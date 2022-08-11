مشاجرة مُرعبة بالسواطير والسيوف في أحد مقاهي الكويت(فيديو)

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وطن– تداول ناشطون وحسابات إخبارية كويتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق مشاجرة خطرة بين مجموعة شباب في أحد مقاهي الكويت.

سواطير

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، تجمهر مجموعة شبان داخل المقهى، كانوا يتشاجرون لفظياً، قبل أن يتحول الأمر إلى شجار بالسواطير.

وادعى مغرد أن من دخل إلى المقهى هم “مجموعة من الشباب السوريين. وتترواح أعمارهم بين 18 و26 عاما ومعهم سواطير على شكل سيوف وكان هجومهم بسبب سخيف”. بحسب تغريدته.

الفجر دخلوا علينا مجموعه من السوريين و(ابوجقيره) القهوه بدون سابق انذار اعمارهم بين ١٨ و ٢٦ تقريبا ومعاهم سواطير على شكل سيوف وكان هجومهم بسبب سخيف!! الكلام لولا لطف الله لو كانوا ذابحين احد الموجودين منو يقدر يجيب حقه،

هالاشكال انتشروا بغياب دور #وزارة_الداخلية في ردعهم.#الكويت pic.twitter.com/MDKE7cSVAF — Salman Alhendal ♈️ سلمان الهندال (@alhendale) August 10, 2022

وأثار الفيديو غضباً بين الكويتيين الذين رأوا أن العنف انتشر في بلادهم وأساء لصورتهم أمام الشعوب الأخرى.

المكسيك فرع الخليج

وجاء في التعليقات: ” والله الكويت تخوف احس فجاه وانت تمشي بتنجلد”.

وكتبت ناشطة: ” سؤال ليش لكويت بس الي يصير فيها جذي مانشوف هالاشياء بالدول الثانيه ؟”.

واقترح ناشط حلاً للأمر قائلا: ” يبا والله الموضوع سهل جداً.. سوو نفس حملة السلاح حملة تفتيش للي عنده سكين او ساطور واللي تلقا عنده اي اله حاده سجن ١٥ سنه بعدها اذا شفت احد شايل ادق شاربي”.

وكتب آخر: ” يفترض هناك قرار لدى الداخلية عدم عمل امر صلح بين المتهاوشين او اي قضية اخرى. هناك شئ يفترض اسمه الحق العام ياخذ منهم وتدوين اسمائهم بقائمة المشاغبين وتحسب عليهم نقاط. يفترض انتهت عهد الواسطة والمحسوبيات وبقيت حق الدولة والقانون”.

وسخر آخر معقباً: ” والله على بالي مكسيك من التصوير بس للأسف”.

هذا وقد ذكر حساب “المجلس” الإخباري، أنه جاري ضبط جميع الأطراف من قبل وزارة الداخلية، بينما لم يتبين سبب المشاجرة وما إذا خلفت إصابات خطرة أو لا.

إسعافات ودوريات شرطة

وقبل أسابيع، اندلعت مشاجرة دامية بين أفراد عائلتين في الكويت، وأصبح الحدث محط اهتمام الناشطين الذين تداولوا فيديوهات ومقاطع توثق المعركة.

وأوضحت اللقطات احتدام شجار عنيف، بين عدداً من أفراد العائلتين في الشارع العام بمنطقة العدان في محافظة مبارك الكبير. قبل أن يتحول إلى مضاربة وقع بسببها عدد من المصابين.

كما وثقت لقطات أخرى لحظة وصول دوريات الشرطة، وإلقاءها القبض على بعض أطراف المشاجرة. بينما نقل رجال الدفاع المدني المصابين للعلاج.

مشاجرة دامية بين عائلتين في العدان حيث تدخلت دوريات الشرطة وحملت سيارات الإسعاف المصابين. pic.twitter.com/J2yVSgT76A — شبكة الكويت (@NetworkKw) April 18, 2022

وذكر مصدر أمني أن رجال أمن الأحمدي تمكنوا من السيطرة على المشاجرة التي اندلعت فجر اليوم بين شبان وأحداث.

وأشار المصدر في حديثه لصحيفة “القبس” المحلية، إلى أن المشاجرة أسفرت عن إصابة شابين، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. ووصف حالة الإصابتين بالمستقرة، فيما تمكن رجال الأمن من ضبط 4 آخرين، وإحالتهم إلى مخفر المنطقة، وسجلت قضية بالواقعة.