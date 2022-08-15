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حياتنا

بيكيه أقام علاقة سرية مع طالبة علاقات عامة قبل انفصاله عن شاكيرا.. وهكذا تستر أصدقائه عليه!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بيكيه أقام علاقة سرية مع طالبة علاقات عامة قبل انفصاله عن شاكيرا.. وهكذا تستر أصدقائه عليه! watanserb.com
شاكيرا وبيكيه
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وطن– كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن جيرارد بيكيه، يواعد سراً طالبة علاقات عامة، تبلغ من العمر 23 عاماً، بعد شهرين فقط من انفصاله عن المغنية شاكيرا.

طالبة علاقات عامة!

وأعلنت المغنية الكولومبية البالغة من العمر 45 عاماً، ولاعب كرة القدم في برشلونة البالغ من العمر 35 عامًا انتهاء علاقتهما التي استمرت 11 عامًا ، حيث أصدر الثنائي بيانًا مشتركًا.

لكن يبدو أن جيرارد قد تجاوز بالفعل شريكته شاكيرا، حيث ذكرت الصحيفة البريطانية أنه أقام علاقة حب مع كلارا تشيا مارتي ، التي قيل إنه التقى بها أثناء عملها في شركة الإنتاج الخاصة به كوزموس.

بينما تم الكشف عن انفصاله عن شاكيرا في يونيو فقط ، أفادت الأنباء أن جيرارد وكلارا – التي تصغره بـ 12 عامًا – كانا يلتقيان ببعضهما البعض منذ شهور.

بيكيه

علاقة سرية

وقال مصدر لصحيفة “ذا صن”: “كان جيرارد وكلارا يقابلان بعضهما البعض منذ شهور. وهي طالبة تعمل معه أيضًا في مكتبه ، وتنظم الأمور”.

وتابع المصدر: ” لقد ظلوا صامتين بشأن علاقتهم لكن من حولهم جميعًا يعرفون ما يحدث”.

وأضاف: “لقد ساعده أصدقائه في الحفاظ على الحالة الرومانسية التي يعيشها سرية. ومسحوا حسابات كلارا على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتمكن الناس من العثور على صور لها. هذا وحده يجعل رفاقه يعتقدون أنه جاد جدًا في التواجد معها”.

المرأة الشقراء الغامضة

يأتي ذلك بعد أن تم تصوير جيرارد مع امرأة غامضة في حفلة ستوكهولم في يونيو.

وانتشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه جيرارد بعد أن نشرت مشجعة سويدية عن حفل حضره بيكيه.

وبحسب المشجعة، رفض مدافع برشلونة استقبال ابنها المحب لكرة القدم ، مما دفعها إلى وصف النجم بـ “الخاسر”.

وقامت كاترين زيتوميرسكا ، صاحبة مطعم ومدونة شهيرة، ومقدمة برامج تلفزيونية في السويد ، بانتقاد بيكيه على العام.

بيكيه بيكيه

وأرفقت السيدة المنشور بصورة لبيكيه وهو يرتدي قلنسوة. ويقف بجانب امرأة شابة ترتدي قبعة بيضاء مزركشة: “أنت لست كل ذلك. أنت مجرد رجل لديه كرة. ويمكنني أن أفعل الأمر نفسه. صبي لديه كرة. لكنك تعرف ما هي الكارما وسوف تنقلب عليك”.

منذ ذلك الحين، انتشرت الصورة كالفيروس في إسبانيا حيث حاولت الصحافة التعرف على الفتاة الغامضة التي تم التقاط صورتها مدافع برشلونة في حفل “عقول رائعة”. والذي حضره بيكيه بصفته الرئيس التنفيذي لشركة كوزموس.

شاكيرا وبيكيه لا يريدان المحاكمة: ما هو غير معروف عن انفصالهما

المصدرذا صن - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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