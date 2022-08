نظام “السيسي” يخير المعارض الشرس أحمد طنطاوي بين النفي أو السجن

وطن- في واقعة جديدة تعكس قمع النظام المصري للمعارضة، كشف مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن عن قيام النظام بترحيل “نفي” أحد الشخصيات المعارضة خارج البلاد.

وقال “حسن” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أنباء غير مؤكدة عن رحيل/ترحيل شخصية مصرية معارضة بارزة من مصر”.

ونفى “حسن” في تغريدة أخرى أن يكون المعارض المعني هو علاء عبدالفتاح التواجد في المعتقل حاليا، قائلا:” للأسف ليس علاء هو الشخص المعني في التويت السابق، بصرف النظر عما إذا كانت تجري أو لاتجري مفاوضات في هذا الأمر. الأمر يتعلق بمعارض واجه خيارا صعبا؛ بين الرحيل خارج مصر أو الالتحاق بآلاف السجناء السياسيين هذا أمر ليس جديدا، بل تكرر في السنوات التسع الأخيرة، وأحيانا بالتهديد بالقتل”.

من جانبها، اكدت الصحفية المصرية شهيرة امين صحة المعلومات الواردة، مشيرة إلى أن الخبر تم تأكيده.

Yes it's confirmed…finally 🙂

وفي ردها على من سألها عن هوية المعارض، أكدت أنها أقسمت على السرية في الوقت الحالي، معتبرة أن خروج الشخصية المعارضة لخارج مصر هو أمر رائع، بحسب قولها.

I'm sworn to secrecy …for now but it's great news

— shahiraamin13 (@sherryamin13) August 12, 2022