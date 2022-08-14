الأحد, أغسطس 14, 2022
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الهدهد

تعديل وزاري في المغرب بأمر الملك نهاية الشهر.. هؤلاء سيتم الإطاحة بهم

باسل النجار
كتب باسل النجار
تعديل وزاري جديد في المغرب watanserb.com
تعديل وزاري جديد في المغرب
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وطن– أكدت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن المغرب سيشهد تعديلا وزاريا بنهاية الشهر الجاري، وذلك بطلب من العاهل المغربي محمد السادس.

تعديل وزاري جديد في المغرب

ونقلت المجلة عن مصادر مغربية قولها، إن البلاد ستشهد قريبا تعديلا وزاريا بحكومة عبدالعزيز أخنوش، التي تضم 24 وزيرا.

ومن المتوقع بحسب ذات المصادر أن يتم هذا التعديل بنهاية أغسطس الجاري.

وذكر تقرير “جون أفريك” الذي ترجمته (وطن)، أن التعديلات الوزارية المشار إليها ستشمل خروج وزيرين من الحكومة ينتميان لحزب “الأصالة والمعاصرة”.

وحددت اسميهما: عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحزب الأصالة والمعاصرة يشارك في الحكومة منذ تشكيلها ضمن ائتلاف حكومي، يشمل أيضا التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعمه عبدالعزيز أخنوش، إضافة إلى حزب الاستقلال، أقدم تشكيل حزبي تاريخيا في المغرب.

ولفت التقرير إلى أن هذا الاتفاق على التعديل الوزاري المشار إليه، جرى خلال اجتماع سرى عُقد فى الخامس من أغسطس، بين “أخنوش” وفؤاد علي الهمة مستشار العاهل المغربي، والزعيم السابق لحزب الأصالة والمعاصرة أيضا.

محمد السادس وعبدالعزيز أخنوش

جدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي، كلف ملك المغرب محمد السادس، رجل الأعمال وصديقه المقرب عبدالعزيز أخنوش، برئاسة الحكومة، بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في سبتمبر 2021.

وكان فؤاد عالي الهمة قد سافر في رحلة جوية إلى باريس، حيث ناقش الموضوع مع الملك المغربي، الذي يقيم حاليًا في العاصمة الفرنسية بجانب والدته للا لطيفة التي تعاني من المرض.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للمجلة، فإنه من المتوقع ألا يقتصر التعديل الوزاري على الإسمين المذكورين، بل قد يشمل أسماء أخرى.

ويأتي هذا بالتزامن وجود سخط عارم لدى فئات عريضة من الشعب المغربي حول الحكومة الحالية، في ظل الارتفاع المهول للأسعار، خاصة في قطاع الوقود الذي انعكس سلبا على باقي القطاع الأخرى، دون أن تستطيع الحكومة الحالية في اتخاذ إجراءات للتخفيف عن المواطنين.

وتتصدر مواقع التواصل في المغرب منذ فترة، وسوم يشاركها عشرات الآلاف من المغاربة يطالبون فيها بتخفيض أسعار الوقود، ورحيل عزيز أخنوش، وقد تجاوزت أعداد مشاركة هذه الهاشتاغات سقف المليون مشاركة.

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المصدرجون أفريك ، ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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