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رياضة

بمشاركة ديبالا .. روما يهزم ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
روما يفوز على ساليرنيتانا بمشاركة ديبالا watanserb.com
روما يفوز على ساليرنيتانا بمشاركة ديبالا
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وطن – خطَف فريق روما بمشاركة باولو ديبالا، الفوز النظيف أمام منافِسه ساليرنيتانا، بهدفٍ دون رد مع بداية مشواره في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وسجل روما ( الذئاب) هدفَ الفوز في المباراة، عن طريق اللاعب برايان كريستانتي في الدقيقة ال33.

نتيجة مباراة روما وساليرنيتانا

وكان فريق روما الأكثر تسديداً على شباك مرمى الخصم وصاحب الأرض ساليرنيتانا، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 20 تسديدة. والاستحواذ على الكرة داخل المباراة كان بنسبة 48%.

كما ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس ساليرنيتانا إلى 13 تسديدة، لكنه كان الأفضل استحواذاً على الكرة من منافِسه الضيف (روما). فقد وصلت النسبة إلى 52% طيلة مجريات دقائق المباراة.

تشكيلة فريق روما

ودخل المدرِّب البرتغالي جوزيه مورينيو المباراة بتشكيلة أساسية أمام صاحب الأرض ساليرنيتانا، حيث تواجد في حراسة المرمى باتريسيو.

كما وجاء في تشكيلة دفاع الفريق كلٌّ من اللاعبِين، جيانلوكا مانشيني، سمولينغ، روجير إيبانيز، وفي خط الوسط جاء كلٌّ من: ريك كارسدورب، لورينتزو بيليغريني، برايان كريستانتي، ليوناردو سبينازولا.

وجاء في مركز هجوم الفريق كلٌّ من: تامي أبراهام، باولو ديبالا، نيكولو زانيولو.

الدوري الإيطالي الممتاز

وبهذا الفوز حصد فريق روما أولى النقاط الثلاثة الثمينة في دوري الكالتشيو الإيطالي الممتاز، متواجِداً بشكل مؤقت في المركز السابع، كما وتجمّد منافِسُه ساليرنيتانا في المركز ال18 بدون أيٍّ من النقاط. متساوِياً بذلك مع حامل اللقب السابق ميلان في الصدارة بنفس النقاط.

كما ويستعد روما للمواجهة الثانية أمام كريمونيسي، مطلعَ الأسبوع المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز.

المصدروطن + صفحة نادي روما + الكالتشيو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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