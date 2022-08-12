نهاية مأساوية للاعبي جمباز في نادي ضمك السعودي

- Advertisement -

وطن – أعلن نادي ضمك السعودي، وفاة لاعبي لعبة الجمباز “فئة الناشئين” مشاري علي محمد جراح، وعبدالعزيز علي محمد جراح.

وأفاد النادي بأن اللاعبَين تعرضا لحادث مروري أدى إلى مصرعهما، ونشر عبر حسابه على موقع “تويتر”، برقية تعزية بعد وفاتهما.

وفي تفاصيل الحادث، قال شقيق اللاعبين المتوفيين، عثمان جراح، إن “شخصا يقود سيارة قد صدمهما خلال سيرهما في الشارع لشراء بعض المستلزمات قبل السفر إلى العاصمة الرياض لخوض بطولة هناك مع الفريق”.

وأضاف في تصريحات لموقع سبورت 24 السعودي: “خلال سيرهما في سوق التوفيق من أجل شراء بعض الاحتياجات قبل انتقالهما للرياض، جاء شخص وصدمهما، ليتم نقلهما بعد ذلك إلى أحد المستشفيات”.

وأفاد بأنه علم بالحادث عن طريق بعض الأشخاص المتواجدين في السوق والذي اتصل به وأخبره بالحادث.

ونوه بأنه توجه على الفور إلى مكان الحادث ليعرف بعد ذلك أن شقيقيه تم نقلهما إلى المستشفى.

وأكد أنه ذهب مسرعا إلى المستشفى لرؤية شقيقيه، لكنه علم حين وصل أنهما توفيا قبل وصولهما إلى المستشفى.

الحوادث المرورية في السعودية

يشار إلى أن السعودية أعلنت العام الماضي، انخفاض نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34%، وانخفاض أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51%.

وأظهرت إحصائية نشرتها وزارة الداخلية السعودية، أن المملكة شهدت 28 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، لتصبح في العام الماضي 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وكانت السعودية قد شكلت لجنة وزارية للسلامة المرورية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتعزيز السلامة المرورية.

وتقول وسائل الإعلام الرسمية إن تلك الخطوة نتج عنها بناء منظومة قوية، وتهدف المنظومة إلى اتباع أحدث تقنيات وأساليب الضبط والهندسة المرورية، والحد من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية.