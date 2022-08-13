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تعديل وزاري في مصر شمل 13 حقيبة.. تعرف على الوزراء الجدد

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
تعديل وزاري في مصر watanserb.com
تعديل وزاري في مصر
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وطن- وافق مجلس النواب المصري على تعديل وزاري شمل 13 حقيبة تقدم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وعقد مجلس النواب المصري، ظهر اليوم السبت جلسة طارئة كان أحمد مناع الأمين العام للمجلس، قد دعا إليها مساء الجمعة، لنظر التعديلات الوزارية، عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام مصرية فقد جاء التعديل كالتالي:

-الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

-هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى

-الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان

-محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى

-سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج

-أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار

-أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة

-الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى

-حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة

-نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة

-اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية

-محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام

-محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى

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وكن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد دعا مجلس النواب المصري للانعقاد، السبت، للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، وفقا لما نشره موقع التلفزيون المصري الرسمي.

ونشر حساب الرئيس المصري الرسمي على فيسبوك تدوينة قال فيها: “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الاداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله”.

واضاف: “اتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والساده الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم”.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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