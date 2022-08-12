العثور على جثة أستاذ جامعي في تونس.. هذا ما لاحظه صديقه واكتشفته ابنته

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وطن – أفادت وسائل إعلام تونسية، بالعثور على جثة أستاذ جامعي ملقاة بأحد الطرقات بمدينة مرناق من ولاية بن عروس.

وقالت إذاعة موزاييك، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أصدر إنابة قضائية للكشف عن ملابسات العثور على جثة الأستاذ الجامعي، وبيان كيفية وفاته.

وأظهرت المعاينات الأولية التي أجراها ممثل النيابة العمومية مرفوقًا بقاضي التحقيق المتعهد بالبحث عن توفر قرائن قوية، بأن الوفاة ناتجة عن جريمة قتل.

وقالت الإذاعة التونسية، إنه بدا واضحا وجود اعتداء على مستوى أعلى الصدر وأجزاء أخرى من جسد الضحية الذي خلّفت وفاته لوعة كبيرة بين أقاربه وأجواره وزملائه وطلبته.

وكان أحد أصدقاء القتيل والذي يقطن بجواره قد أبلغ عن اختفائه، من منطقة طرهونة من مدينة مرناق منذ يومين ولم يكن يجيب على اتصالاته الهاتفية، حتى أنه لم يشاهده يعود بسيارته للمنزل كالمعتاد، ما دعاه للريبة والاتصال بابنة المجني عليه ليستفسر عن صديقه إلا أن الأخيرة لم تعلم عنه أي خبر.

وتحولت الفتاة إلى منزل والدها رفقة صديق العائلة، فكانت الفاجعة بوجود آثار دماء والأب مفارق للحياة مقيد في حديقة المنزل وغياب سيارته الخاصة، ما قد يثير تكهنات عن أن الجريمة ارتكبت بدافع السرقة.

مقتل مواطن خليجي في بنزرت

في شأن آخر، بدأت السلطات القضائية التونسية، الخميس، التحقيق بجريمة قتل هزت مدينة بنزرت، شمال تونس، والتي راح ضحيتها مواطن خليجي الجنسية يبلغ من العمر 60 عاماً.

وبحسب إذاعة “موزاييك” التونسية، فإن وقائع الجريمة تفيد بأن شابا تونسيا في العقد الرابع من عمره لحق بالضحية على مستوى مدخل المدينة العتيقة ببنزرت وقام بذبحه أمام المارة، ما أثار حالة من الهلع بين سكان المدينة.

وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المتهم فور ارتكابه للجريمة.

وبحسب مصدر أمني تونسي، فإن ضحية جريمة القتل التي اهتزت على وقعها المدينة العتيقة ببنزرت، سائح خليجي حل بتونس منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف المصدر أن القاتل شاب عمره 40 عاما وحصل مؤخرا على التقاعد.

ولفت إلى أن القاتل اعتقد وجود علاقة بين المواطن الخليجي وشقيقة القاتل عبر “فيسبوك” فقرر الانتقام منه، وذلك بتسلحه بسكين وترصده بأحد شوارع مدينة بنزرت ومهاجمته من الخلف وذبحه بواسطة السكين.

وكانت المعلومات في البداية تشير إلى أن السائح الذي قتل يحمل الجنسية القطرية، إلا أن سفارة قطر لدى تونس أصدرت بيانا نفت فيه أن يكون الضحية يحمل الجنسية القطرية.

تنفي سفارة دولة قطر لدى الجمهورية التونسية، ما تداولته وسائل إعلام عن أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية، وتعبر عن تعازيها لأسرة الضحية وذويه. — سفارة قطر – تونس (@QatarEmb_Tunis) August 11, 2022

وقال بيان للسفارة: “تنفي سفارة دولة قطر لدى الجمهورية التونسية، ما تداولته وسائل إعلام عن أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية”.