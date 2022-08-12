ابنة أصالة تشعل المواقع بفيديو رقص مع زوجها (شاهد)

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وطن – تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تظهر فيه شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، وهي ترقص مع زوجها خلال استمتاعهما بوقتهما في غرناطة الإسبانية.

وإلى جانب الفيديو، نشرت شام الذهبي صوراً توثّق لحظاتٍ رومانسية عاشتها مع زوجها في إسبانيا .

View this post on Instagram A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi)

كما نشرت ابنة أصالة صوراً بدت فيها بإطلالة زاهية، بفستان قصير، خلال جولتها في مناطق متفرقة بإسبانيا .

View this post on Instagram A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi)

وكتبت معلّقة: “ياالله شووو حلو هالفستان عليكي”. فيما قالت أخرى: “جميلة ورقيقة وانيقة ما شاء الله”.

وقبل أسابيع نشرت ابنة أصالة نصري صورةً لها مع زوجها في البحر، وأرفقتها بتعليق: “الروح” .

View this post on Instagram A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi)

وجاء في تعليقات الجمهور على تلك الصورة: “ما شاء الله ما شاء الله ما أجمل هاللقطة الله يحميكم”. بينما قال آخر: “ماشاء الله تشبهون بعض كتير”.

شام الذهبي .. ابنة أصالة

وكانت شام الذهبي قد أعلنت ارتباطها عاطفياً بالدكتور معتز نصير في شهر فبراير الماضي، بعد أن وقعا في الحب إثر لقائهما بالصدفة في شهر أكتوبر الماضي.

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ومعتز نصير يعمل طبيباً اخصائياً في التجميل والليزر وأمراض تناسلية، ولديه عدة عيادات تجميل داخل مصر في مدينة نصر والمهندسين والتجمع الخامس.

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وكانت بعض التقارير قد ذكرت خبر الخطوبة في شهر يونيو الماضي، لكن شام الذهبي ابنة أصالة نفت ما تردد وقتها تماماً.

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يشار إلى أن شام هي ابنة أصـالة من زوجها الأول أيمن الذهبي، حيث استمر زواجهما من عام 1991 – 2005 وأنجبا إلى جانب شام شقيقها خالد .

وكانت شام الذهبي قد انفصلت عن زوجها الأول أحمد جوهر منذ عامين تقريباً، ولم يكشف عن أسباب طلاقهما.

لكنها أعلنت عن انفصالهما من خلال مجمل حديث عفوي مع متابعيها كشفت فيه أنها أمضت معه نحو 10 سنوات.