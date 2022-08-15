الإثنين, أغسطس 15, 2022
الرئيسيةالهدهدبعد يومين من رحيله عن منصبه.. مصطفى بكري يوجه اتهاما خطيرا لوزير...
الهدهد

بعد يومين من رحيله عن منصبه.. مصطفى بكري يوجه اتهاما خطيرا لوزير قطاع الأعمال

باسل النجار
كتب باسل النجار
مصطفى بكري watanserb.com
مصطفى بكري
- Advertisement -

وطن- بعد أقل من يومين على رحيله من منصبه، شن النائب والإعلامي المصري مصطفى هجوما على وزير قطاع الأعمال هشام توفيق الذي أزيح من منصبه في التعديل الوزاري الأخير.

وشهدت حقبة هشام توفيق اتخاذ قرارات عديدة بإيقاف العمل في الكثير من المصانع، وتذرعت السلطات بارتفاع نسبة مديونيات تلك المصانع، وهو ما أثار غضبا شعبيا واسعا.

بكري أجرى مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني يقدمه أحمد موسى، وكلاهما من الإعلاميين المقربين بشدة من النظام، واتهم فيها توفيق بأنها كان مصدر تهديد للصناعة.

وقال بكري: “تم إبلاغي بتأجيل الجمعية العمومية للصناعة المعدنية والتي كانت ستنظر في تصفية شركة الكوك من عدمه.. وزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق ربنا يسامحه كان مصرّا على تصفية الشركة”.

وأضاف المذيع الشهير، أنه تواصل مع وزير قطاع الأعمال الجديد وهنأه بتوليه المنصب، وأبلغه أن لا أحدا ضد التطوير أو خصخصة الإدارة مع ضرورة المحافظة على الشركات العامة.

وعاد بكري للحديث عن الوزير السابق قائلا: “هشام توفيق كان يتعامل بشكل مختلف عن سياسة الرئيس (السيسي) وتغييره كان قرارا سياسيا مهم جدا”.

وكشف بكري أنه قدم طلب إحاطة (بصفته عضوا في مجلس النواب) ضد وزير قطاع الأعمال السابق ولكنه رفض الحضور.

وتابع: “من سنتين كانت مصر تستورد كوك من الخارج بقيمة 150 مليون دولار، والوزير السابق كان مغمض العينين “وكان داخل يهد الصناعة والشركات ببلدوزر”.

وتحدث بكري عن السيسي قائلا: “الرئيس بيقول لعمال مصر إحنا معاكم وبيقول لشركات القطاع العام إحنا ضد التصفية وإحنا مع التطوير ومع مشاركة القطاع الخاص في التطوير.. لكننا بنقول عمال مصر هما اللي شالوا الإنتاج وتحملوا الكثير”.

وأمس الأول السبت، وافق مجلس النواب المصري على تعديل وزاري شمل 13 حقيبة تقدم به السيسي بالتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وعقد مجلس النواب المصري، ظهر السبت جلسة طارئة كان أحمد مناع الأمين العام للمجلس، قد دعا إليها مساء الجمعة، لنظر التعديلات الوزارية، عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

جاء التعديل كالتالي:

-الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

-هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى

-الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان

-محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى

-سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج

-أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار

-أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة

-الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى

-حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة

-نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة

-اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية

-محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام

-محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى

تعديل وزاري في مصر شمل 13 حقيبة.. تعرف على الوزراء الجدد

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

كنيسة “أبوسيفين” بالمنيرة.. أمر كارثي تسبب بارتفاع عدد الضحايا في مصر

الهدهد

الكشف عن سبب اندلاع حريق كنيسة أبو سيفين بمصر.. وإعلان رسمي لحصيلة الضحايا

تقارير

حريق كنسية أبو سيفين .. حصيلة مفزعة للضحايا واتهامات بالتقصير والسيسي يعلق ويتحرك

الهدهد

تعيين مصرفي وزيراً للسياحة والآثار في مصر يثير جدلاً .. ما القصة!

الهدهد

مقال لأحمد الطنطاوي عن السيسي تسبب بنفيه و”مدى مصر” يكشف مكان تواجده

الهدهد

فرحة عارمة بمصر لإقالة طارق شوقي.. من هو رضا حجازي وزير التعليم الجديد؟

الهدهد

فضائح نبيلة مكرم وهالة زايد تطيح بهما في التعديل الوزاري.. أول تعليق بعد الإقالة

الهدهد

تعديل وزاري في مصر شمل 13 حقيبة.. تعرف على الوزراء الجدد

الهدهد

نظام “السيسي” يُخيِّر المعارض الشرس أحمد طنطاوي بين النفي أو السَّجن

حياتنا

مصر.. وفاة 9 وإصابة 18 آخرين في حادث مأساوي بالمنيا (شاهد)

اقتصاد

بلومبرغ: مصر تجري مفاوضات مع بنوك إماراتية للحصول على قرض بـ 2.5 مليار دولار!

الهدهد

سخرية واسعة من تصرف “السيسي” بينما أثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثالث لسد النهضة! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا رفضت المغرب وأخواتها المشاركة في قمة للاحتفال بالذكرى الثانية لاتفاقات أبراهام؟!

بطاقات حمراء بالمجان .. اشتباك بين توخيل وكونتي في ديربي لندن (شاهد)

ويل سميث يظهر مع زوجته لأول مرة منذ صفعة الأوسكار الشهيرة

إطلاق نار من سلاح آلي في قلب الرياض.. وتوجيه عاجل من النائب العام (فيديو)

حفل بجوار الحرم المكي يثير غضب السعوديين (شاهد)

فيديو نيرة أشرف في المشرحة.. القضاء المصري يصدر حكمه ضد المتهمين بتصويره وتسريبه

إعدام من مسافة صفر .. هكذا قتل جنود الاحتلال شاباً في كفر عقب وهو نائم (شاهد)

السودان.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين يلحق بالسوق السوداء ويأخذ هذا المنحى!

بمشاركة ديبالا .. روما يهزم ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي (فيديو)

السعودية تصدر أطول حكم سجن في تاريخها ضد الناشطة سلمى الشهاب!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC