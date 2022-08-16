ديانا الشاعر أول فارسة فلسطينية على مستوى العرب في بطولة العالم للفروسية (فيديو)

- Advertisement -

وطن – نجحت الفارسة الفلسطينية ديانا الشاعر من تمثيل بلدها على مستوى الوطن العربي، كأول فارسة تتواجد في نهائي بطولة العالم للفروسية لعام 2022 المعروفة باسم (دريساج)، المستضافة في العاصمة الفرنسية باريس.

الفارسة الفلسطينية ديانا الشاعر

وجاءت الفارسة الشاعر، في منتصف الدول ال35 المشاركة في البطولة العالمية للفروسية، كما واحتلت المراتب الأولى في المسابقة الدول المشاركة بفريق كامل مكون من 4 رياضيين مع خيولهم.

وقال رامي الشاعر والد الفارسة الفلسطينية، في مقابلة صحفية نشرتها العديد من وسائل الإعلام، إن ” الأهم من النتيجة أن ابنتي ديانا تأهلت لبطولة العالم وشاركت فيها”.

ديانا الشاعر وتحقيق الإنجاز التاريخي

وأردف الكاتب الشاعر، ” مشاركتها كانت حدث تاريخي ورياضي بالفعل، حيث أنها أول فارسة عربية وفلسطينية تشارك في هذا النوع من الرياضة. وهذا يعتبر مميزاً من حيث الرقيّ”.

وكانت النتيجة التي حققتها الفارسة الشاعر، في بطولة العالم للفروسية (دريساج)، تؤهلها بالتأكيد لخوض بطولتين دوليتين خلال الأعوام القادمة. كما ويتمثل أبرزها المشاركة في أولمبياد باريس المقرر إقامتها في صيف 2024.

بطولة العالم للفروسية 2022

وتنظم بطولة العالم للفروسية المعروفة باسم (دريساج)، كل أربع أعوام، حيث أقيمت نسختها السادسة هذا العام، في دولة العاصمة الفرنسية باريس تحت رعاية الاتحاد الدولي للفروسية. خلال الفترة ما بين 6- 14 أغسطس/ آب للشهر الجاري.

كما وتتمثل أنواع رياضات الفروسية في البطولة العالمية، العديد من الألعاب، وهي ترويض الخيول، والقفز على الحواجز. وكذلك الرقص على الخيول، ويعد أول حدث مؤهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2024.

يشار بأن الفارسة الهولندية ساني فوتش، والبريطانية شارلوت فراي، والفارس ريهاردس سيننيكوس من دولة لاتيفا. قد حصدوا الميداليات الذهبية في بطولة العالم للفروسية لعام 2022.