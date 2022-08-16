الإصابات تُطارد يوفنتوس ودي ماريا آخرها (فيديو)

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وطن- يمر نادي يوفنتوس في أسوء بداية للموسم الجديد من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، عقب الإصابات العديد في صفوف السيدة العجوز، كان آخرها إصابة الأرجنتيني دي ماريا.

وكان الوافد الجديد دي ماريا، قد خرج من المباراة الماضية لفريق يوفنتوس أمام ساسولو، متأثراً بإصابته في افتتاح منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو).

إصابة دي ماريا

وكان الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، في التشكيلة الأساسية أمام ساسولو، قبل أن يقوم المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري، باستبداله في الدقيقة ال66 من المباراة. بعد نجاحه في إحراز أولى أهدافه وصناعة تمريرة حاسمة مع افتتاح الدوري الممتاز.

من جهته، أفادت شبكة (سكاي سبورت) الإيطالية، بأن نجم يوفنتوس الجديد دي ماريا، قد اضطر إلى مغادرة أرضية ملعب المباراة، بسبب تعرضه للإصابة.

Massimiliano #Allegri in zona mista dopo #JuveSassuolo: "È stato un bel risultato. Kostic grande acquisto. Di Maria? Vediamo domani gli esami…" 🗣 #Juventus pic.twitter.com/7GvUS8wMzl — JuventusNews24.com (@junews24com) August 15, 2022

كما وأضافت، ” اللاعب أنخيل عانى من الإصابة العضلية في الفخذ الأيسر، وسيتم تقييم حالته خلال الساعات الماضية، أي بعد الفحص الطبي”.

إصابات يوفنتوس

ويعاني نادي يوفنتوس (السيدة العجوز) من العديد من الإصابات في صفوف السيدة العجوز مع بداية موسم دوري (الكالتشيو) الإيطالي، كما وتضم قائمة المصابين كلاً من اللاعبين، بول بوغبا. كايو جورجي، فيديريكو كييزا، والحارس فويتشيك تشيزني. وآخرهم دي ماريا.

وكان الأرجنتيني أنخيل انضم إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بالمجان. بعد نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

🚨 سكاي [🌖]:

دي ماريا شعر باستياء عضلي في فخذه الايسر . فحوصات طبية متوقعة خلال الساعات المقبلة pic.twitter.com/sfokHiOloo — Curva Juventus (@CurvaJ) August 15, 2022

مباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الإيطالي

وحقق نادي يوفنتوس الفوز النظيف في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الممتاز، أمام نظيره ساسولو بثلاثة أهداف دون مقابل.

كما وسجل أهداف السيدة العجوز كلاً من اللاعبين، الأرجنتيني دي ماريا في الدقيقة ال26، والصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة ال43 من ركلة جزاء وال51.

وجاء نادي يوفنتوس بشكل مؤقت في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع المتصدر فريق نابولي بنفس الرصيد من النقاط حتى الآن.