تعادل بطعم الخسارة لبرشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني (فيديو)

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وطن – تعثر فريق برشلونة أمام منافسه رايو فاليكانو بالتعادل السلبي بدون أهداف، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم على أرض ملعب (الكامب نو).

رغم المحاولات والتسديدات لصاحب الميدان برشلونة (البلوغرانا)، على مرمى الخصم رايو فاليكانو، إلا أنه فشل في إحراز أي من الأهداف داخل الشباك، وسط بسالة دفاع فريق الأخير وتصدي الحارس للعديد من الكرات ببراعة.

مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

وشهدت المباراة التفوق الواضح لفريق برشلونة طيلة مجريات دقائق المباراة، أمام نظيره الضيف رايو فاليكانو على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصل عدد التسديدات إلى 21 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 68%.

على عكس فريق رايو فاليكانو الذي وصل عدد تسديداته إلى 4 تسديدات فقط، كما وكانت نسبة الاستحواذ بنسبة 32%.

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الإسباني تشافي بتشكيلة أساسية أمام منافسه رايو فاليكانو في افتتاح منافسات الدوري الإسباني، فقد تواجد في حراسة المرمى “تير شتيغن”.

لا غالب ولا مغلوب pic.twitter.com/NEYzbFgw0f — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 13, 2022

كما وجاء في دفاع التشكيلة كلٌ من: جوردي ألبا، إريك غارسيا، أندرياس كريستنسن، رونالد أراخو، بينما في خط الوسط، أتى كلٌ من اللاعبين، بيدري، بوسكيتس، جافي.

واعتمد المدرب في مركز الهجوم على الثلاثي، عثمان ديمبيلي، رافينيا دياز، روبرت ليفاندوفسكي.

طرد بوسكيتس بالبطاقة الحمراء

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق برشلونة سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة الثالثة. من الوقت البديل على نهاية اللقاء، بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب. ليخرج على إثرها من أرضية الملعب.

ويستعد فريق برشلونة للمواجهة القوية القادمة أمام منافسه ريال سوسيداد على ميدان الأخير، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، الأسبوع المقبل.

🟨🟨 طرد بوسكيتس بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية pic.twitter.com/RQc0IeRWbQ — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 13, 2022

ويحتل الفريق الكتالوني بشكل مؤقت في المركز الخامس من ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم بنقطة واحدة، بينما يتصدر فريق فياريال جدول الترتيب برصيد 3 نقاط حتى الآن.