إليك أفضل الوجهات السياحية لعام 2022 (صور)

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وطن– إذا كنت من عشاق السفر والسياحة وتبحث عن وجهة سياحية رائعة، فلا تذهب بعيدا.

فقد اخترنا لك أفضل الوجهات السياحية حول العالم التي يمكنك الاستمتاع بالسفر إليها، حسب ما أورده موقع “en-vols ” في نسخته الإنجليزية.

شاطئ خليج مايا، تايلاند

دخل شاطئ تايلاند إلى قائمة الأماكن الأكثر المرغوبة على هذا الكوكب. وكل هذا بفضل فيلم “the beach“، للنجم ليوناردو دي كابريو.

هانوي، فيتنام

وفقًا للتقويم القمري الآسيوي، سيكون عام 2022 عام النمر المائي.

في قرى ضواحي هانوي، تبدأ الاستعدادات للعام الفيتنامي الجديد (المعروف أيضًا باسم مهرجان تيت) في يناير، قبل الموعد الرسمي في الأول من فبراير.

وفي يناير، يقوم سكان قرية كوانغ فو كاو Quang Phu Cau بغمس سيقان الخيزران في صبغة وردية أرجوانية كل عام ثم يجففونها في الهواء الطلق لصنع أعواد بخور تشبه باقات الزهور الضخمة.

روما، إيطاليا

بعد خمسة عشر شهرًا من أعمال الترميم، أعيد افتتاح معبد فينوس في روما للجمهور. وقد تم بناء هذا المعبد في عهد الإمبراطور هادريان، وقد تم ترميمه وهو مفتوح مرة أخرى.

لتذوق المأكولات الراقية، ينصح بإلقاء نظرة على مطعم Nobu الحصري الذي يقع بالقرب من نافورة تريفيزو والذي سيفتتح لأول مرة في الصيف المقبل.

غلاسكو، المملكة المتحدة

تعد غلاسكو، بفضل هندستها المعمارية الفيكتورية والفن الحديث، واحدة من أكثر مدن بريطانيا سحراً.

و بعد إغلاق دام أكثر من 5 سنوات، استعاد هذا العام “متحف بوريل” الذي افتتحته الملكة إليزابيث الثانية في عام 1983، حيوته وهو مفتوح لجميع الزوار.

وادي ريفت، كينيا

يتميز وادي ريفت الكيني بالبحيرات والحيوانات التي تتجول بحرية والنباتات المورقة، وهو مليء بالمناظر الطبيعية الخلابة.

في قلبها، كانت محمية ماساي مارا الطبيعية، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو ، موقعًا للرسوم المتحركة الأسطورية The Lion King.

وتعتبر رحلات السفاري من العاصمة نيروبي مثالية لاستكشاف المنطقة، التي هي موطن للعديد من القبائل الأصلية وملاذ وحيد القرن الأبيض والغزال والحمار الوحشي.

يوفر منتزه أمبوسيلي الوطني إطلالة خلابة على جبل كليمنجارو الذي يبلغ ارتفاعه 5،895 مترًا.

بحيرة تيتيكاكا، بيرو

تقع بحيرة تيتيكاكا في جبال الأنديز على الحدود بين بيرو وبوليفيا، وهي واحدة من أكبر البحيرات في أمريكا الجنوبية وعلى ارتفاع 3812 مترًا على ألتيبلانو وهي أيضًا الأعلى في العالم.

جنة لعشاق الطبيعة، تتميز بحيرة تيتيكاكا بجزرها وشواطئها التي هي موطن للمعابد المخصصة لباتشاماما (الأرض الأم).

يمكن الوصول إلى البحيرة من ليما بالقطار أو الطريق.

كيوتو، اليابان

يعد فصل الخريف أفضل وقت لزيارة العاصمة الإمبراطورية السابقة. سواء من أجل أوراق الشجر الذهبية الجميلة لأشجار الجنكة ولون القيقب الأحمر الأحادي اللون، أو لأطباقها الموسمية.

سان خوسيه، كوستاريكا

كوستاريكا هي واحدة من الوجهات القليلة التي ظلت مفتوحة للمسافرين خلال الوباء.

مع 28 متنزهًا وطنيًا، هذا البلد الصغير هو جنة السياحة البيئية.

والعاصمة، سان خوسيه، بهندستها المعمارية الاستعمارية وشوارعها الصاخبة، تستحق الزيارة.

روز بريتاني، فرنسا

يعد ساحل الغرانيت الوردي، بصخوره الملونة ذات اللون البني الزهري، جوهرة تاج بريتاني، وهي ظاهرة نادرة توجد في مكانين آخرين فقط في العالم – كورسيكا والصين.

تمتد هذه الأعجوبة الجيولوجية في الهواء الطلق على طول عشرة كيلومترات من الساحل ويمكن استكشافها سيرًا على الأقدام أو بالدراجة – أو في الواقع عن طريق قوارب الكاياك أو ركوب الأمواج شراعيًا.