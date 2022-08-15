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لشعر صحي..تعرف معنا على الوقت الذي يجب أن تغسل فيه شعرك

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
لشعر صحي..تعرف معنا على الوقت الذي يجب أن تغسل فيه شعرك watanserb.com
اعتمادًا على نوع الشعر، فإن غسله كثيرًا يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.
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وطنيتطلب الشعر الصحي الكثير من الإهتمام والعناية، ولكن كم مرة يجب أن تغسل شعرك؟

تحدثت صحيفة إكسبرس البريطانية إلى مجموعة من الخبراء للحصول على دليل ونصائح لمساعدتك على معرفة متى وكيف تمنح شعرك الاهتمام الذي يحتاجه.

وفقًا للخبراء، اعتمادًا على نوع الشعر، فإن غسله كثيرًا يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

ويشير هؤلاء إلى أنه بغض النظر عما إذا كان شعرك مجعدًا أو خشنًا أو دهنيًا. فإن جميع الأنواع لها خصائصها الفريدة لتحديد كيفية العناية بها.

من جهته، قال خبير الشعر في Foxy Locks، شاول مسكين:”إن شعرك متصل بفروة رأسك بواسطة بصيلة وهذه البصيلة متصلة بالغدد التي تنتج الفيتامينات والرطوبة التي تنتقل إلى الشعر.”

وأضاف “إذا كنت تغسل شعرك كثيرًا، فسوف تغسل كل الزيوت الطبيعية الموجودة في شعرك والتي تنتجها الغدد، مما يعني أن الشعر سيصبح جافا وبلا حياة.”

وأشار خبير الشعر سيمون توماس إلى أن تجريد شعرك من الزيوت الأساسية  لن يؤدي إلى قشرة الرأس وجفاف فروة الرأس وحكة فقط، بل يمكن أن يجعل شعرك جافًا وهشًا وأكثر عرضة للتكسر.

كم مرة يجب أن تغسل شعرك؟

قال مصفف الشعر الشهير جون هلا: “يجب أن تغسل شعرك فقط عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية”.

وأشار إلى أن الشخص سيكون قادرًا على معرفة ما إذا كان شعره يحتاج إلى غسل أم لا عن طريق تمرير يديك فيه، إذا كان لا يزال يشعر بالنعومة والسلاسة، فمن المحتمل أنه لن يحتاج إلى غسل.

وأكد على أنه بالرغم من أن التوصية العامة هي غسله بحد أقصى مرة أو مرتين في الأسبوع. إلا أنه يرى غسله فقط عندما يكون الشعر دهنيًا بشكل واضح.

وقال “إذا كانت فروة الرأس تعاني من حكة. فمن المستحسن غسله.”

المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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