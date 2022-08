شقيقة رونالدو تشتم رئيس الريال بيريز بكلمات جارحة (فيديو)

وطن – ردت شقيقة صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو (كاتيا أفيريو)، على تصريح رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الأخير بشأن عودة الدون إلى الفريق الملكي من جديد.

وقالت المغنية البرتغالية الشهيرة كاتيا أفيرو، شقيقة الدون رونالدو، عبر حسابها الشخصي على منصة (الانستغرام)، ” هو في الثامنة والثلاثين من عمره، ولكن يمكنه القفز مرتين في الهواء. والبقاء هناك لثلاثة دقائق، كما ولا يملك أي دهون في جسده”. وتقصد بها شقيقها رونالدو.

وأردفت أفيرو، “احترم نفسك أيها العجوز، أنت في سن الخامسة والسبعين”.

وجاء كلمات شقيقة البرتغالي رونالدو، الموجه إلى رئيس نادي ريال مدريد بيريز، بعد جوابه على سؤال أحد المشجعين بشأن عودة كريستيانو رونالدو إلى صفوف النادي الملكي من جديد هذا الصيف. وسط مستقبله الغامض مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشجع كان يقيم في الفندق الذي أقيم به فريق ريال مدريد خلال مواجهة كأس السوبر الأوروبي الذي توج بها على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين نظيفين دون مقابل.

Florentino Perez when he was asked to sign Cristiano Ronaldo 🙃💔

