من جانبه، قال نجم مانشستر سيتي الجديد غوميز، في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي للنادي، ” من الرائع أن يحصل أحد اللاعبين الإسبان على القميص رقم (21) في مانشستر سيتي”.

كما وأضاف غوميز، ” سأبذل قصارى جهدي من أجل الدفاع عن ألوان الفريق”.

فيما لم يكشف نادي مانشستر سيتي عن قيمة الصفقة المالية كالعادة، لكن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين، قد تحدث بأن الصفقة تمت مقابل 15 مليون يورو. حيث يلعب الإسباني غوميز في مكان الظهير الأيسر بعد رحيل الأوكراني زينتشينكو.

Delighted to be part of one of the best clubs in the world. A dream come true and a great challenge ahead. Can't wait to get started, @ManCity !💙 pic.twitter.com/C3zqbYHnfS

ولعب غوميز خلال مسيرته الاحترافية مع العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، كان من أبرزها برشلونة الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني. وهويسكا، وآخرهم رويال أندرلخت البلجيكي.

كما وشارك خلال مشواره مع النادي البلجيكي أندرلخت، أكثر من 40 مباراة في كافة البطولات المختلفة، مسجلاً 6 أهداف معه. قبل أن يوقع هذا الصيف مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026.

Manchester City new signing Sergio Gómez is already with the team at Etihad Stadium. He will be the new left back to replace Zinchenko, deal done for more than €15m paid to Anderlecht. 🔵🎒 #MCFC

Guardiola decided for Gómez as new LB for first team on Wednesday, it’s confirmed. pic.twitter.com/uFlkYhbn5b

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2022