شقيقة كيم جونغ أون تهدد كوريا الجنوبية بالإنتقام لهذا السبب!

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وطن– ذكرت وسائل إعلام رسمية أن شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اتهمت سيول بالتسبب في تفشي وباء كورونا في البلاد وتوعدتها بـ”رد إنتقامي”، مع أعلان بيونغ يانغ “انتصارها” على الوباء.

وسبق وأن قالت كوريا الشمالية إن “أشياء غريبة” بالقرب من الحدود مع الجنوب تسببت في تفشي كوفيد في الدولة المعزولة. وهي إدعات رفضتها سيئول.

وعلى الرغم من الحظر الذي دخل حيز التنفيذ عام 2021، اعتاد نشطاء كوريون جنوبيون منذ سنوات إرسال بالونات عبر الحدود إلى الشمال تحمل منشورات دعائية وعملة الدولار الأميركي، وهو ما كانت بيونغ يانغ تحتج عليه منذ فترة طويلة، وفقا لما أورده موقع “ndtv“.

جريمة ضد الإنسانية

مؤخرا، ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية (KCNA)، أن شقيقة كيم جونغ أون، حملت هذه الأنشطة عند الحدود مسؤولية تفشي وباء كوفيد في الشمال. معتبرة ذلك “جريمة ضد الإنسانية”.



وقالت إن العديد من الدول ومنظمة الصحة العالمية، أقرت “بخطر انتشار مرض معد من خلال ملامسة الأشياء الملوثة”، بحسب تقرير الوكالة.



وأضافت: “إنه أمر مقلق للغاية أن كوريا الجنوبية ترسل منشورات وأموالاً وكتيبات ومواد قذرة إلى منطقتنا”.

وحذرت يو جونغ من أن بيونغ يانغ تفكر في “رد انتقامي قوي”، مضيفة أنه إذا استمر إرسال البالونات “سنرد بالقضاء، ليس فقط على الفيروس. ولكن أيضاً على السلطات الكورية الجنوبية”.

وقالت سيول الشهر الماضي إنه “لا توجد حالات مؤكدة رسمياً للإصابة بفيروس كوفيد عبر ملامسة البريد أو المواد”.

وتأتي تعليقات يو جونغ مع إعلان الزعيم الكوري الشمالي الأربعاء “الانتصار” على وباء كوفيد. إثر عدم تسجيل إصابات جديدة في البلاد منذ نحو أسبوعين.

ويقول خبراء إن كوريا الشمالية تملك أحد أسوأ أنظمة الرعاية الصحية في العالم. مع افتقار مستشفياتها للتجهيزات فضلا عن محدودية غرف العناية المركزة.

كما تعاني البلاد من انعدام لقاحات كوفيد-19.

وحتى كيم جونغ أون عانى على ما يبدو من الإصابة بكوفيد، وفقاً لتعليقات أدلت بها شقيقته.

وأشارت يو جونغ إلى أن “كيم كان يعاني من ارتفاع في الحرارة خلال فترة العزل الصحي هذه الأشبه بالحرب.لكنه لم يتمكن من الاستلقاء، ولو للحظة، وهو يفكر في الشعب المسؤول عنه”.