السبت, أغسطس 13, 2022
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عودة ياسمين صبري إلى أبو هشيمة تثير الجدل بعد انتشار هذه الصور (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
عودة ياسمين صبري إلى أبو هشيمة تثير الجدل بعد انتشار هذه الصور (شاهد) watanserb.com
ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
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وطن– كثرت الأقاويل في الساعات الماضية، حول عودة الفنانة المصرية ياسمين صبري، إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

مين صاحبة الشوكة التانية؟

جاء ذلك بعدما ربط الجمهور بين أحدث ظهور لياسمين صبري عبر حسابها على “انستجرام”. وآخر ظهور لأبو هشيمة عبر حسابه على “فيسبوك”.

فقد ظهر أن الثنائي اللذان انفصلا قبل أشهر، يجلسان في نفس المكان، حيث أن لون الطاولة والمقاعد، وأشجار الزينة، نفسها.

كما يظهر أمام ياسمين صبري، سكينتين، ويظهر أمام أبو هشيمة، شوكتين.

هذان الصورتان جعلت الجمهور يتقين أن ياسمين قد عادت إلى أبو هشيمة.

ومما جاء في التعليقات: “: “يا ترى مين صاحبة الشوكة التانية”.

وعقب آخر ساخراً: “لما تيجي تعمل move on من علاقة فتقلب معاك come back”.

ياسمين صبري

وكتبت ناشطة:” ما هو أنتوا برضو مكانش ينفع حد يتصور بشوكتين والتاني بسكينتين ومش عايزين المصريين يعرفوا”.

وكتب آخر: “هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا.. بس كل مصر عرفت”.

لا تواصل بينهما

وقبل أسابيع، تداول البعض معلومات عن عودة الثنائي، لكنّ أحد المقربين من ياسمين صبري، نفى الأنباء عن عودتها الى “أبوهشيمة”.

كما أكد أنه ليس هناك أي تواصل بين ياسمين صبري وأبو هشيمة منذ انفصالهما.

ياسمين صبري

ونفى المصدر التقاء ياسمين صبري بـ”أبو هشيمة” خلال حفل أحياه الفنان عمرو دياب في إحدى القرى السياحية الشهيرة بمصر.بحسب “ارم

في حين أبدى تعجّبه من الشائعات التي أشارت إلى لقاء ياسمين بطليقها رغم أنه لا توجد صورة تجمع بينهما، خاصة أن الحفل كان مليئا بالصحفيين، ولو التقيا لكانت صورهما ملأت الصحف والمجلات، بحسب تعبيره.

وانفصلت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا عن أحمد أبو هشيمة في هدوء تام بعد زواج دام عامين.

إنسانة محترمة

وقال أحمد أبو هشيمة، أثناء استضافته في برنامج ”تفاعلكم“ المذاع عبر شاشة ”العربية: ”كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين. ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها”.

وتابع أبو هشيمة: “شفت تعليقات الناس.. هنعمل ايه؟ خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا”.

وحول انفصاله بهدوء عن ياسمين صبري، قال أبو هشيمة: “ياسمين إنسانة محترمة. وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها”.

وأردف: “نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية.. هرد على ايه ولا ايه مش حنقدر في السوشال ميديا الرد على كل شيء يكتب في جزء من الثانية”.

ياسمين صبري تتحول إلى كيم كارداشيان في هذه الصور (شاهد)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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