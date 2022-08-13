مسؤول إسباني قام برحلة سرية إلى الجزائر وتفاصيل خطيرة

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وطن- كشف موقع “theobjective” الإسباني، تفاصيل رحلة وصفها بأنها سرية وغامضة، قام بها مسؤول إسباني بحكومة سانشيز إلى الجزائر.

مسؤول إسباني في مهمة سرية بالجزائر

وبحسب ما ذكر الموقع فإنه طائرة إسبانية من طراز “DASSAULT Falcon 900 T.18-3″، حلق يوم الجمعة من قاعدة “توريخون دي أردوز” الجوية، إلى قاعدة “بوفاريك” العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائر.

وغادرت الرحلة الساعة 11:06 صباحا، وهبطت الساعة 12:20 ظهرا بعد ست ساعات.

وفي الساعة 6:07 مساء قامت نفس الطائرة برحلة العودة وهبطت في مدريد في الساعة 7:12 مساء، وفقًا للبيانات التي حصل عليها الموقع.

واتصلت الصحيفة الإسبانية بالسلطات لمعرفة تفاصيل بشأن هذه الزيارة وهوية المسؤول الذي أجراها وسببها، لكنها لم تتلق ردًا.

فيما أكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن خوسيه مانويل ألباريس و “الرجل الثاني” ، أنجيلس مورينو ، لم يكونوا على متن الطائرة.

حكومة سانشيز لم تؤكد أو تنفي الرحلة

وتتم هذه الرحلة التي لم تؤكدها أو تنكرها حكومة بيدرو سانشيز، في خضم أزمة أسعار الغاز والتهديد من قطع الامدادات الى اوروبا كلها من قبل روسيا.

وتأتي الرحلة أيضًا بعد شهرين من تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا.

وتراجعت واردات الغاز من الجزائر بنسبة 42٪ على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو، في حين زادت مشتريات هذه المادة الخام من روسيا بنسبة 15.6٪.

وأثبتت الولايات المتحدة نفسها كمورد رئيسي ، وفقًا لآخر البيانات المنشورة في نشرة Enagás الإحصائية لشهر يوليو.

وفي 8 يونيو ، قررت الجزائر الشروع في التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمت في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا.

أزمة الجزائر وإسبانيا

واتخذ القرار الجزائري في نفس اليوم الذي برر فيه رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، في الكونغرس موقفه تجاه الصحراء في المغرب لحماية سلامة سبتة ومليلية.

وشنت السلطات الإسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته بشأن الصحراء الغربية في انتهاك لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية. باعتبارها السلطة القائمة بإدارة الإقليم الذي يثقل كاهل مملكة إسبانيا حتى يتم إنهاء استعمار الصحراء الغربية.

وجاء في بيان صادر عن وكالة الأنباء الجزائرية “أن الأمم المتحدة أوفت به”.

ويرى محللون أنه بينما لا توجد معلومات كافية حول هذه الزيارة، فيبدو أنها أول اتصال بين الجزائر وحكومة مدريد منذ الأزمة.

وتشتعل أزمة حادة بين الجزائر وإسبانيا، بعد اعتراف بيدرو سانشيز بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها مع البوليساريو.