بمشاركة ديبالا .. روما يهزم ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي (فيديو)

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وطن – خطَف فريق روما بمشاركة باولو ديبالا، الفوز النظيف أمام منافِسه ساليرنيتانا، بهدفٍ دون رد مع بداية مشواره في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وسجل روما ( الذئاب) هدفَ الفوز في المباراة، عن طريق اللاعب برايان كريستانتي في الدقيقة ال33.

نتيجة مباراة روما وساليرنيتانا

وكان فريق روما الأكثر تسديداً على شباك مرمى الخصم وصاحب الأرض ساليرنيتانا، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 20 تسديدة. والاستحواذ على الكرة داخل المباراة كان بنسبة 48%.

كما ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس ساليرنيتانا إلى 13 تسديدة، لكنه كان الأفضل استحواذاً على الكرة من منافِسه الضيف (روما). فقد وصلت النسبة إلى 52% طيلة مجريات دقائق المباراة.

تشكيلة فريق روما

ودخل المدرِّب البرتغالي جوزيه مورينيو المباراة بتشكيلة أساسية أمام صاحب الأرض ساليرنيتانا، حيث تواجد في حراسة المرمى باتريسيو.

كما وجاء في تشكيلة دفاع الفريق كلٌّ من اللاعبِين، جيانلوكا مانشيني، سمولينغ، روجير إيبانيز، وفي خط الوسط جاء كلٌّ من: ريك كارسدورب، لورينتزو بيليغريني، برايان كريستانتي، ليوناردو سبينازولا.

شباك نظيفة ✅

ثلاث نقاط ✅

مشاركة أولى لبعض الصفقات ✅ مباراة أولى بنتيجة إيجابية استعدادًا لمواجهة كريمونيزي على الأوليمبيكو الأسبوع القادم! 👏#روما #ساليرنيتانا_روما pic.twitter.com/A8NXPPIESW — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) August 14, 2022

وجاء في مركز هجوم الفريق كلٌّ من: تامي أبراهام، باولو ديبالا، نيكولو زانيولو.

الدوري الإيطالي الممتاز

وبهذا الفوز حصد فريق روما أولى النقاط الثلاثة الثمينة في دوري الكالتشيو الإيطالي الممتاز، متواجِداً بشكل مؤقت في المركز السابع، كما وتجمّد منافِسُه ساليرنيتانا في المركز ال18 بدون أيٍّ من النقاط. متساوِياً بذلك مع حامل اللقب السابق ميلان في الصدارة بنفس النقاط.

كما ويستعد روما للمواجهة الثانية أمام كريمونيسي، مطلعَ الأسبوع المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز.