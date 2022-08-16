الثلاثاء, أغسطس 16, 2022
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رياضة

مانشستر سيتي يتعاقد مع الجوهرة الإسبانية سيرجيو غوميز (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الإسباني غوميز يوقع مع مانشستر سيتي الإنجليزي watanserb.com
الإسباني غوميز يوقع مع مانشستر سيتي الإنجليزي
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وطن – أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، التعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو غوميز صاحب ال21 عاماً، القادم من صفوف نادي أندرلخت البلجيكي هذا الصيف.

وقال نادي مانشستر سيتي في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، جاء فيها: ” يسرنا الإعلان عن ضم سيرجيو غوميز إلى فريقنا لمدة 4 سنوات قادمة”.

سيرجيو غوميز يوقع مع مانشستر سيتي

وكان الإسباني غوميز قد خضع للكشف الطبي خلال الأيام القليلة الماضية. حيث أنه سيحمل قميص رقم (21)، الذي ارتداه الثنائي دافيد سيلفا وفيران توريس قبل رحيلهما عن النادي الأزرق السماوي.

من جانبه، قال نجم مانشستر سيتي الجديد غوميز، في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي للنادي، ” من الرائع أن يحصل أحد اللاعبين الإسبان على القميص رقم (21) في مانشستر سيتي”.

تفاصيل عقد سيرجيو غوميز

كما وأضاف غوميز، ” سأبذل قصارى جهدي من أجل الدفاع عن ألوان الفريق”.

فيما لم يكشف نادي مانشستر سيتي عن قيمة الصفقة المالية كالعادة، لكن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين، قد تحدث بأن الصفقة تمت مقابل 15 مليون يورو. حيث يلعب الإسباني غوميز في مكان الظهير الأيسر بعد رحيل الأوكراني زينتشينكو.

ولعب غوميز خلال مسيرته الاحترافية مع العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، كان من أبرزها برشلونة الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني. وهويسكا، وآخرهم رويال أندرلخت البلجيكي.

كما وشارك خلال مشواره مع النادي البلجيكي أندرلخت، أكثر من 40 مباراة في كافة البطولات المختلفة، مسجلاً 6 أهداف معه. قبل أن يوقع هذا الصيف مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026.

ويستعد فريق مانشسر سيتي المتصدر حتى الآن ب6 نقاط للمباراة القوية المقبلة، الأحد، أمام نيوكاسل يونايتد في منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي (البريميرليج) الممتاز.

المصدروطن + صفحة مانشستر سيتي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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