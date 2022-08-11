نائب ببرلمان إيطاليا يُحرج المطبعين وقال ما عجز عنه كل نواب العرب

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وطن – تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات المعارضة الأوروبية ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وفي هذا السياق انبرى نائب في البرلمان الإيطالي، لمهاجمة إسرائيل وإدانة العدوان على غزة، وهو ما عجز عنه النواب العرب بدولنا العربية، بحسب وصف نشطاء.

النائب في البرلمان الإيطالي يقول عن العدوان على غزة ما عجز عن قوله كل النواب العرب .. يا للعار ..! pic.twitter.com/M1bgMrnVU7 — نحو الحرية (@hureyaksa) August 10, 2022

أكثر من 16 طفلاً قتلوا في أعمال العنف الإسرائيلية

وأشار النائب “دافيدي تريبييدي” في جلسة اعتيادية للبرلمان الإيطالي، إلى أن الألم يعتصره وهو يقوم بهذه المداخلة.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت بوحشية منذ بداية هذا العام 19 فلسطينيا في غزة والضفة الغربية، ومنهم 46 شهيدت قبل أيام قليلة مع بدء الإعتداءات الإسرائيلية على غزة.

وتابع “تريبييدي” أن أكثر من 16 طفلاً قتلوا في أعمال العنف الإسرائيلية الأخيرة.

مضيفاً أن هذه جرائم حرب حقيقية أمام صمت المجتمع الدولي.

حق مقدس للفلسطينيين

وطالب البرلماني المعروف بدفاعه عن القضية الفلسطينية، البرلمانيين الآخرين التحلي الشجاعة لاتخاذ الجانب الصحيح في التاريخ. والتحلي بالشجاعة أيضا للدفاع عن الشعب الفلسطيني وإدانة جميع أنواع العنف.

وأردف: “يجب أن نتحلى الشجاعة للاعتراف أن للفلسطينيين أيضاً حقاً مقدساً في الحصول على وطن معترف به”.

ولفت إلى أن للشعب الفلسطيني علاقات عميقة وتاريخية مع إيطاليا بحسب تصريح للرئيس االإيطالي السابق pertini. حيث استشهد بأحد خطاباته أن اليهود عرفوا التشتت وتم تفريقهم وطردهم وتفرقهم قي جميع أنحاء العالم اليوم يحصل هذا مع الفلسطينيين.

كلمات السلام والعدالة

وأعاد “تريبييدي” تأكيده بأن للفلسطينيين حقا مقدساً في وطن وأرض كما “فعل الإسرائيليون”-حسب قوله-.

وتابع: “أود أن أكرر كلمات السلام والعدالة هذه هنا في هذه القاعة التي تمثل القلب النابض لديمقراطيتنا.”

وكان البرلمان الإيطالي قد صوت في 15 شباط فبراير 2015، بأغلبية ساحقة على قرار يدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبذلك انضمت ايطاليا إلى عدة دول أوروبية قامت بالمصادقة على اقتراح مشابه.

وصادق 300 عضو في البرلمان لصالح القرار بينما صوت 45 عضوا ضد القرار.

ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطينى روحي فتوح، رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والأوروبية ومجلس الأمن، للتدخل الفورى والضغط على الاحتلال الاسرائيلى لوقف المذابح والجرائم التى يتعرض لها الأهل في غزة.

وكان عدد من أعضاء كتلة اليسار الموحد في البرلمان الأوروبي أرسلوا بيانًا لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك بشأن العدوان الصهيوني على قطاع غزّة.

الاعتداء الخامس

وجاء في البيان: “إلى نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، نفترض أنك على علم بآخر التطورات في قطاع غزة في الأيام الأخيرة. وإذا لم يكن الأمر كذلك نود أن نبلغكم أنه في 5/8/2022 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى عدواناً عسكرياً على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، وهو الاعتداء الخامس الذي يمارسه النظام الإسرائيلي خلال السنوات الـ15 الماضية”.