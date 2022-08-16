الأربعاء, أغسطس 17, 2022
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طرد فرقة إسبانية من مهرجان الموسيقى لتشويه العلم الإسرائيلي ومناصرة الفلسطينيين

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
فرقة إسبانية أساءت لاسرائيل watanserb.com
طرد فرقة Tribade من مهرجان Sziget الموسيقي
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وطن – تمَّ استبعاد فرقة إسبانية قدّمت عروضها في مهرجان موسيقي دولي مجري شهير من المشاركة مرة أخرى بعد نشر مقطع فيديو لأعضائها وهم يشوّهون العلم الإسرائيلي وفق ما جاء في موقع (تايمز أوف إسرائيل) باللغة الإنجليزية.

وقال مهرجان Sziget الموسيقي في بيان له: إنه يدين العمل الذي قامت به مجموعة الهيب هوب Tribade ضد روح الحدث السنوي.

وقال البيان وفق التقرير الذي ترجمته ”وطن“: «تصرفات جماعة تريباد تتعارض مع قيمنا العزيزة المتمثلة بالترحيب والاحترام ونحن ندين بشدة هذه الفعل البغيض».

وقال المهرجان «بالطبع لن تتم دعوتهم للعودة إلى مهرجاناتنا في المستقبل».

يذكر أن مجموعة الراب النسائية المكونة من ثلاثة أعضاء قامت بتحميل مقاطع فيديو يوم الأحد لحفلتهن الموسيقية في المهرجان على إنستغرام، تلاها مقطع فيديو لهن يكتبن فيه تصريحات ضد إسرائيل ودعماً للفلسطينيين على العلم الإسرائيلي.

ويُظهر الفيديو أعضاء الفرقة وهم يمشون أمام عدة خيام يستخدمها على ما يبدو ضيوف الحفل الإسرائيليين، قبل أن يصلوا إلى علم مثبت ويسحبوا أقلام علامات سوداء.

وكتبوا تصريحات مختلفة على العلم، بما في ذلك: «إسرائيل غير موجودة» و «فلسطين الحرة»، وكل هذا إلى جانب رسم لقضيب.

وندّدت وزارة الخارجية في بيان بالحادث الذي صورته بالـ «القبيح» قائلةً إنها ستطلب توضيحاً من منظمي الحدث ومتابعة الأمر.

وغرّد الاتحاد الأوروبي للطلاب اليهود بأنه «يشعر بالاشمئزاز من تشويه العلم الإسرائيلي في مهرجان Sziget المجري من قبل Tribade، وهي مجموعة هيب هوب مقرها برشلونة».

ودعت المنظمة منظمي Sziget إلى «إدانة الفنانين الذين يستخدمون منصتها للتحريض على الكراهية».

ولم ترد تريباد على الفور على طلبات التعليق.

وأعربت إنبال ميتلمان، وهي إسرائيلية حضرت المهرجان، لموقع سروجم الإخباري يوم الاثنين، عن مدى خيبة أملها من الحادث وأنها تأمل أن يحظر المنظمون المجموعة.

وقالت ميتلمان أيضاً إنها واجهت معاداة السامية في المهرجان. وقالت إنها عندما عرضت العلم الإسرائيلي في عرض، «سكب الآخرون الكحول علي وصرخوا في وجهي لإنزاله، وحاولوا سحبه بعيدًا».

ما هي فرقة Tribade؟

يذكر أن Tribade تأسست عام 2017 في برشلونة ولديها ثلاثة أعضاء: Bittah و Sombra Alor و Masiva Lulla، الذين يؤدون مع DJ Big Mark.

وتضمنت تشكيلة مهرجان Sziget لهذا العام بعضاً من أكبر الأسماء في الموسيقى الشعبية الحالية مثل Arctic Monkeys و Tame Impala و Dua Lipa و Calvin Harris و Justin Bieber و Kings of Leon. كما أدّت الأعمال الإسرائيلية نوجا إيريز ولولا مارش وإيكو.

لكن تل أبيب ما تزال وجهةً للعديد من الفنانين العالميين، وكانت موطنًا لمسابقة Eurovision لعام 2019 – بما في ذلك أداء مادونا – بعد فوز إسرائيل بالمسابقة في العام السابق.

ظهر Maroon 5 في إسرائيل في مايو، وأدّى مغني الراب 50 Cent في إسرائيل في يوليو ومن المقرر أن تعود One Republic هذا الخريف.

في أكتوبر، وقّع أكثر من 200 من المشاهير، بمن فيهم الممثلون ميلا كونيس وبيلي بورتر ونيل باتريك هاريس وهيلين ميرين، خطاباً يندّد بجهود المقاطعة لمقاطعة مهرجان أفلام LGBTQ في تل أبيب.

المصدرتايمز اوف إسرائيل
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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