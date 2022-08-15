توبا بويوكستون تتصدر التريند في تركيا بمشاهد حميمية من مسلسلها الجديد!

- Advertisement -

وطن– تصدرت الممثلة التركية توبا بويوكستون، مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بسبب مشاهدها الجريئة في مسلسل “ذات أخرى” أو “شجرة الزيتون”، والذي يعرض على منصة نتفليكس العالمية.

واحتوت الحلقة الثالثة من المسلسل، مشاهد جريئة جداً وحميمية جمعت بين توبا بويوكستون ومراد بوز.

عارية الصدر

ففي المشهد الأول، ظهرت توبا في غرفة النوم مع مراد بوز الذي قام بخلع ملابسها، لتظهر عارية الصدر تماماً. لكن زاوية الكاميرا كشفت ظهرها فقط.

كما ظهرت توبا المعروفة في العالم العربي باسم “لميس”، وهي على الشاطئ مع مراد بوز الذي يجسد دور حبيبها. وكانا يتبادلان القبلات بشكل إباحي وجريء.

وأثارت هذه المشاهد صدمة وغضب بين الجمهور التركي، الذي انتقد الوصول إلى هذه الدرجة من الجرأة في الدراما التي يشاهدها جميع الفئات من ضمنهم الأطفال.

مسلسل شجرة الزيتون

يدور مسلسل “شجرة الزيتون”، حول صداقات أدا و سيفجي و ليلى التي بدأت في الجامعة وتحولت إلى صداقة تمنحهم القوة حتى في أصعب الأوقات على مر السنين.

وتكون آدا جراحة عامة ناجحة، وسيفجي محامية طموحة. ليلى، من ناحية أخرى، لم تعمل ولم تحصل على مهنة، على عكس صديقتها. ولكنها تعيش حياة مريحة مع زوجها وابنها.

ومع ذلك، فإن الرابطة القوية بين هؤلاء النساء الثلاث تعطي سيفجي أكبر اختبار لها بعد تشخيص إصابتها بالسرطان.

يلاحق سيفجي أملًا مختلفًا تمامًا بدلاً من الذهاب إلى المستشفى كما أرادت آدا. تطلب من ليلى أن تأخذها إلى أيفاليك للعثور على رجل غامض اسمه زمان.

عندما أدرك الصديقات أنهم لا يستطيعون إقناع سيفجي بالعدول عن هذا القرار، ينطلقن معًا بشكل يائس. وما لا يعرفونه هو أن هذه الرحلة ستغير حياتهم تمامًا.

سيؤدي هذا البحث الذي بدأته سيفجي إلى أحداث غير متوقعة ليس فقط فيها ولكن أيضًا في حياة آدا و ليلى.

ويتكوّن المسلسل من ثمانية حلقات فقط حيث أنه يعرض على منصة نيتفليكس العالمية، وبدأ عرضه في 28 يوليو الماضي.

والمسلسل من إخراج Burcu Alptekin ، وتأليف نوران Evren Şit .

يجمع المسلسل عدد كبير من نجوم تركيا بجانب توبا بويوكوستون مثل سيدا الوزير وبونكوك يلماز.