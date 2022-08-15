بعد يومين من رحيله عن منصبه.. مصطفى بكري يوجه اتهاما خطيرا لوزير قطاع الأعمال

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وطن- بعد أقل من يومين على رحيله من منصبه، شن النائب والإعلامي المصري مصطفى هجوما على وزير قطاع الأعمال هشام توفيق الذي أزيح من منصبه في التعديل الوزاري الأخير.

وشهدت حقبة هشام توفيق اتخاذ قرارات عديدة بإيقاف العمل في الكثير من المصانع، وتذرعت السلطات بارتفاع نسبة مديونيات تلك المصانع، وهو ما أثار غضبا شعبيا واسعا.

بكري أجرى مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني يقدمه أحمد موسى، وكلاهما من الإعلاميين المقربين بشدة من النظام، واتهم فيها توفيق بأنها كان مصدر تهديد للصناعة.

وقال بكري: “تم إبلاغي بتأجيل الجمعية العمومية للصناعة المعدنية والتي كانت ستنظر في تصفية شركة الكوك من عدمه.. وزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق ربنا يسامحه كان مصرّا على تصفية الشركة”.

وأضاف المذيع الشهير، أنه تواصل مع وزير قطاع الأعمال الجديد وهنأه بتوليه المنصب، وأبلغه أن لا أحدا ضد التطوير أو خصخصة الإدارة مع ضرورة المحافظة على الشركات العامة.

وعاد بكري للحديث عن الوزير السابق قائلا: “هشام توفيق كان يتعامل بشكل مختلف عن سياسة الرئيس (السيسي) وتغييره كان قرارا سياسيا مهم جدا”.

وكشف بكري أنه قدم طلب إحاطة (بصفته عضوا في مجلس النواب) ضد وزير قطاع الأعمال السابق ولكنه رفض الحضور.

وتابع: “من سنتين كانت مصر تستورد كوك من الخارج بقيمة 150 مليون دولار، والوزير السابق كان مغمض العينين “وكان داخل يهد الصناعة والشركات ببلدوزر”.

وتحدث بكري عن السيسي قائلا: “الرئيس بيقول لعمال مصر إحنا معاكم وبيقول لشركات القطاع العام إحنا ضد التصفية وإحنا مع التطوير ومع مشاركة القطاع الخاص في التطوير.. لكننا بنقول عمال مصر هما اللي شالوا الإنتاج وتحملوا الكثير”.

وأمس الأول السبت، وافق مجلس النواب المصري على تعديل وزاري شمل 13 حقيبة تقدم به السيسي بالتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وعقد مجلس النواب المصري، ظهر السبت جلسة طارئة كان أحمد مناع الأمين العام للمجلس، قد دعا إليها مساء الجمعة، لنظر التعديلات الوزارية، عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

جاء التعديل كالتالي:

-الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

-هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى

-الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان

-محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى

-سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج

-أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار

-أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة

-الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى

-حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة

-نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة

-اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية

-محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام

-محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى