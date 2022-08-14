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رياضة

شقيقة رونالدو تشتم رئيس الريال بيريز بكلمات جارحة (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
كاتيا أفيريو شقيقة رونالدو ترد على بيريز بكلمات قاسية watanserb.com
كاتيا أفيريو شقيقة رونالدو ترد على بيريز بكلمات قاسية
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وطن – ردت شقيقة صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو (كاتيا أفيريو)، على تصريح رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الأخير بشأن عودة الدون إلى الفريق الملكي من جديد.

وقالت المغنية البرتغالية الشهيرة كاتيا أفيرو، شقيقة الدون رونالدو، عبر حسابها الشخصي على منصة (الانستغرام)، ” هو في الثامنة والثلاثين من عمره، ولكن يمكنه القفز مرتين في الهواء. والبقاء هناك لثلاثة دقائق، كما ولا يملك أي دهون في جسده”. وتقصد بها شقيقها رونالدو.

شقيقة رونالدو تشتم بيريز

وأردفت أفيرو، “احترم نفسك أيها العجوز، أنت في سن الخامسة والسبعين”.

وجاء كلمات شقيقة البرتغالي رونالدو، الموجه إلى رئيس نادي ريال مدريد بيريز، بعد جوابه على سؤال أحد المشجعين بشأن عودة كريستيانو رونالدو إلى صفوف النادي الملكي من جديد هذا الصيف. وسط مستقبله الغامض مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

رد بيريز على عودة رونالدو

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشجع كان يقيم في الفندق الذي أقيم به فريق ريال مدريد خلال مواجهة كأس السوبر الأوروبي الذي توج بها على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين نظيفين دون مقابل.

فقد طلب المشجع من رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، التعاقد مع رونالدو من جديد. ليرد رئيس نادي الريال عليه: قائلاً: ” مرة أخرى؟ .. إنه في عمر ال38″. وهذا ما تمثل في رفضه فكرة عودة صاروخ ماديرا إلى القلعة البيضاء الملكية من جديد.

أسطورة ريال مدريد رونالدو

ويعد الدون كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد أفضل الأندية في عالم كرة القدم برصيد 450، كما ويأتي زميله السابق وقائد الملكي الحالي الفرنسي كريم بنزميا برصيد 324 هدفاً. متخطياً بذلك رقم المعتزل راؤول صاحب 323 هدفاً.

وكان رونالدو قد رحل عن صفوف نادي ريال مدريد في صيف عام 2018، إلى نادي يوفنتوس الإيطالي ( السيدة العجوز). بصفقة قياسية بلغت 100 مليون يورو، قبل أن يعود إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

لكن رونالدو يرغب في سوق الميركاتو الصيفي في ترك النادي، عقب الفشل معه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. الذي ما يزال متربع على عرش الهدافين التاريخين فيها برصيد 140 هدفاً خلال مشواره مع الأندية الأوروبية المختلفة.

كما وارتبط اسم كريستيانو العديد من الأندية هذا الصيف، وهم باريس سان جيرمان، وتشيلسي، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، إلا أن تلك الأندية تتسابق في رفض فكرة التعاقد معه نظراً لتقدمه في العمر.

ومن الجدير بالذكر، فإن عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو ينتهي في صيف 2023، مع خيار التمديد لعام إضافي جديد في عقده. كما ورشح للمرة ال18 على التوالي لجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

المصدروطن + روسيا اليوم + جوول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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