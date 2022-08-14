كأس العالم للأندية 2022 في أزمة بسبب شروط الفيفا

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وطن -تواجه تنظيم نسخة بطولة كأس العالم للأندية 2022، أزمة حقيقية تهددها بالإلغاء، بسبب الشروط التعجيزية التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على الدولة المستضيفة لها في نسختها ال17.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فرض شروط صعبة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية لعام 2022، يتمثل أبرز تلك الشروط، هو قيام الدولة المستضيفة بدفع 25 مليون دولار كرسوم غير قابلة للاسترداد.

أزمة تنظيم نسخة كأس العالم للأندية 2022

كما ووفق الصحفية المغربية، ” شرط الفيفا بدفع 25 مليون دولار دون استرداد المبلغ، تسبب في عدم تقديم أي بلد. طلب استضافة البطولة حتى يومنا هذا وهو ما يهدد بالفعل إقامتها هذا العام”.

من جانبه، قالت صحيفة (الرياضية) السعودية، بأن اتحاد الفيفا وضع في هذه النسخة شروط غير مسبوقة عن النسخ الماضية. أمام الدول التي تسعى لاستضافة مونديال كأس العالم للأندية، كما وهي 25 مليون دولار غير مستردة.

🚨🚨 | أنباء _ الفيفا تدرس إلغاء النسخة القادمة من كأس العالم للأندية بسبب بطولة كأس العالم قطر وما سيلحقها من ضغط مباريات pic.twitter.com/OcKw1XCERY — karim Mahmed (@karimMahmed11) August 10, 2022

شروط الفيفا

وأضافت الصحيفة، ” وتشرط الفيفا على الدولة المستضيفة، تحمل الاتحادات الراغبة في تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2022، كما وتحمل التكاليف للفرق المشاكة من السكن والمواصلات والمعيشة”.

GOAL | كأس العالم في قطر يجعل من المستحيل تقريبًا لعب كأس العالم للأندية قبل شهر مايو. — RMC World (@RMC_AH7) August 9, 2022

كما وأردفت، ” وحددت الفيفا 4 فنادق من فئة (5) نجوم لاستضافة الفرق، و9 ملاعب مجهزة لإقامة مباريات التدريب، وملاعبين لإقامة المباريات عليهما. بالإضافة إلى الالتزام بتوفير متطلبات نقل البث التلفزوني لها”.

تأجيل اقتراح رئيس الفيفا إنفانتينو

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، رجل الأعمال السويسري جياني إنفانتينو، كان قد قدم باقتراح لتوسيع الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في نسخة 2021 ليصل العدد إلى 24 فريق. إلا أن الاقتراح تأجلت بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية للوقاية منه.

كما واستضافة دولة الإمارات ( أبو ظبي)، آخر نسخة من بطولة كأس العالم للأندية 2021. حيث توج بها نادي تشيلسي الإنجليزي (البلوز).

آس 🇪🇦| يجب أن تقام كأس العالم للأندية في الصين في فبراير 2023 لكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن. ريال مدريد ينتظر معرفة مايحدث. pic.twitter.com/SRMJvt7hT7 — ريال مدريد اكسترا (@RMCxtra) August 10, 2022

ويشار بأن 3 فرق متأهلة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة الحالية، وهم ريال مدريد الإسباني (أوروبا)، والوداد البيضاوي المغربي (أفريقيا)، وسياتل ساوندرز الأمريكي. كما ولم يحسم آسيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا هوية ممثليها وفريق الدولة المستضيف لتك البطولة حتى الآن.