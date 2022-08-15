لشعر صحي..تعرف معنا على الوقت الذي يجب أن تغسل فيه شعرك

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وطن– يتطلب الشعر الصحي الكثير من الإهتمام والعناية، ولكن كم مرة يجب أن تغسل شعرك؟



تحدثت صحيفة إكسبرس البريطانية إلى مجموعة من الخبراء للحصول على دليل ونصائح لمساعدتك على معرفة متى وكيف تمنح شعرك الاهتمام الذي يحتاجه.

وفقًا للخبراء، اعتمادًا على نوع الشعر، فإن غسله كثيرًا يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

ويشير هؤلاء إلى أنه بغض النظر عما إذا كان شعرك مجعدًا أو خشنًا أو دهنيًا. فإن جميع الأنواع لها خصائصها الفريدة لتحديد كيفية العناية بها.



من جهته، قال خبير الشعر في Foxy Locks، شاول مسكين:”إن شعرك متصل بفروة رأسك بواسطة بصيلة وهذه البصيلة متصلة بالغدد التي تنتج الفيتامينات والرطوبة التي تنتقل إلى الشعر.”

وأضاف “إذا كنت تغسل شعرك كثيرًا، فسوف تغسل كل الزيوت الطبيعية الموجودة في شعرك والتي تنتجها الغدد، مما يعني أن الشعر سيصبح جافا وبلا حياة.”

وأشار خبير الشعر سيمون توماس إلى أن تجريد شعرك من الزيوت الأساسية لن يؤدي إلى قشرة الرأس وجفاف فروة الرأس وحكة فقط، بل يمكن أن يجعل شعرك جافًا وهشًا وأكثر عرضة للتكسر.



كم مرة يجب أن تغسل شعرك؟

قال مصفف الشعر الشهير جون هلا: “يجب أن تغسل شعرك فقط عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية”.

وأشار إلى أن الشخص سيكون قادرًا على معرفة ما إذا كان شعره يحتاج إلى غسل أم لا عن طريق تمرير يديك فيه، إذا كان لا يزال يشعر بالنعومة والسلاسة، فمن المحتمل أنه لن يحتاج إلى غسل.

وأكد على أنه بالرغم من أن التوصية العامة هي غسله بحد أقصى مرة أو مرتين في الأسبوع. إلا أنه يرى غسله فقط عندما يكون الشعر دهنيًا بشكل واضح.

وقال “إذا كانت فروة الرأس تعاني من حكة. فمن المستحسن غسله.”