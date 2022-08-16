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ديانا الشاعر أول فارسة فلسطينية على مستوى العرب في بطولة العالم للفروسية (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ديانا الشاعر أول فارسة عربية وفلسطنية في بطولة العالم للفروسية 2022 watanserb.com
الفارسة ديانا الشاعر
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وطن – نجحت الفارسة الفلسطينية ديانا الشاعر من تمثيل بلدها على مستوى الوطن العربي، كأول فارسة تتواجد في نهائي بطولة العالم للفروسية لعام 2022 المعروفة باسم (دريساج)، المستضافة في العاصمة الفرنسية باريس.

الفارسة الفلسطينية ديانا الشاعر

وجاءت الفارسة الشاعر، في منتصف الدول ال35 المشاركة في البطولة العالمية للفروسية، كما واحتلت المراتب الأولى في المسابقة الدول المشاركة بفريق كامل مكون من 4 رياضيين مع خيولهم.

وقال رامي الشاعر والد الفارسة الفلسطينية، في مقابلة صحفية نشرتها العديد من وسائل الإعلام، إن ” الأهم من النتيجة أن ابنتي ديانا تأهلت لبطولة العالم وشاركت فيها”.

ديانا الشاعر وتحقيق الإنجاز التاريخي

وأردف الكاتب الشاعر، ” مشاركتها كانت حدث تاريخي ورياضي بالفعل، حيث أنها أول فارسة عربية وفلسطينية تشارك في هذا النوع من الرياضة. وهذا يعتبر مميزاً من حيث الرقيّ”.

الفارسة الفلسطينية ديانا الشاعر
مشاركة الفارسة ديانا الشاعر في بطولة العالم للفروسية 2022

وكانت النتيجة التي حققتها الفارسة الشاعر، في بطولة العالم للفروسية (دريساج)، تؤهلها بالتأكيد لخوض بطولتين دوليتين خلال الأعوام القادمة. كما ويتمثل أبرزها المشاركة في أولمبياد باريس المقرر إقامتها في صيف 2024.

بطولة العالم للفروسية 2022

وتنظم بطولة العالم للفروسية المعروفة باسم (دريساج)، كل أربع أعوام، حيث أقيمت نسختها السادسة هذا العام، في دولة العاصمة الفرنسية باريس تحت رعاية الاتحاد الدولي للفروسية. خلال الفترة ما بين 6- 14 أغسطس/ آب للشهر الجاري.

الفارسة ديانا الشاعر
الفارسة ديانا الشاعر

كما وتتمثل أنواع رياضات الفروسية في البطولة العالمية، العديد من الألعاب، وهي ترويض الخيول، والقفز على الحواجز. وكذلك الرقص على الخيول، ويعد أول حدث مؤهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2024.

ديانا الشاعر
ديانا الشاعر

يشار بأن الفارسة الهولندية ساني فوتش، والبريطانية شارلوت فراي، والفارس ريهاردس سيننيكوس من دولة لاتيفا. قد حصدوا الميداليات الذهبية في بطولة العالم للفروسية لعام 2022.

المصدروطن + تلفزيون فلسطين + روسيا اليوم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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