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“لا يريدون سوى الجنس”.. إلهام شاهين تهاجم رجال الدين وتدافع عن محمد رمضان!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
إلهام شاهين تهاجم رجال الدين وتدافع عن محمد رمضان:
إلهام شاهين
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وطن– ردت الفنانة المصرية إلهام شاهين، على الناقد الأردني طلعت شناعة، حين قال إنها تعاني من القهر، وشخصيتها الداخلية هشة ومستفزة.

آراء صادمة وجريئة

وقالت إلهام شاهين، خلال ندوة “الدراما العربية”. التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الفحيص عن الدراما المصرية، إنها لو كانت هشة من الداخل لكانت انتهت واعتزلت الحياة كلها وليس الفن فقط منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكدت الفنانة المصرية أنها تحمل آراء صادمة وجريئة، يرفضها الكثير من الناس، وتتم مهاجمتها بسب هذه الآراء.

وأشارت إلى أنها لو كانت كما وصفها طلعت شناعة، لانهارت تماماً منذ زمن بعيد.

بطلوع الروح

وتحدثت إلهام شاهين عن مسلسل “بطلوع الروح”، الذي نافست به خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت شاهين إن المسلسل شكل حالة مختلفة تماماً من هذه الدراما. حيث تطرق للحياة الشخصية لتنظيم داعش، وكيف يتم غسل أدمغة الشباب باسم الدين، ويتحولون إلى إرهابيين.

وقالت: “الناس كلها وصفت عملها بالجديد، ونال أعلى المشاهدات، لأنه قدم الإرهاب النسائي بتفاصيله، وعرض قصة الزعيمة النسائية لهذا التنظيم”.

يريدون الثالوث

كما هاجمت إلهام شاهين من وصفتهم بـ”رجال الدين المتطرفين” الذين يمارسون القتل والتعنيف بحسب تعبيرها.

وقالت: “هؤلاء لا يريدون سوى الثالوث الذي يحلمون به، وهو: “السلطة، المال، والجنس”.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها  لمست هذا الأمر خلال العمل الدرامي الأخير لها “بطلوع الروح”، ودفعها لتقديمه. خاصة أنه يصوّر المرأة المتطرفة وطريقة تعاملها وسط الجماعات المتطرفة.

وترى شاهين أنه يجب الحديث عن التطرف في الدراما العربية لزيادة ورفع الوعي لدى المشاهد العربي. خصوصاً الأجيال الصاعدة، حتى لا تنصاع للتطرف دون معرفة كافية.

محمد رمضان ليس بلطجياً

ودافعت إلهام شاهين عن مواطنها الفنان محمد رمضان، وقالت إن وصفه بالبلطجي مرفوض.

وأشارت الفنانة إلى أن صفة “البلطجي”، التصقت بمحمد رمضان بسبب أول دور بطولة سينمائي قدمه في فيلم “عبده موتة”.

وتابعت: ” قدم محمد رمضان الكثير من الأدوار الإنسانية، مثل بمسلسل “البرنس”، الذي وصف وضع العائلة، عندما تختلف على الميراث. وهو أمر واقع يحدث كثيراً”.

ووصفت شاهين، الفنان رمضان بأنه ممثل رائع، ويتعرض للظلم كثيراً.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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