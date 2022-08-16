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رياضة

الإصابات تُطارد يوفنتوس ودي ماريا آخرها (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إصابة الأرجنتيني دي ماريا watanserb.com
مباراة يوفنتوس وساسولو في افتتاح الدوري الإيطالي
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وطن- يمر نادي يوفنتوس في أسوء بداية للموسم الجديد من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، عقب الإصابات العديد في صفوف السيدة العجوز، كان آخرها إصابة الأرجنتيني دي ماريا.

وكان الوافد الجديد دي ماريا، قد خرج من المباراة الماضية لفريق يوفنتوس أمام ساسولو، متأثراً بإصابته في افتتاح منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو).

إصابة دي ماريا

وكان الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، في التشكيلة الأساسية أمام ساسولو، قبل أن يقوم المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري، باستبداله في الدقيقة ال66 من المباراة. بعد نجاحه في إحراز أولى أهدافه وصناعة تمريرة حاسمة مع افتتاح الدوري الممتاز.

من جهته، أفادت شبكة (سكاي سبورت) الإيطالية، بأن نجم يوفنتوس الجديد دي ماريا، قد اضطر إلى مغادرة أرضية ملعب المباراة، بسبب تعرضه للإصابة.

كما وأضافت، ” اللاعب أنخيل عانى من الإصابة العضلية في الفخذ الأيسر، وسيتم تقييم حالته خلال الساعات الماضية، أي بعد الفحص الطبي”.

إصابات يوفنتوس

ويعاني نادي يوفنتوس (السيدة العجوز) من العديد من الإصابات في صفوف السيدة العجوز مع بداية موسم دوري (الكالتشيو) الإيطالي، كما وتضم قائمة المصابين كلاً من اللاعبين، بول بوغبا. كايو جورجي، فيديريكو كييزا، والحارس فويتشيك تشيزني. وآخرهم دي ماريا.

وكان الأرجنتيني أنخيل انضم إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بالمجان. بعد نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

مباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الإيطالي

وحقق نادي يوفنتوس الفوز النظيف في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الممتاز، أمام نظيره ساسولو بثلاثة أهداف دون مقابل.

كما وسجل أهداف السيدة العجوز كلاً من اللاعبين، الأرجنتيني دي ماريا في الدقيقة ال26، والصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة ال43 من ركلة جزاء وال51.

وجاء نادي يوفنتوس بشكل مؤقت في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع المتصدر فريق نابولي بنفس الرصيد من النقاط حتى الآن.

المصدروطن + سكاي سبورت + نادي يوفنتوس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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