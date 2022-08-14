ابنة جوني ديب تشوق متابعيها لعملها القادم بملابس داخلية جريئة باللون الوردي! (شاهد)

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وطن– خطفت ليلي روز ديب، ابنة النجم الأمريكي جوني ديب، الأنظار إليها، بصورة من مسلسلها الجديد ” The Idol”.

جوسلين

ونشرت ابنة جوني ديب، صورة لها وهي ترتدي ملابس داخلية باللون الوردي، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً.

وبدت عارضة الأزياء والممثلة الفرنسية، ليلي روز ديب في الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام”، عبوسة، وهي تقلب خصلات شعرها.

وعلقت ليلي ببساطة على الصورة: “جوسلين، النجمة”. وأكملتها برمز تعبيري قلب أحمر.

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ويتحدث مسلسل ابنة جوني ديب الجديد، عن مرشد روحي للمساعدة الذاتية، وقائد روحاني، يدخل في علاقة معقدة مع نجمة موسيقى البوب الصاعدة.

إلى جانب ليلي ومغنية Blinding Lights ، يشارك في البطولة عدد من النجوم الآخرين. مثل تروي سيفان، ديبي ريان، سيتف زيسس، وبلاك بينك جيني.

بينما لم يتم تحديد تاريخ إصدار المسلسل بعد ، فمن المقرر أن يتم طرحه في وقت ما هذا العام.

مشاهد حميمة

تفسح الدقيقتان اللتان تم عرضهما في هذا العرض التشويقي المجال للاعتقاد بأن هذا سيكون برنامجًا تلفزيونيًا مكثفًا، مع حبكة متضخمة.

وتشاهد ابنة جوني ديب بوضعيات حميمة في مشاهد العرض التشويقي للفيلم .

وفي سياق آخر، نشر تروي سيفان،‏ الممثل والمغني الأسترالي، صوراً رومانسية جمعته بـ”ليلي روز ديب”، ما أثار تكهناتٍ عن علاقة رومانسية تجمعهما.

وبدت ابنة جوني ديب البالغة من العمر 23 عامًا ، بملابس تكشف مفاتنها، إلى جانب تروي سيفان، حيث انتقلت إلى قصصها على Instagram وأعادت مشاركة صورة مع صديقها الأسترالي مع رمز تعبيري على شكل قلب أرجواني.

وكان هذا أحدث ظهور لابنة جوني ديب بعد أن فاز والدها بمحاكمة التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، حيث لا تزال القضية بينهما حديث وسائل الإعلام.

وعلى حسابه في انستغرام، علّق تروي ستيفان على صوره مع ليلي روز بالقول إنه يحبها. فيما علّقت “ليلي” على منشور “ستيفان”، بالقول: “ملك قلبي”.

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وفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن ليلي تواعد حاليًا مغني الراب الفرنسي ياسين شتاين.

لقد أعلن الثنائي، عن علاقتهم الرومانسية في نوفمبر من العام الماضي.

من هي ليلي-روز ديب؟

“ليلي” هي ابنة فانيسا باراديس وجوني ديب.

تعيش حياتها المهنية في عرض الأزياء بين فرنسا والولايات المتحدة لفترة طويلة الآن.

مثل والدها، تعمل بشكل وثيق مع شركة “شانيل” الفرنسية لتصميم الأزياء الراقية.

لديها شقيق أصغر، جاك جون كريستوفر ديب الثالث، أصغر منها بثلاث سنوات ويحاول الابتعاد عن دائرة الضوء قدر الإمكان.