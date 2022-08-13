الرئيسيةرياضةتعادل بطعم الخسارة لبرشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني (فيديو)
رياضة

تعادل بطعم الخسارة لبرشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يتعادل سلبياً أماك رايو فاليكانو في الدوري الإسباني watanserb.com
برشلونة يتعادل سلبياً أماك رايو فاليكانو في الدوري الإسباني
- Advertisement -

وطن – تعثر فريق برشلونة أمام منافسه رايو فاليكانو بالتعادل السلبي بدون أهداف، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم على أرض ملعب (الكامب نو).

رغم المحاولات والتسديدات لصاحب الميدان برشلونة (البلوغرانا)، على مرمى الخصم رايو فاليكانو، إلا أنه فشل في إحراز أي من الأهداف داخل الشباك، وسط بسالة دفاع فريق الأخير وتصدي الحارس للعديد من الكرات ببراعة.

مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

وشهدت المباراة التفوق الواضح لفريق برشلونة طيلة مجريات دقائق المباراة، أمام نظيره الضيف رايو فاليكانو على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصل عدد التسديدات إلى 21 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 68%.

على عكس فريق رايو فاليكانو الذي وصل عدد تسديداته إلى 4 تسديدات فقط، كما وكانت نسبة الاستحواذ بنسبة 32%.

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الإسباني تشافي بتشكيلة أساسية أمام منافسه رايو فاليكانو في افتتاح منافسات الدوري الإسباني، فقد تواجد في حراسة المرمى “تير شتيغن”.

كما وجاء في دفاع التشكيلة كلٌ من: جوردي ألبا، إريك غارسيا، أندرياس كريستنسن، رونالد أراخو، بينما في خط الوسط، أتى كلٌ من اللاعبين، بيدري، بوسكيتس، جافي.

واعتمد المدرب في مركز الهجوم على الثلاثي، عثمان ديمبيلي، رافينيا دياز، روبرت ليفاندوفسكي.

طرد بوسكيتس بالبطاقة الحمراء 

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق برشلونة سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة الثالثة. من الوقت البديل على نهاية اللقاء، بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب. ليخرج على إثرها من أرضية الملعب.

ويستعد فريق برشلونة للمواجهة القوية القادمة أمام منافسه ريال سوسيداد على ميدان الأخير، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، الأسبوع المقبل.

ويحتل الفريق الكتالوني بشكل مؤقت في المركز الخامس من ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم بنقطة واحدة، بينما يتصدر فريق فياريال جدول الترتيب برصيد 3 نقاط حتى الآن.

المصدروطن + صفحة نادي برشلونة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا والتشكيلة في الدوري الإسباني

رياضة

مبلغ ضخم ..كم سيجني بطل الدوري الإسباني الجديد من الأموال؟!

رياضة

إشبيلية يتعثر في بداية مشواره بالدوري الإسباني أمام أوساسونا (فيديو)

رياضة

تشكيلة برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

رياضة

عقبة تواجه عمر مرموش في الانتقال إلى الدوري الإسباني

رياضة

بيكيه يرد على طلب برشلونة بالموافقة

رياضة

فأر كبير يحرج برشلونة أمام جماهيره! (فيديو)

رياضة

برشلونة وجماهيره يكرمون داني ألفيس على طريقتهم الخاصة (شاهد)

رياضة

برشلونة في حرج أمام الرأي العام بسبب عمولة وكيل ليفاندوفسكي

رياضة

برشلونة يبيع جزءا من ممتلكاته خوفاً من الإفلاس

رياضة

“بايرن ميونخ يكذب”.. ليفاندوفسكي يفضح العملاق البافاري (فيديو)

رياضة

برشلونة يتربع على الصدارة .. أكثر 10 أندية إنفاقاً في ميركاتو 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا